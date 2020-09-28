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Nick Cruz, Kevin Fiorani, Silva e Zayn nos lançamentos da semana #54

Capixabas encabeçam a lista com as novidades do mundo da música feita pelo Divirta-se

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 20:07
O cantor Nick Cruz em foto de divulgação do clipe
O cantor Nick Cruz em foto de divulgação do clipe "Até de Manhã" Crédito: Instagram/@nickcruz_oficial
A última semana de setembro conta com três lançamentos de capixabas. Sim, a terrinha tá bem representada na música, com canções de MPB, pop e pagode. Nick Cruz faz sua estreia pela Warner Music, Kevin Fiorani se joga num dueto e Silva traz uma regravação.
Além do trio, a lista do Divirta-se ainda traz as canções de Zayn (ex-One Direction), Jennifer Lopez com Maluma, Kylie Minogue, Gabili e G15, entre outros. Na parte dos discos, Péricles, Mumuzinho, Ana K e Xand Avião marcam presença.
  • ATÉ DE MANHÃ - NICK CRUZ
  • O capixaba Nick Cruz apresenta seu primeiro single pela Warner Music. "Até de Manhã" é um pop romântico que chega com videoclipe e quase 300 mil views em três dias de lançamento. O refrão "Baby, eu quero ter você comigo até de manhã é chiclete e promete trazer mais sucesso para o rapaz.
  • "ANTES CEDO DO QUE TARDE" - KEVIN FIORANI FEAT FELYPE FRAZÃO
  • Tem mais capixaba lançando música. Kevin Fiorani apresenta "Antes Cedo do que Tarde", em parceria com Felype Frazão. A canção mistura o sertanejo com o pagode e traz uma letra sobre um término precoce de uma relação. Confira.
  • "A COISA MAIS LINDA QUE EXISTE" - SILVA
  • Silva também está de canção nova. O capixaba apresenta "A Coisa Mais Linda Que Existe", regravação da canção de Gilberto Gil feita especialmente para a série "Amor e Sorte". Fiquei feliz de poder regravar essa música que eu amo tanto. Foi uma honra cantar essa canção e mais honrado ainda fiquei quando soube que Gil gostou", disse Silva em comunicado oficial.
  • "MAGIC" - KYLIE MINOGUE
  • Saiu o segundo single que irá compor "Disco", próximo álbum de Kylie Minogue previsto para 6 de novembro. Após "Say Something", chega "Magic", canção que segue a linha pista de dança repleta de nostalgia. Para não perder o fio, Kylie incorpora a rainha disco mais uma vez no clipe. Confira.
  • "SUPERSTICIOSA" - HAIKAISS E FERRUGEM
  • O grupo de rap Haikaiss canta com Ferrugem a importância dos relacionamentos construídos com pessoas especiais ao longo da vida. "Supersticiosa" é um pop romântico que chega com videoclipe à altura de sua sonoridade, no qual essa sensibilidade é reforçada com a presença das esposas e filhas dos rappers Pedro Qualy, SPVic e Spinardi nas cenas. A música faz parte do álbum "Aquário", lançado em abril deste ano. Confira o clipe.
  • "PA TI" E "LONELY" - JENNIFER LOPEZ E MALUMA
  • Jennifer Lopez e Maluma se uniram para gravar dois novos singles, intitulados Pa Ti e Lonely. A colaboração resultou num clipe de quase 10 minutos que une as duas canções, que serão destaque no filme Marry Me, da Universal Pictures, que é coestrelado pela dupla e estreia nos cinemas em fevereiro de 2021. No clipe, Jlo é uma empresária corrupta, que se apaixona pelo seu segurança e motorista: Maluma. Porém, o cantor é um agente do FBI que investiga a cantora há anos. Os vídeos também podem ser vistos separadamente no YT.
  • "O AMOR QUE TUDO PODE" - FALAMANSA
  • Falamansa fala sobre fé e amor para superar as dificuldades neste período de isolamento social em sua nova canção. "O Amor Que Tudo Pode" também chega com clipe, que faz uma brincadeira com o noticiário de TV e as fases da vida. O videoclipe é bem descontraído, alegre e reforça a importância de ter fé e persistência nesta fase difícil, levando a mensagem otimista de que tudo vai melhorar, explicam os integrantes da banda que também ressaltam que todos os cuidados à saúde e prevenção do covid-19 foram tomados durante a gravação.
  • "ENDING" - LOOV-U
  • Para finalizar as reflexões sobre primeiros amores, o DJ Loov-U compôs e produziu Ending. A letra traz as sensações de dor e angústia de alguém que está passando pelo término de um relacionamento e é o desfecho da trilogia de músicas com essa temática, que inclui também Me Faz Bem e 100 Nights. No refrão em si, muitas palavras são repetidas devido ao fato de que a pessoa está tão machucada, que ela não consegue encontrar um sentido. Porém, quero mostrar que há uma luz no fim do túnel, é uma música um pouco filosófica e tem muita importância pra mim. Espero que possa ter um significado tão especial, quanto tem para mim", explica o DJ
  • "FRANCHISE" - TRAVIS SCOTT FEAT. YOUNG THUG E M.I.A.
  • Travis Scott lançou seu novo single Franchise com Young Thug e M.I.A.. A música é acompanhada por um videoclipe oficial dirigido por Travis Scott + White Trash Tyler, filmado na lendária mansão de Michael Jordan, em Chicago. O clipe estreou nos cinemas IMAX antes das exibições do filme Tenet, de Christopher Nolan, que conta com a música The Plan, de Travis Scott, como trilha sonora. Além do videoclipe oficial, três vídeos alternativos foram lançados para completar o mundo de Franchise, que são um lyric video, um visualizador e uma espiada do estúdio.

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  • "EX BEBÊ" - THAEME E THIAGO COM HENRIQUE E DIEGO
  • O lançamento da Thaeme e Thiago faz parte do projeto QUÍMICA, gravado ano passado, antes da pandemia. Com a participação da dupla Henrique e Diego, a música fala da superação de um romance. "Henrique e Diego fazem parte da história de Thaeme e Thiago. É a dupla que nos abriu muitas portas no início da carreira, por isso temos uma gratidão muito grande por eles que sempre foram muito queridos e generosos. A gente precisava fazer um feat para brindar essa união e amizade que temos há muito tempo. Para cantar com eles, escolhemos essa música que tem tudo a ver com as duas duplas, explica Thaeme.
  • "BETTER" - ZAYN
  • Co-escrita por Zayn, Better é a primeira faixa de seu próximo álbum, que deve ser seu projeto mais pessoal até agora. Com reinado criativo total em seu terceiro álbum, Zayn está fazendo a música que sempre quis. A canção pop chega com um clipe dirigido por Ryan Hope. Nele, Zayn aparece sendo assistido e monitorado por personagens desconhecidos.
  • "COURAGE TO CHANGE" - SIA
  • A nova música de Sia vem encorajar pessoas a fazerem a mudança no mundo. A canção é uma das dez originais que Sia pretende colocar no filme Music, que ainda não tem data de estreia. A canção chega após o lançamento de "Let's Love", parceria dela com David Guetta.
  • "CONFLITO" - GABILY E G15
  • A cantora Gabily se uniu a outro artista de Duque de Caxias (RJ). MC G15 divide os vocais de "Conflito" com a moça. O funk melody, que flerta com o pop, fala de um casal que apesar da briga por uma suposta traição se resolve na hora H. Você me diz que não está nada bem / Mas na hora do desejo teu beijo quer me encontrar / A chave do prazer só você tem / Então promete para mim que nunca vai me magoar.

ÁLBUNS E EPs

  • "TUDO PRA MIM" - ANA K
  • Nova aposta dos Dogz (trio de produtores formado por Ruxell, Pablo Bisco e Sérgio Santos), Ana K mostra voz marcante para disputar uma vaga no mundo do pop. O EP conta com quatro canções, sendo a de trabalho levando o mesmo nome do disco. Vale lembrar que a moça já emprestou sua voz à trilha sonora da minissérie "Se Eu Fechar os Olhos Agora", disponibilizada no Globoplay e exibida na Globo. Confira o trabalho de estreia de Ana K.
  • "XAND AVIÃO NA PRESSÃO" - XAND AVIÃO
  • Xand Avião apresenta seu novo EP com duas canções: a inédita Rave e Piseiro e a regravação de Romance Desapegado, que já é sucesso Brasil afora. Trazendo a pegada da famosa pisadinha, Rave e Piseiro é uma faixa de ritmo animado e com batidas bem tradicionais do forró. Já Romance Desapegado, por sua vez, é uma música mais romântica, mas que também promete colocar o povo todo para dançar. Confira.
  • "SUPER ONE" - SUPERM
  • O SuperM acaba de lançar Super One, o álbum estreia dos Vingadores do K-pop. Com 15 faixas, o septeto embarca bem no gênero, mas misturando ainda o rap na faixa "Infinity" e até ritmos caribenhos em "Big Chance". Todos somos Super e cada um (One) de nós tem seus próprios poderes. Então, vamos superar as dificuldades que estamos experimentando com uma força unificada, anuncia o grupo sobre o disco. A faixa de trabalho é "One (Monster & Infinity)", que encoraja os ouvintes a superarem quaisquer que sejam as dificuldades que estejam enfrentando e subirem a um nível mais elevado, o infinito. Confira o clipe da canção e ouça o disco inteiro na sequência.
  • "JORGE 70: AO VIVO EM SÃO PAULO - PT1" - JORGE ARAGÃO
  • O registro da turnê que rodou o país em 2019 chega para os fãs do sambista. A primeira parte conta com quatro canções. A abertura fica por conta do medley de "Papel de Pão / Loucuras de Uma Paixão". "Identidade", "Eu e Você Sempre" e "Lucidez" complementam a primeira entrega. Mas os fãs podem esperar que as próximas partes trarão outros grandes sucessos da trajetória musical de Aragão como Enredo do Meu Samba, Falsa Consideração, Coisa de Pele, Do Fundo do Nosso Quintal e Vou Festejar.
  • "LIVE DO MUMU - VOL. 2" - MUMUZINHO
  • Com o intuito de levar alegria para o público e dar sequência ao projeto Live do Mumu, o artista lança o volume 2 deste álbum. Com divulgação semanal de clipes extraídos de sua primeira liveShow, o hit Eu mereço ser feliz, dá início a essa série de vídeos. Para matar a curiosidade dos fãs, músicas como Mande um sinal / Calma / Dom do Sonhar, Confiança e Pura adrenalina / Curtindo a vida / Se eu tivesse o poder, também fazem parte desta nova edição.
  • "PAGODINHO ROMÂNTICO" - BG
  • Brunno Gabryel apresenta seu EP de estreia. Composto de três canções, "Pagodinho Romântico" mostra o lado intimista do compositor de grandes nomes. Sim, o rapaz escreveu sucessos para Dilsinho (Pouco a Pouco), Ferrugem (Sinto Sua Falta) e Péricles (Até Que Durou e Dois Rivais). Confira a estreia do rapaz à frente dos holofotes no projeto que ainda conta com dois clipes e um lyric vídeo.

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