Nick Cruz, Kevin Fiorani, Silva e Zayn nos lançamentos da semana #54

A última semana de setembro conta com três lançamentos de capixabas. Sim, a terrinha tá bem representada na música, com canções de MPB, pop e pagode. Nick Cruz faz sua estreia pela Warner Music, Kevin Fiorani se joga num dueto e Silva traz uma regravação.
Além do trio, a lista do Divirta-se ainda traz as canções de Zayn (ex-One Direction), Jennifer Lopez com Maluma, Kylie Minogue, Gabili e G15, entre outros. Na parte dos discos, Péricles, Mumuzinho, Ana K e Xand Avião marcam presença.
- ATÉ DE MANHÃ - NICK CRUZ
- O capixaba Nick Cruz apresenta seu primeiro single pela Warner Music. "Até de Manhã" é um pop romântico que chega com videoclipe e quase 300 mil views em três dias de lançamento. O refrão "Baby, eu quero ter você comigo até de manhã é chiclete e promete trazer mais sucesso para o rapaz.
- "ANTES CEDO DO QUE TARDE" - KEVIN FIORANI FEAT FELYPE FRAZÃO
- Tem mais capixaba lançando música. Kevin Fiorani apresenta "Antes Cedo do que Tarde", em parceria com Felype Frazão. A canção mistura o sertanejo com o pagode e traz uma letra sobre um término precoce de uma relação. Confira.
- "A COISA MAIS LINDA QUE EXISTE" - SILVA
- Silva também está de canção nova. O capixaba apresenta "A Coisa Mais Linda Que Existe", regravação da canção de Gilberto Gil feita especialmente para a série "Amor e Sorte". Fiquei feliz de poder regravar essa música que eu amo tanto. Foi uma honra cantar essa canção e mais honrado ainda fiquei quando soube que Gil gostou", disse Silva em comunicado oficial.
- "MAGIC" - KYLIE MINOGUE
- Saiu o segundo single que irá compor "Disco", próximo álbum de Kylie Minogue previsto para 6 de novembro. Após "Say Something", chega "Magic", canção que segue a linha pista de dança repleta de nostalgia. Para não perder o fio, Kylie incorpora a rainha disco mais uma vez no clipe. Confira.
- "SUPERSTICIOSA" - HAIKAISS E FERRUGEM
- O grupo de rap Haikaiss canta com Ferrugem a importância dos relacionamentos construídos com pessoas especiais ao longo da vida. "Supersticiosa" é um pop romântico que chega com videoclipe à altura de sua sonoridade, no qual essa sensibilidade é reforçada com a presença das esposas e filhas dos rappers Pedro Qualy, SPVic e Spinardi nas cenas. A música faz parte do álbum "Aquário", lançado em abril deste ano. Confira o clipe.
- "PA TI" E "LONELY" - JENNIFER LOPEZ E MALUMA
- Jennifer Lopez e Maluma se uniram para gravar dois novos singles, intitulados Pa Ti e Lonely. A colaboração resultou num clipe de quase 10 minutos que une as duas canções, que serão destaque no filme Marry Me, da Universal Pictures, que é coestrelado pela dupla e estreia nos cinemas em fevereiro de 2021. No clipe, Jlo é uma empresária corrupta, que se apaixona pelo seu segurança e motorista: Maluma. Porém, o cantor é um agente do FBI que investiga a cantora há anos. Os vídeos também podem ser vistos separadamente no YT.
- "O AMOR QUE TUDO PODE" - FALAMANSA
- Falamansa fala sobre fé e amor para superar as dificuldades neste período de isolamento social em sua nova canção. "O Amor Que Tudo Pode" também chega com clipe, que faz uma brincadeira com o noticiário de TV e as fases da vida. O videoclipe é bem descontraído, alegre e reforça a importância de ter fé e persistência nesta fase difícil, levando a mensagem otimista de que tudo vai melhorar, explicam os integrantes da banda que também ressaltam que todos os cuidados à saúde e prevenção do covid-19 foram tomados durante a gravação.
- "ENDING" - LOOV-U
- Para finalizar as reflexões sobre primeiros amores, o DJ Loov-U compôs e produziu Ending. A letra traz as sensações de dor e angústia de alguém que está passando pelo término de um relacionamento e é o desfecho da trilogia de músicas com essa temática, que inclui também Me Faz Bem e 100 Nights. No refrão em si, muitas palavras são repetidas devido ao fato de que a pessoa está tão machucada, que ela não consegue encontrar um sentido. Porém, quero mostrar que há uma luz no fim do túnel, é uma música um pouco filosófica e tem muita importância pra mim. Espero que possa ter um significado tão especial, quanto tem para mim", explica o DJ
- "FRANCHISE" - TRAVIS SCOTT FEAT. YOUNG THUG E M.I.A.
- Travis Scott lançou seu novo single Franchise com Young Thug e M.I.A.. A música é acompanhada por um videoclipe oficial dirigido por Travis Scott + White Trash Tyler, filmado na lendária mansão de Michael Jordan, em Chicago. O clipe estreou nos cinemas IMAX antes das exibições do filme Tenet, de Christopher Nolan, que conta com a música The Plan, de Travis Scott, como trilha sonora. Além do videoclipe oficial, três vídeos alternativos foram lançados para completar o mundo de Franchise, que são um lyric video, um visualizador e uma espiada do estúdio.
- "EX BEBÊ" - THAEME E THIAGO COM HENRIQUE E DIEGO
- O lançamento da Thaeme e Thiago faz parte do projeto QUÍMICA, gravado ano passado, antes da pandemia. Com a participação da dupla Henrique e Diego, a música fala da superação de um romance. "Henrique e Diego fazem parte da história de Thaeme e Thiago. É a dupla que nos abriu muitas portas no início da carreira, por isso temos uma gratidão muito grande por eles que sempre foram muito queridos e generosos. A gente precisava fazer um feat para brindar essa união e amizade que temos há muito tempo. Para cantar com eles, escolhemos essa música que tem tudo a ver com as duas duplas, explica Thaeme.
- "BETTER" - ZAYN
- Co-escrita por Zayn, Better é a primeira faixa de seu próximo álbum, que deve ser seu projeto mais pessoal até agora. Com reinado criativo total em seu terceiro álbum, Zayn está fazendo a música que sempre quis. A canção pop chega com um clipe dirigido por Ryan Hope. Nele, Zayn aparece sendo assistido e monitorado por personagens desconhecidos.
- "COURAGE TO CHANGE" - SIA
- A nova música de Sia vem encorajar pessoas a fazerem a mudança no mundo. A canção é uma das dez originais que Sia pretende colocar no filme Music, que ainda não tem data de estreia. A canção chega após o lançamento de "Let's Love", parceria dela com David Guetta.
- "CONFLITO" - GABILY E G15
- A cantora Gabily se uniu a outro artista de Duque de Caxias (RJ). MC G15 divide os vocais de "Conflito" com a moça. O funk melody, que flerta com o pop, fala de um casal que apesar da briga por uma suposta traição se resolve na hora H. Você me diz que não está nada bem / Mas na hora do desejo teu beijo quer me encontrar / A chave do prazer só você tem / Então promete para mim que nunca vai me magoar.
ÁLBUNS E EPs
- "TUDO PRA MIM" - ANA K
- Nova aposta dos Dogz (trio de produtores formado por Ruxell, Pablo Bisco e Sérgio Santos), Ana K mostra voz marcante para disputar uma vaga no mundo do pop. O EP conta com quatro canções, sendo a de trabalho levando o mesmo nome do disco. Vale lembrar que a moça já emprestou sua voz à trilha sonora da minissérie "Se Eu Fechar os Olhos Agora", disponibilizada no Globoplay e exibida na Globo. Confira o trabalho de estreia de Ana K.
- "XAND AVIÃO NA PRESSÃO" - XAND AVIÃO
- Xand Avião apresenta seu novo EP com duas canções: a inédita Rave e Piseiro e a regravação de Romance Desapegado, que já é sucesso Brasil afora. Trazendo a pegada da famosa pisadinha, Rave e Piseiro é uma faixa de ritmo animado e com batidas bem tradicionais do forró. Já Romance Desapegado, por sua vez, é uma música mais romântica, mas que também promete colocar o povo todo para dançar. Confira.
- "SUPER ONE" - SUPERM
- O SuperM acaba de lançar Super One, o álbum estreia dos Vingadores do K-pop. Com 15 faixas, o septeto embarca bem no gênero, mas misturando ainda o rap na faixa "Infinity" e até ritmos caribenhos em "Big Chance". Todos somos Super e cada um (One) de nós tem seus próprios poderes. Então, vamos superar as dificuldades que estamos experimentando com uma força unificada, anuncia o grupo sobre o disco. A faixa de trabalho é "One (Monster & Infinity)", que encoraja os ouvintes a superarem quaisquer que sejam as dificuldades que estejam enfrentando e subirem a um nível mais elevado, o infinito. Confira o clipe da canção e ouça o disco inteiro na sequência.
- "JORGE 70: AO VIVO EM SÃO PAULO - PT1" - JORGE ARAGÃO
- O registro da turnê que rodou o país em 2019 chega para os fãs do sambista. A primeira parte conta com quatro canções. A abertura fica por conta do medley de "Papel de Pão / Loucuras de Uma Paixão". "Identidade", "Eu e Você Sempre" e "Lucidez" complementam a primeira entrega. Mas os fãs podem esperar que as próximas partes trarão outros grandes sucessos da trajetória musical de Aragão como Enredo do Meu Samba, Falsa Consideração, Coisa de Pele, Do Fundo do Nosso Quintal e Vou Festejar.
- "LIVE DO MUMU - VOL. 2" - MUMUZINHO
- Com o intuito de levar alegria para o público e dar sequência ao projeto Live do Mumu, o artista lança o volume 2 deste álbum. Com divulgação semanal de clipes extraídos de sua primeira liveShow, o hit Eu mereço ser feliz, dá início a essa série de vídeos. Para matar a curiosidade dos fãs, músicas como Mande um sinal / Calma / Dom do Sonhar, Confiança e Pura adrenalina / Curtindo a vida / Se eu tivesse o poder, também fazem parte desta nova edição.
- "PAGODINHO ROMÂNTICO" - BG
- Brunno Gabryel apresenta seu EP de estreia. Composto de três canções, "Pagodinho Romântico" mostra o lado intimista do compositor de grandes nomes. Sim, o rapaz escreveu sucessos para Dilsinho (Pouco a Pouco), Ferrugem (Sinto Sua Falta) e Péricles (Até Que Durou e Dois Rivais). Confira a estreia do rapaz à frente dos holofotes no projeto que ainda conta com dois clipes e um lyric vídeo.