Drake, Amaro Lima, Alicia Keys e Lucas Lucco nos lançamentos da semana #49

Do R&B ao sertanejo, os artistas estão empolgados e cheios de lançamentos. Entre os destaques desta semana da lista do Divirta-se está Drake, que apresenta a primeira canção do seu sexto álbum (ainda sem data de divulgação).
Na leva R&B, temos Alicia Keys, que faz uma parceria com Khalid, Charlie Puth e a brasileira Agnes. Capixabas como Amaro Lima e Bernardo John também tem lançamentos nesta semana. Confira a lista completa abaixo.
SINGLES
- "NÃO ME DEIXE PARA TRÁS" - BERNARDO JOHN
- O capixaba Bernardo John aproveitou a quarentena para lançar um segundo single. Desta vez, a obra é uma a parceria com a paulista Sih que participou do The Voice Brasil 16, no time de Claudia Leitte. "Não Me Deixe Para Trás" reforça o poder da amizade, atualmente superficializada em tempos digitais, no enfrentamento de tais dilemas.
- "CLAREOU" - AMARO LIMA
- O capixaba Amaro Lima apresenta "Clareou". "Um Rockongo, pop/soul, com muita energia boa!", como o próprio artista define. A canção solar vem tomando conta das redes sociais, com direito a dancinha do cantor para agitar a divulgação. Confira a música abaixo.
- "SÃO PAULO" - AGNES
- Agnes lança hoje a terceira faixa do projeto Romaria. O novo EP da cantora, que vem sendo apresentado faixa a faixa, presta uma homenagem da cantora a cidades por onde já passou ou gostaria de conhecer. Depois de "Rio" e "Lisboa", a baiana homenageia maior cidade do Brasil: São Paulo". Essa canção fala sobre a correria da vida. Acho que eu acabei associando São Paulo à correria. A primeira vez que eu fui a lá e dei de cara com aquele tanto de prédio, eu pensei: Meu Deus! Vou ser engolida!", disse a cantora.
- "HARD ON YOURSELF" - CHARLIE PUTH E BLACKBEAR
- Charlie Puth se junta a Blackbear para lançar Hard On Yourself. Com inspiração no R&B, a faixa conta com os falsetes clássicos do cantor, que fala na letra sobre não serem duras consigo mesmas. Confira o resultado.
- "ADULTÉRIO" - GABILY
- Gabil segue apresentando seu projeto "Eternos Clássicos", em que dá uma nova roupagem a funks de sucesso. A bola da vez é o funk "Adultério", de Mr. Catra. Esse foi o maior sucesso do Catra. Escolhi a música que caiu no gosto de todos os públicos e que abriu portas para artistas como eu cantar esse estilo de funk, mais explícito. Mas quis fazer do meu jeito, lembrando que o lugar da mulher é onde ela quiser, explica a cantora. Vale lembrar que Adultério é o terceiro single deste projeto, que vem depois da versão voz e violão de Copo de Vinho e Tô Tranquilão.
- "100" - SUPERM
- O septeto sul-coreano SuperM acaba de apresentar 100, o single mais recente de Super One, primeiro álbum completo do grupo de K-pop. A faixa é potente e chamou atenção dos fãs do gênero. Para se ter uma ideia, o clipe da canção já conta com mais de 9 milhões de views. O grupo aproveitou para anunciar que Tiger Inside será o próximo single. Ele chega no próximo dia 1º de setembro. Enquanto isso, confira a potência de "100".
- "ME SALVA" - BIVOLT
- "Como estamos nos sentindo hoje?". Esta pergunta, que se tornou frequente nesses tempos estranhos de isolamento, é o fio condutor do clipe do novo single de Bivolt. "Me Salva" mistura bem o pop e o R&B trazendo um belo swing e ótimas rimas. "'Me Salva' é um grito de socorro que compus, talvez até premonitoriamente, antes da pandemia se alastrar. É uma faixa do álbum que eu tenho um carinho especial e a letra dela tem tudo a ver com o que estamos vivendo", comenta Bivolt, afirmando ainda que o clipe traz referências da série Midnight Gospel.
- "SO DONE" - ALICIA KEYS FEAT. KHALID
- Alicia Keys fala que está cheia de lutar com o mundo numa canção super lenta e gostosa. O R&B tem vocais divididos com Khalid, que ajuda a falar das mudanças que fazemos por causa dos outros. A música já veio com clipe. Nele, os artistas aparecem num baile de formatura e uma das personagens se mostra tentando se encaixar naquele mundo. Confira.
- "CARTA AO FUTURO" - DETONAUTAS
- Detonautas mostra seu lado crítico e produtivo na quarentena e apresenta "Carta ao Futuro". A canção levanta as questões sociais enfrentadas e vividas neste momento pelo Brasil. "Desejamos que a música seja uma carta em defesa da democracia e do social do nosso país", reflete Tico Santa Cruz. A canção tem participação especial do multi-instrumentista e produtor Marcelo Sussekind, que toca guitarra na faixa e assina a mixagem. O clipe é uma animação que se desenrola em um cenário apocalíptico, onde crianças negras e profissionais da saúde, imprensa, Cultura e Educação são atacados por zumbis.
- "SAUDADES NÉ MINHA FILHA" - FLAY E JERRY SMITH
- A ex-BBB Flayslane se juntou ao cantor Jerry Smith para trazer seu novo single. "Saudades Né Minha Filha" é a estreia de Flay como cantora solo e faz referência ao período de isolamento social. O clipe tem participação especial da também ex-BBB e amiga de Flay, Bianca Andrade.
- "QUE TAL" - IMAGINASAMBA
- "Que Tal" é a primeira faixa do próximo EP da banda, que ainda contará com mais 5 músicas. A faixa conta com composição é de Vinícius Poeta, Benicio Netto e do capixaba Daniel Caon. "A letra fala sobre uma relação que chegou ao fim, mas que deixou a saudade e o desejo ainda no ar. É uma música que vai ficar na cabeça de todo mundo que já se viu nesse mesmo dilema, adianta Juninho.
- "AGORA ESTOU SOFRENDO" - CALCINHJA PRETA E GUSTTAVO LIMA
- A banda Calcinha Preta vem lançando hits subsequentes do seu projeto CP 25 Anos, e o single da vez, "Agora Estou Sofrendo", conta com a participação do embaixador Gusttavo Lima. A canção, que marcou gerações, ganha uma nova interpretação e vídeo.
- "LEVITATING" - DUA LIPA FEAT. MISSY ELLIOTT E MADONNA
- Dua Lipa apresenta o remix de "Levitating", canção do álbum "Future Nostalgia", lançado em abril. Porém, o remix chega com grandes parcerias. Madonna e Missy Elliott dão o ar da graça na canção que ficou bem diferente da original, fruto do trabalho da DJ The Blessed Madonna. A nova versão veio com clipe e tudo. Confira.
- "SEU JEITO, MEU JEITO" - ROUPA NOVA E DANIEL
- A canção de 1988 ganhou nova roupagem e participação especial. "Seu Jeito, Meu Jeito" chega com Daniel, que topou a parceria após live realizada no Dia das Mães. Ficamos muito felizes que Seu Jeito, Meu Jeito ultrapassou as telas da live Dia dos Namorados e se tornou um single e clipe maravilhosos. Que alegria poder fazer uma parceria com um cara tão ímpar como o Daniel, conta a banda Roupa Nova.
- "HUMANOS SÃO TODOS IGUAIS" - RENATO TEIXEIRA
- O cantor e compositor Renato Teixeira, consagrado por seus grandes sucessos Romaria, Amanheceu, Peguei A Viola, entre outros, lançou Humanos São Todos Iguais. A música retrata a fé de quem acredita na salvação da humanidade. Fiz essa canção com muito carinho e acredito que ela caiu muito bem para esse momento do mundo que estamos vivendo atualmente. Espero que todos vocês gostem bastante!, comenta o cantor.
- "SAUDADE" - LUCAS LUCCO
- Lucas Lucco traz mais uma canção romântica para seu repertório. Misturando o pop com o sertanejo, o cantor fala sobre a importância de valorizar desde os pequenos aos grandes detalhes de um relacionamento, seja ele amoroso, familiar, amigável, e sobre a saudade que estes laços podem deixar, quando interrompidos. Lucco nomeia o ritmo como Sertanejo Urbano. "O Sertanejo foi sempre um gênero muito presente na minha vida e na minha carreira, em especial o Sertanejo raiz, que foi o início de tudo. Agora trazendo esta nova denominação de Sertanejo Urbano", que eu já toquei diversas vezes, é muito importante que cada vez mais juntos elevemos o gênero a outros patamares e que esta abertura a outros estilos e vertentes seja cada vez mais vista. Estou muito feliz com este lançamento e espero que a galera curta muito, comenta Lucas.
- "LAUGH NOW CRY LATER" - DRAKE
- Com participação de Lil Durk, Drake lançou "Laugh Now Cry Later". A canção é o primeiro single que estará no repertório do sexto disco da carreira do rapper, ainda sem previsão de lançamento: "Certified Lover Boy". A música chegou acompanhada de um videoclipe, dirigido por Dave Meyers, composto por cenas filmadas na sede da marca de roupas esportivas Nike e recheado de participações especiais de atletas.
- "MIDNIGHT SKY" - MILEY CYRUS
- Miley Cyrus lança Midnight Sky, uma faixa que mostra uma nova direção para a artista que ainda aposta no pop e suas vertentes. A música, que foi inspirada no último ano de sua vida, chega acompanhada pelo clipe que dirigido pela própria cantora. Para a criação do vídeo, Miley se inspirou em grandes mulheres, que são ícones no mundo da música, como Stevie Nicks, Joan Jett e Debbie Harry todas, grandes inspirações para Miley. O clipe mostra também a sua verdadeira versão: destemida, diversificada, sensual, confiante, experimental e forte. Confira a música onde Miley continua investindo na fase "ninguém manda em mim".
- "LOYAL BRAVE TRUE" - CHRISTINA AGUILERA
- Saiu a canção tema do live-action de "Mulan". E quem é a dona da voz? Christina Aguilera. A cantora, que é responsável pela música tema da animação original de 1998 ("Reflection"), está de volta em "Loyal Brave True". A faixa entrega um registro visual que mescla imagens da cantora e cenas da atriz Liu Yifei, que dá vida à protagonista. A canção também já chegou com versão em espanhol: "El Mejor Guerrero". Confira.
ÁLBUNS E EPs
- "BRAZIL 305" - GLORIA ESTEFAN
- Sete vezes vencedora do GRAMMY®, Gloria Estefan lança um disco em homenagem ao Brasil, com bastante samba baiano e MPB misturados aos seus boleros. Brazil305 já está fazendo sucesso, com seu primeiro single Cuando Hay Amor, que ultrapassa 2,6 milhões de visualizações no YouTube e está em 9º lugar (e crescendo) na parada de Airplay Tropical da Billboard. Outras canções que estão dando muito o que falar - dentro das 18 existentes no projeto - são: a versão do clássico Magalenha, com o original e lendário vocalista Carlinhos Brown; e "Only Together", uma adaptação de "O Homem Falou" (2008), gravada originalmente pela grande sambista Maria Rita, que Glória conheceu e entrevistou durante suas viagens ao Brasil em 2019.
- "ENCONTRO DE FENÔMENOS - PT 3" - LÉO SANTANA, PARANGOLÉ E HARMONIA DO SAMBA
- A terceira parte do DVD está disponíveis nas plataformas digitais. Nesta etapa, canções como "Daquele Jeito", "Foi Só Te Ver" e "Malandrinha" fazem parte do repertório de oito canções gravadas na Arena Fonte Nova, em Salvador, no ano passado. A turma aproveitou para lançar cinco vídeos do projeto. Confira a união dos três EPs e dois clipes desta terceira parte.
- "#SEMFILTRO" - LUCAS REIS E THÁCIO
- Lucas Reis e Thácio cantaram, encantaram e, principalmente, surpreenderam nos 15 lançamentos do projeto #SemFiltro. Cumprindo com louvor o objetivo de levar o sertanejo raiz aos grandes centros urbanos e, mais do que isso, mostrar que a moda de viola se encaixa em todos os estilos, a dupla agora disponibiliza o álbum completo #SemFiltro em todos aplicativos de música. Do pagode ao sertanejo de raiz, do rock a MPB voltando às raízes da moda de viola típica e apaixonante de Lucas Reis e Thácio, a dupla passou por todos os estilos musicais fazendo versões de grandes sucessos como Péssimo negócio, Minas Gerais, Cowboy fora da lei, Primavera, Tipo matuto, entre muitos outros, além de apresentar duas canções inéditas, que já estão na boca dos fãs da dupla e do sertanejo de raiz: Despeito fi uma égua e Se eu te pedir com carinho. Confira abaixo.