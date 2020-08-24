Maluma, Cyeli, The Killers e Katz nos lançamentos da semana #50

Agosto está sendo um mês de surpresas, que o diga Maluma que surpreendeu os fãs como novo disco. Além disso, novos nomes começam a aparecer na cena, como a girlband Katz e a capixaba Cyeli.
Além disso, tem discos novos do The Killers e do Snow Patrol. Para a galera que gosta de revisitar, tem Taylor Swift apresentando o disco deluxe, com uma música inédita, e Carly Rae Jepsen comemorando cinco anos do "Emotion", com duas canções da época. Confira a lista do Divirta-se e atualize a playlist.
- "MEU DRIP" - CYELI
- A canção marca a nova fase na carreira da ex-integrante do Melaninas MC's. Proveniente de batalhas de rap, a cantora e compositora CYELI apresenta uma faixa de club-trap dançante que busca inspirar auto estima, estilo, confiança e empoderamento da mulher negra na música. Confira abaixo o clipe.
- "PROXIMIDADE FICTÍCIA" - HUGO HENRIQUE
- Com 16 anos, o rapaz gravou uma canção que mexe com sua geração. Afinal, o tema é a felicidade longe dos celulares e das curtidas. "Que falta faz um abraço, não é mesmo?", diz o cantor. Confira abaixo o clipe.
- "METAMORFASE" - RAPHAEL MORAIS
- Quem também está refletindo na pandemia é Raphael Morais. Em "Metamorfase", ele fala que esta será uma fase que deixará transformações em nossas vidas. Mas não esperem uma música baixo astral. A roupagem ficou muito interessante, quero mostrar que, apesar deste momento de incertezas e de perdas, estamos tirando importantes lições que levaremos para sempre, destaca o cantor e compositor. Confira.
- "WHAT MAKES A WOMAN" - KATY PERRY
- Às vésperas do lançamento de seu álbum - "Smile" chega no dia 28 -, Katy Perry apresenta uma canção que celebra a qualidade indefinível ou a combinação de qualidades que as mulheres agregam ao mundo. Produzida por Johan Carlsson e coproduzida por Elvira Anderfjärd, a faixa chegou acompanhada de um emocionante vídeo.
- "A DÓNDE VAN" - SEBASTIÁN YATRA FEAT. ÁLVARO DÍAZ
- Sebastián Yatra, o maior astro da nova geração do pop latino, acaba de lançar seu single mais recente, A Dónde Van, em colaboração com o porto-riquenho Álvaro Díaz. A canção demonstra claramente o amadurecimento artístico contínuo do artista, tanto como compositor quanto como cantor. A nova canção, introspectiva e verdadeira, fala sobre amores perdidos. Ao longo da música, os dois vocalistas se perguntam para onde foram os gestos que sustentaram uma relação que chegou ao fim, enquanto refletem sobre os efeitos emocionais da perda de um amor. Confira.
- "CÉU AZUL" - TUDO NOSSO
- Charlie Brown Jr. saiu do rock e entrou no ritmo do pagode com a versão de "Céu Azul" do grupo Tudo Nosso. Para os integrantes, a intenção de regravar Céu Azul vem da ideia de relembrar a mensagem da música de viver, de aproveitar e de ser feliz, apesar de todas as adversidades externas - e nada melhor que um pagode para celebrar a alegria.
- "BEND A KNEE" - BRUNO MARTINI, IZA E TIMBALAND
- O DJ Bruno Martini apresenta a primeira faixa do seu primeiro álbum de estúdio ("Original"). E ele chegou com tudo, trazendo Iza e Timbaland para a produção de "Bend a Knee". A canção dançante chega com clipe onde Iza diva sobre a lua enquanto o DJ viaja em seu disco voador. Confira a canção enquanto o disco, previsto para outubro, não chega.
- "NEVER GET TO HOLD YOU" E "LOVE AGAIN" - CARLY RAE JEPSEN
- Comemorando os cinco anos do álbum "Emotion", a canadense disponibilizou duas faixas divulgadas apenas no Japão, na época de lançamento do disco. Confira abaixo os b-sides que já rolava na web, mas não oficialmente.
- "DESSA VEZ" - GABILY
- Gabily lança mais uma música de seu projeto Eternos Clássicos . "Dessa Vez", de MC Sabrina, é a bola da vez e ganhou uma versão acústica. A canção é o quarto single deste projeto, que vem depois da versão voz e violão de Adultério, Tô Tranquilão e Copo de Vinho. Gabily ainda promete algumas parcerias dentro deste projeto.
- "EFEITO DOMINÓ" - KATZ
- O Brasil tem uma nova girlband pra chamar de sua. Katz é a nova aposta da Universal Music e chega com o single "Efeito Dominó". Formado por Mayra, Bella e Flavinha, o grupo tem referências em girbands como Blackpink e Little Mix e o sonho de gravar com nomes como Iza, da Anitta, da Pabllo Vittar.
- "O PAI TÁ ON" - THIAGUINHO MT
- O dono do hit "Tudo OK" viraliza novamente na internet. Fazendo referência ao meme do Neymar que viralizou na última semana, Thiaguinho MT aposta mais uma vez na força do mundo digital e traz "O Pai Tá On". Confira.
ÁLBUNS E EPs
- "IMPLODING THE MIRAGE" - THE KILLERS
- O The Killers lanço seu sexto álbum de estúdio, Imploding The Mirage, o primeiro após a saída do guitarrista Dave Keuning, em 2017. Devido ao novo coronavírus, o disco chega três meses após a previsão inicial e traz 10 canções. Entre elas: Fire In Bone e Dying Breed. Confira o álbum abaixo.
- "PAPI JUANCHO" - MALUMA
- Maluma surpreendeu os fãs com o lançamento de seu quinto álbum intitulado Papi Juancho. Com o reggaeton na essência, o disco conta com 22 canções criadas durante este período de quarentena entre Medellín e Miami e é o resultado de muitos anos de trabalho e da evolução do alter ego de Maluma, o "Dirty Boy" que cresceu e agora é Papi Juancho". Junto com o álbum, Maluma também lança o videoclipe de uma de suas músicas, "Parce" ft. Lenny Tavarez e Justin Quiles.
- "FOLKLORE - DELUXE" - TAYLOR SWIFT
- Taylor Swift apresenta a versão deluxe do álbum folklore, que traz a inédita The Lakes. Junto com o lançamento, também foi apresentado o lyric video da faixa, que já foi visto mais de 2,3 milhão de vezes. Confira o vídeo e, se você ainda não conferiu o novo álbum da Taylor, tem o disco abaixo para ouvir.
- "THE FIRESIDE SESSION" - SNOW PATROL
- Escrito e gravado durante o período de afastamento social, The Fireside Sessions é composto por cinco canções escritas com os fãs da banda durante a série de lives do grupo no Instagram, que foi apelidada de Saturday Songwrite. Durante a quarentena, eu escrevia uma música todos os sábados no Instagram Live. Pessoas de todo o mundo participaram e em cada semana tínhamos quatro ou cinco mil pessoas envolvidas ao longo da apresentação The Saturday Songwriters. Fizemos isso por 11 semanas e escrevemos 12 músicas juntos. Foi muito divertido, explica o vocalista. O projeto terá seus lucros revertidos para a Trussell Trust Charity.
- "DRAMA" - TOMORROW X TOGETHER
- A banda de K-pop TOMORROW X TOGETHER acaba de lançar a versão japonesa do EP DRAMA (Jpanese Ver). O trabalho é composto por três faixas: DRAMA (versão japonesa) e Can't You See Me? (versão japonesa) e Everlasting Shine. Esta última também será o tema de abertura da série de animação Black Clover, com lançamento no próximo dia 1º de setembro. Confira o EP.