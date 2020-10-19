Alok, Thiaguinho e Now United nos lançamentos da semana #56

A semana começa repleta de lançamentos para você atualizar sua playlist. A começar por Alok e Now United, que apresentaram clipes de novos singles nesta segunda-feira (19).

Mas pegando os lançamentos do fim de semana, temos o novo disco de Thiaguinho, que é o registro de canções de sua série no Globoplay, a ex-Fifth Harmony Ally Brooke apresentando seu primeiro single, Luciano Camargo se jogando no gospel, as novas parcerias que Céu e Jonas Esticado fizeram com Liniker e Gusttavo Lima, respectivamente, e muito mais.