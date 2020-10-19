Alok, Thiaguinho e Now United nos lançamentos da semana #56

A semana começa repleta de lançamentos para você atualizar sua playlist. A começar por Alok e Now United, que apresentaram clipes de novos singles nesta segunda-feira (19).
Mas pegando os lançamentos do fim de semana, temos o novo disco de Thiaguinho, que é o registro de canções de sua série no Globoplay, a ex-Fifth Harmony Ally Brooke apresentando seu primeiro single, Luciano Camargo se jogando no gospel, as novas parcerias que Céu e Jonas Esticado fizeram com Liniker e Gusttavo Lima, respectivamente, e muito mais.
- "HAPPINESS" - LITTLE MIX
- O quarteto britânico apresenta mais uma faixa do disco "Confetti". "Happiness" traz uma letra poderosa sobre amor próprio. Eu juro que não vou me perder novamente / Eu estava procurando pela felicidade / Eu estava te usando para preencher minha solidão / Mas, percebi, assim que te deixei ir, que eu encontrei o amor verdadeiro em mim, diz trecho da canção. Confira o lyric video.
- "WHAT ARE WE WAITING FOR" - ALLY BROOKE X AFROJACK
- Depois de Camila Cabello e Normani, Ally Brooke apresenta seu single pós Fifth Harmony. A canção já havia sido apresentada aos fãs numa apresentação em Chicago, em março deste ano. Mas, agora está disponível para todos. A música fala de um flerte que acaba "pegando fogo". Confira.
- "EVEY" - VITOR PIRRALHO
- O rapper alagoano Vitor Pirralho apresenta a primeira love song da carreira do artista. A faixa conta a história de Evey e Brad, um casal apaixonado e cheio de questões comuns a muitas relações. A música foi feita em parceria com Erick Amorim - produtor, músico e beatmaker de Recife -, responsável por criar a doce base melódica da canção. Para tornar ainda mais marcante a trajetória do casal, o single chega com um clipe inspirado em obra de Michael Jackson e rodado no belíssimo Teatro Deodoro, em Maceió, tendo Vitor como figura central.
- "HABIBI" - NOW UNITED
- Nesta segunda-feira (19), o grupo Now United lançou o clipe de "Habibi". A produção é a primeira com participação da nova integrante, Nour Ardekani. Como a moça é do Líbano, muitas imagens foram gravadas no local. Estas se revezam com as coreografias do grupo. Confira.
- "VIA LÁCTEA" - CÉU E LINIKER
- A cantora Céu lança o single Via Láctea, fruto de uma parceria inédita com Liniker. A música foi totalmente composta e produzida à distância - ainda que inicialmente pré-período de afastamento social -, e é o primeiro lançamento da artista após sua tripla indicação ao Grammy Latino por seu trabalho no álbum APKÁ!. Via Láctea traz ainda uma letra emocionante que fala de amor, embalada em melodia suave e recheada de referências a elementos da natureza.
- "DESCULPA OS ÁUDIOS" - KYNNIE
- Após o sucesso de Simples Assim, a cantora Kynnie lança Desculpa os Áudios. Aposta da Som Livre, a artista apresenta na faixa inédita uma outra face sua, mais sensível e emotiva, para falar do fim de um relacionamento. Como na canção de estreia, a nova música chega também com um clipe disponibilizado no canal do Inbraza no YouTube, trazendo Kynnie em um momento mais reflexivo, com direito a takes gravados em plena Avenida Paulista.
- "ELE NÃO TEM" - JONAS ESTICADO
- Após a música Investe em Mim ter alcançado o primeiro lugar do principal chart do Spotify Brasil com 4,7 milhões de plays e de estar entre os artistas mais tocados em todas as rádios do país, Jonas Esticado apresenta o novo single Ele Não Tem, fruto de sua parceria com Gusttavo Lima. A faixa chega como hit. Afinal, três dias após o lançamento já conta com mais de 2 milhões de views no YouTube. Com produção musical de Marcos Buzzo, Ele Não Tem conta a história de uma relação desgastada, na qual um dos lados prefere fechar os olhos para as traições do seu par romântico.
- "THE ONE" - FUTURE LINES E ELLA
- O DJ e produtor Future Lines lança a track The One. Fruto de sua parceria com a cantora pop ELLA. Apostando no progressive house - a vertente do momento na cena eletrônica brasileira - The One apresenta uma sonoridade sólida e autêntica que promete animar os fãs do estilo musical e chega também com um motion vídeo, disponibilizado no canal do Austro no YouTube.
- "O PAI TÁ ON" - HUGO & GUILHERME
- O maior meme da atualidade - nascido a partir de uma frase usada por Neymar Jr. -, acaba de ganhar um novo sentido. A dupla sertaneja Hugo & Guilherme lança "O Pai Tá On". O single, que traz o famoso bordão como título, nada tem ligação com a malandragem. A dupla pegou a frase para embalar a canção sobre um amor perdido. Confira o clipe.
- "COOKIE DOUGH" - DUBDOGZ E QUARTERHEAD
- Uma das duplas mais requisitadas da dance music brasileira, Dubdogz se une aos alemães do Quarterhead para apresentar Cookie Dough. Os irmãos gêmeos Lucas e Marcos já mostraram seu peculiar senso de humor, explorando memes virais como em Pablo Escobar, e agora Cookie Dough traz uma perspectiva similar e divertida, tendo a música, o nome de um dos famosos sorvetes da Ben & Jerry. Apresentando uma bela amostra do bom e velho Brazilian Bass, a track tem uma melodia perfeita aos fãs deste estilo.
- "FLY GIRL FLY" - THAYSA PIZZOLATO
- Após fazer uma fuga da realidade no primeiro single solo Runaway, a musicista e produtora musical Thaysa Pizzolato une o pop e psicodélico com synthwave, eletrônico e sonoridades inspiradas por trilhas sonoras para refletir a liberdade. "Fly Girl Fly" "é praticamente a música pronta para colocar uma melodia vocal por cima. A vibe dela poderia ser um mashup entre M83, Daft Punk, Gorillaz e Tame Impala, conta a também integrante da banda Auri. O EP Low Hype Machine será lançado ainda em 2020.
- "MENINA DA FIVELA" - FERNANDO E SOROCABA
- Depois da série de lives bem produzidas durante a pandemia, a dupla resolveu recordar o trabalho apresentando "Menina de Fivela". A faixa, composta por Sorocaba e o amigo Felipe KeF, ganhou videoclipe durante a live Onde o Sol se Esconde, gravada em meio a uma plantação de girassóis, no interior de São Paulo. Em seus versos, Menina de Fivela é a história de um homem que sofre o término de relacionamento e chora na companhia dos cavalos, do gado e até de seu trator na fazenda.
- "ORIENTE" - CPM 22
- O CPM 22 lança o novo single "Oriente". O single tem letra e música assinadas pelo guitarrista Luciano Garcia e traz influências do punk rock e hardcore melódico de nomes como Face to Face, No Use For a Name e Toy Dolls. "Ela foi composta entre fevereiro e começo de março e é um hardcore melódico com uma pegada bem CPM 22. O nome 'Oriente' é um duplo sentido porque o refrão diz "me oriente pelas estradas dessa vida" e porque minha namorada é japonesa. E isso aconteceu de maneira muito natural, as frases foram surgindo na minha cabeça", conta Luciano. Confira o lyric video.
- "TEMPO" - LUCIANO CAMARGO
- Luciano Camargo se lança no mundo gospel com "Tempo". Este é o primeiro lançamento, de 15 músicas que formam o álbum "A Ti Entrego", com previsão ainda para este ano. A música fala o que acontece com todos nós. Você só para pra pensar no tempo, quando você olha para trás, fala como passou rápido ou o tempo está passando muito rápido. Você não olha, não pratica o que o tempo te dá, o estar com os filhos, poder brincar. A música mostra isso, compartilha Luciano. Sobre a questão musical, Luciano explica que o disco passeia por diferentes tipos de louvor e adoração, tendo pouca coisa do estilo que o levou a ser um dos maiores artistas do país.
- "BARZIN DA VIDA" - ALLANA MACEDO E NAIARA AZEVEDO
- Allana Macedo apresenta mais uma música do seu projeto "Nos Brazin da Vida", gravado em julho deste ano. O single conta com participação especial de Naiara Azevedo. A artista comenta sobre o entrosamento com Naiara Azevedo: Ela é forte, descontraída e muito profissional, nossa mistura veio no momento certo, e, com certeza a música a minha preferida do álbum - vai marcar várias pessoas. A Naiara é minha amiga e abrilhantou ainda mais este trabalho.
- "EU E VOCÊS" - ELBA RAMALHO
- O novo single de Elba Ramalho conta com participações mais que especiais de seus filhos, Luã Yvys, Maria Paula, Maria Clara e Maria Esperança. A faixa tem composição de Zélia Duncan e estará presente no próximo álbum da artista, também intitulado "Eu e Vocês". Luã Yvys, filho de Elba, produziu o disco, que tem todo um caráter muito familiar. Elba se tornou avó neste período conturbado e, tanto ela quanto Luã, queriam expressar a felicidade pela chegada da Esmeralda, que nasceu no dia 16 de abril. Confira a faixa.
- "MARÉ" - 3030
- Quase três meses depois do lançamento do álbum-esperança Infinito Interno, a mensagem do grupo 3030 se mantém firme e forte. O trio de rap lança o clipe da música Maré, sétima faixa do disco que usa de sonoridades e temáticas africanas para falar sobre a fé de Rod, LK e Bruno Chelles.
- "LET ME LOVE YOU LIKE A WOMAN" - LANA DEL REY
- Lana Del Rey está de música nova, a primeira do disco Chemtrails Over The Country Club. Em Let Me Love You Like A Woman, a cantora planeja uma fuga com o amor de sua vida. O clipe segue bem a canção, mostrando a cantora na estrada em imagens caseiras com os amigos.
- "LONELY" - JUSTIN BIEBER & BENNY BLANCO
- Bieber resolveu desabafar sobre a solidão durante a fama. No clipe de "Lonely", o ator Jacob Tremblay, famoso por estrelar os filmes Extraordinário e O Quarto de Jack, representa o superstar. Confira.
- "SÉCULO 21" - LÉO SANTANA E LUÍSA SONZA
- Léo Santana e Luísa Sonza fazem a uma parceria para falar de empoderamento feminino no século 21, onde as mulheres escolhem com quem ficam e curtem a balada do jeito que querem.
- "COMMANDER IN CHIEF" - DEMI LOVATO
- Demi Lovato chega toda engajada em seu novo lançamento. Em "Commander in Chief", a cantora confronta o governo de Donald Trump com versos fortes e encerra incentivando o americano a votar nas eleições. Comandante chefe, honestamente/ Se eu fizesse coisas que você faz/ Eu não conseguiria dormir, é sério/ Você ao menos sabe a verdade?, diz trecho da canção. Confira o clipe abaixo.
- "DON'T SAY GOODBYE" - ALOK & ILKAY SENCAN (FEAT. TOVE LO)
- Nesta segunda-feira (19), Alok lançou um videoclipe para a faixa Dont Say Goodbye, parceria com Ilkay Sencan e Tove Lo. O clipe mescla imagens futuristas e do casal de bailarinos Igor Martins e Mylena Esteves. A ideia do vídeo é contar, através da dança, a relação de amor e diferentes intensidades de um casal em meio a uma grande metrópole repleta de cores e com efeitos especiais.
ÁLBUNS E EPs
- "TARDEZINHA NO MARACA" - THIAGUINHO
- A Tardezinha ganhou mais um capítulo. Além de virar série no Globoplay, um dos maiores projetos musicais dos últimos tempos ganhou virou o álbum "Tardezinha no Maraca" com 20 faixas. Entre as músicas que marcaram uma geração e fizeram o público do Maracanã cantar em uníssono por seis horas estão "Cheia de Manias", "Depois do Prazer", Que se chama Amor, "Domingo", "Telegrama", "Marrom Bombom", Temporal e muitas outras.
- "DRIVE IN: ARENA - EP. 2" - PIXOTE
- A segunda parte do projeto gravado no formato Drive In no Allianz Parque, em São Paulo (SP), chega para os fãs do Pixote. O material completo será lançado em quatro etapas, trazendo 10 faixas inéditas e pot-pourris com regravações de sucessos do Pixote, além de participações especiais de Marcos & Belutti, Léo Santana e o grupo Menos é Mais. No segundo volume do projeto, o destaque fica para a faixa inédita "Playground", composição de Vinicius Poeta e Daniel Caon, que conta com a participação de Marcos & Belutti. Veja o clipe e ouça o EP.