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Alok, Thiaguinho e Now United nos lançamentos da semana #56

Justin Bieber, Céu, Jonas Esticado, Thaysa Pizzolato e muitos outros estão na lista do Divirta-se
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 19:56

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 19:56

Now United no clipe de Habibi
Now United no clipe de Habibi Crédito: Divulgação
A semana começa repleta de lançamentos para você atualizar sua playlist. A começar por Alok e Now United, que apresentaram clipes de novos singles nesta segunda-feira (19).
Mas pegando os lançamentos do fim de semana, temos o novo disco de Thiaguinho, que é o registro de canções de sua série no Globoplay, a ex-Fifth Harmony Ally Brooke apresentando seu primeiro single, Luciano Camargo se jogando no gospel, as novas parcerias que Céu e Jonas Esticado fizeram com Liniker e Gusttavo Lima, respectivamente, e muito mais.
  • "HAPPINESS" - LITTLE MIX
  • O quarteto britânico apresenta mais uma faixa do disco "Confetti". "Happiness" traz uma letra poderosa sobre amor próprio. Eu juro que não vou me perder novamente / Eu estava procurando pela felicidade / Eu estava te usando para preencher minha solidão / Mas, percebi, assim que te deixei ir, que eu encontrei o amor verdadeiro em mim, diz trecho da canção. Confira o lyric video.
  • "WHAT ARE WE WAITING FOR" - ALLY BROOKE X AFROJACK
  • Depois de Camila Cabello e Normani, Ally Brooke apresenta seu single pós Fifth Harmony. A canção já havia sido apresentada aos fãs numa apresentação em Chicago, em março deste ano. Mas, agora está disponível para todos. A música fala de um flerte que acaba "pegando fogo". Confira.
  • "EVEY" - VITOR PIRRALHO
  • O rapper alagoano Vitor Pirralho apresenta a primeira love song da carreira do artista. A faixa conta a história de Evey e Brad, um casal apaixonado e cheio de questões comuns a muitas relações. A música foi feita em parceria com Erick Amorim - produtor, músico e beatmaker de Recife -, responsável por criar a doce base melódica da canção. Para tornar ainda mais marcante a trajetória do casal, o single chega com um clipe inspirado em obra de Michael Jackson e rodado no belíssimo Teatro Deodoro, em Maceió, tendo Vitor como figura central.
  • "HABIBI" - NOW UNITED
  • Nesta segunda-feira (19), o grupo Now United lançou o clipe de "Habibi". A produção é a primeira com participação da nova integrante, Nour Ardekani. Como a moça é do Líbano, muitas imagens foram gravadas no local. Estas se revezam com as coreografias do grupo. Confira.
  • "VIA LÁCTEA" - CÉU E LINIKER
  • A cantora Céu lança o single Via Láctea, fruto de uma parceria inédita com Liniker. A música foi totalmente composta e produzida à distância - ainda que inicialmente pré-período de afastamento social -, e é o primeiro lançamento da artista após sua tripla indicação ao Grammy Latino por seu trabalho no álbum APKÁ!. Via Láctea traz ainda uma letra emocionante que fala de amor, embalada em melodia suave e recheada de referências a elementos da natureza.
  • "DESCULPA OS ÁUDIOS" - KYNNIE
  • Após o sucesso de Simples Assim, a cantora Kynnie lança Desculpa os Áudios. Aposta da Som Livre, a artista apresenta na faixa inédita uma outra face sua, mais sensível e emotiva, para falar do fim de um relacionamento. Como na canção de estreia, a nova música chega também com um clipe disponibilizado no canal do Inbraza no YouTube, trazendo Kynnie em um momento mais reflexivo, com direito a takes gravados em plena Avenida Paulista.
  • "ELE NÃO TEM" - JONAS ESTICADO
  • Após a música Investe em Mim ter alcançado o primeiro lugar do principal chart do Spotify Brasil com 4,7 milhões de plays e de estar entre os artistas mais tocados em todas as rádios do país, Jonas Esticado apresenta o novo single Ele Não Tem, fruto de sua parceria com Gusttavo Lima. A faixa chega como hit. Afinal, três dias após o lançamento já conta com mais de 2 milhões de views no YouTube. Com produção musical de Marcos Buzzo, Ele Não Tem conta a história de uma relação desgastada, na qual um dos lados prefere fechar os olhos para as traições do seu par romântico.
  • "THE ONE" - FUTURE LINES E ELLA
  • O DJ e produtor Future Lines lança a track The One. Fruto de sua parceria com a cantora pop ELLA. Apostando no progressive house - a vertente do momento na cena eletrônica brasileira - The One apresenta uma sonoridade sólida e autêntica que promete animar os fãs do estilo musical e chega também com um motion vídeo, disponibilizado no canal do Austro no YouTube.
  • "O PAI TÁ ON" - HUGO & GUILHERME
  • O maior meme da atualidade - nascido a partir de uma frase usada por Neymar Jr. -, acaba de ganhar um novo sentido. A dupla sertaneja Hugo & Guilherme lança "O Pai Tá On". O single, que traz o famoso bordão como título, nada tem ligação com a malandragem. A dupla pegou a frase para embalar a canção sobre um amor perdido. Confira o clipe.
  • "COOKIE DOUGH" - DUBDOGZ E QUARTERHEAD
  • Uma das duplas mais requisitadas da dance music brasileira, Dubdogz se une aos alemães do Quarterhead para apresentar Cookie Dough. Os irmãos gêmeos Lucas e Marcos já mostraram seu peculiar senso de humor, explorando memes virais como em Pablo Escobar, e agora Cookie Dough traz uma perspectiva similar e divertida, tendo a música, o nome de um dos famosos sorvetes da Ben & Jerry. Apresentando uma bela amostra do bom e velho Brazilian Bass, a track tem uma melodia perfeita aos fãs deste estilo.

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  • "FLY GIRL FLY" - THAYSA PIZZOLATO
  • Após fazer uma fuga da realidade no primeiro single solo Runaway, a musicista e produtora musical Thaysa Pizzolato une o pop e psicodélico com synthwave, eletrônico e sonoridades inspiradas por trilhas sonoras para refletir a liberdade. "Fly Girl Fly" "é praticamente a música pronta para colocar uma melodia vocal por cima. A vibe dela poderia ser um mashup entre M83, Daft Punk, Gorillaz e Tame Impala, conta a também integrante da banda Auri. O EP Low Hype Machine será lançado ainda em 2020.
  • "MENINA DA FIVELA" - FERNANDO E SOROCABA
  • Depois da série de lives bem produzidas durante a pandemia, a dupla resolveu recordar o trabalho apresentando "Menina de Fivela". A faixa, composta por Sorocaba e o amigo Felipe KeF, ganhou videoclipe durante a live Onde o Sol se Esconde, gravada em meio a uma plantação de girassóis, no interior de São Paulo. Em seus versos, Menina de Fivela é a história de um homem que sofre o término de relacionamento e chora na companhia dos cavalos, do gado e até de seu trator na fazenda.
  • "ORIENTE" - CPM 22
  • O CPM 22 lança o novo single "Oriente". O single tem letra e música assinadas pelo guitarrista Luciano Garcia e traz influências do punk rock e hardcore melódico de nomes como Face to Face, No Use For a Name e Toy Dolls. "Ela foi composta entre fevereiro e começo de março e é um hardcore melódico com uma pegada bem CPM 22. O nome 'Oriente' é um duplo sentido porque o refrão diz "me oriente pelas estradas dessa vida" e porque minha namorada é japonesa. E isso aconteceu de maneira muito natural, as frases foram surgindo na minha cabeça", conta Luciano. Confira o lyric video.
  • "TEMPO" - LUCIANO CAMARGO
  • Luciano Camargo se lança no mundo gospel com "Tempo". Este é o primeiro lançamento, de 15 músicas que formam o álbum "A Ti Entrego", com previsão ainda para este ano. A música fala o que acontece com todos nós. Você só para pra pensar no tempo, quando você olha para trás, fala como passou rápido ou o tempo está passando muito rápido. Você não olha, não pratica o que o tempo te dá, o estar com os filhos, poder brincar. A música mostra isso, compartilha Luciano. Sobre a questão musical, Luciano explica que o disco passeia por diferentes tipos de louvor e adoração, tendo pouca coisa do estilo que o levou a ser um dos maiores artistas do país.
  • "BARZIN DA VIDA" - ALLANA MACEDO E NAIARA AZEVEDO
  • Allana Macedo apresenta mais uma música do seu projeto "Nos Brazin da Vida", gravado em julho deste ano. O single conta com participação especial de Naiara Azevedo. A artista comenta sobre o entrosamento com Naiara Azevedo: Ela é forte, descontraída e muito profissional, nossa mistura veio no momento certo, e, com certeza a música  a minha preferida do álbum - vai marcar várias pessoas. A Naiara é minha amiga e abrilhantou ainda mais este trabalho.
  • "EU E VOCÊS" - ELBA RAMALHO
  • O novo single de Elba Ramalho conta com participações mais que especiais de seus filhos, Luã Yvys, Maria Paula, Maria Clara e Maria Esperança. A faixa tem composição de Zélia Duncan e estará presente no próximo álbum da artista, também intitulado "Eu e Vocês". Luã Yvys, filho de Elba, produziu o disco, que tem todo um caráter muito familiar. Elba se tornou avó neste período conturbado e, tanto ela quanto Luã, queriam expressar a felicidade pela chegada da Esmeralda, que nasceu no dia 16 de abril. Confira a faixa.
  • "MARÉ" - 3030
  • Quase três meses depois do lançamento do álbum-esperança Infinito Interno, a mensagem do grupo 3030 se mantém firme e forte. O trio de rap lança o clipe da música Maré, sétima faixa do disco que usa de sonoridades e temáticas africanas para falar sobre a fé de Rod, LK e Bruno Chelles.
  • "LET ME LOVE YOU LIKE A WOMAN" - LANA DEL REY
  • Lana Del Rey está de música nova, a primeira do disco Chemtrails Over The Country Club. Em Let Me Love You Like A Woman, a cantora planeja uma fuga com o amor de sua vida. O clipe segue bem a canção, mostrando a cantora na estrada em imagens caseiras com os amigos.
  • "LONELY" - JUSTIN BIEBER & BENNY BLANCO
  • Bieber resolveu desabafar sobre a solidão durante a fama. No clipe de "Lonely", o ator Jacob Tremblay, famoso por estrelar os filmes Extraordinário e O Quarto de Jack, representa o superstar. Confira.
  • "SÉCULO 21" - LÉO SANTANA E LUÍSA SONZA
  • Léo Santana e Luísa Sonza fazem a uma parceria para falar de empoderamento feminino no século 21, onde as mulheres escolhem com quem ficam e curtem a balada do jeito que querem.
  • "COMMANDER IN CHIEF" - DEMI LOVATO
  • Demi Lovato chega toda engajada em seu novo lançamento. Em "Commander in Chief", a cantora confronta o governo de Donald Trump com versos fortes e encerra incentivando o americano a votar nas eleições. Comandante chefe, honestamente/ Se eu fizesse coisas que você faz/ Eu não conseguiria dormir, é sério/ Você ao menos sabe a verdade?, diz trecho da canção. Confira o clipe abaixo.
  • "DON'T SAY GOODBYE" - ALOK & ILKAY SENCAN (FEAT. TOVE LO)
  • Nesta segunda-feira (19), Alok lançou um videoclipe para a faixa Dont Say Goodbye, parceria com Ilkay Sencan e Tove Lo. O clipe mescla imagens futuristas e do casal de bailarinos Igor Martins e Mylena Esteves. A ideia do vídeo é contar, através da dança, a relação de amor e diferentes intensidades de um casal em meio a uma grande metrópole repleta de cores e com efeitos especiais.

ÁLBUNS E EPs

  • "TARDEZINHA NO MARACA" - THIAGUINHO
  • A Tardezinha ganhou mais um capítulo. Além de virar série no Globoplay, um dos maiores projetos musicais dos últimos tempos ganhou virou o álbum "Tardezinha no Maraca" com 20 faixas. Entre as músicas que marcaram uma geração e fizeram o público do Maracanã cantar em uníssono por seis horas estão "Cheia de Manias", "Depois do Prazer", Que se chama Amor, "Domingo", "Telegrama", "Marrom Bombom", Temporal e muitas outras.
  • "DRIVE IN: ARENA - EP. 2" - PIXOTE
  • A segunda parte do projeto gravado no formato Drive In no Allianz Parque, em São Paulo (SP), chega para os fãs do Pixote. O material completo será lançado em quatro etapas, trazendo 10 faixas inéditas e pot-pourris com regravações de sucessos do Pixote, além de participações especiais de Marcos & Belutti, Léo Santana e o grupo Menos é Mais. No segundo volume do projeto, o destaque fica para a faixa inédita "Playground", composição de Vinicius Poeta e Daniel Caon, que conta com a participação de Marcos & Belutti. Veja o clipe e ouça o EP.

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