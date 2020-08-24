Maluma, Cyeli, The Killers e Katz nos lançamentos da semana #50

Agosto está sendo um mês de surpresas, que o diga Maluma que surpreendeu os fãs como novo disco. Além disso, novos nomes começam a aparecer na cena, como a girlband Katz e a capixaba Cyeli.

Além disso, tem discos novos do The Killers e do Snow Patrol. Para a galera que gosta de revisitar, tem Taylor Swift apresentando o disco deluxe, com uma música inédita, e Carly Rae Jepsen comemorando cinco anos do "Emotion", com duas canções da época. Confira a lista do Divirta-se e atualize a playlist.