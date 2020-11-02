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Silva, Gavi, Ivete Sangalo e Ariana Grande nos lançamentos da semana #58

Sam Smith, Gloria Groove, Paris Jackson e outros artistas também apresentaram novas canções

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 09:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 09:39
Silva no clipe de
Silva no clipe de "Passou Passou" Crédito: Instagram/@silva
Novembro começa com muito R&B e boa música. Bebendo da fonte do gênero, temos lançamentos de Gavi, Ariana Grande, Agnes Nunes, Gloria Groove e o DJ Loov-U.
Mas a lista do Divirta-se também conta com Ivete Sangalo, Silva, MC Rebecca, Paris Jackson, Sam Smith, Wesley Safadão, Max Gasperazzo e outros artistas que produziram produtos bons para atualizar a sua playlist. Confira.
  • "PASSOU PASSOU" - SILVA
  • Depois de muito anunciar, Silva soltou a canção "Passou Passou". A canção fala do fim daquela paixão, que acaba virando amizade. No melhor estilo mudança de ciclos, a canção dá start na nova fase do capixaba. Confira.
  • "BEIJA-FRUTA (O SEXO)" - GAVI E GABRIELA BROWN
  • As cantoras capixabas se uniram num single onde o R&B é enaltecido. "Beija-Fruta (O Sexo)" fala do alinhamento entre duas pessoas fazendo sexo, no melhor estilo Marvin Gaye. "Não sei se vocês tão ligados, mas 'Beija-fruta' retrata a primeira fase que passei durante a quarentena", descreve Gavi, ao anunciar a canção. A canção anuncia o novo EP de Gavi "+ 100 Dias (E Contando)", que sai ainda em novembro. "Com o EP falaremos de mais 2 fases: SAUDADE e a FESTA!", destaca a cantora.
  • "VÍCIO" - GLORIA GROOVE
  • Por falar em R&B, Gloria Groove está de música nova. Vício é o segundo single da era Affair e fala sobre amor. A canção chega com um clipe onde Gloria apresenta dua dualidade: parte ele aparece Gloria e na outra Daniel. Vale lembrar que o EP terá cinco faixas com clipes, transformando "Affair" em um projeto audiovisual completo, do jeito que a cantora gosta. Confira o clipe de "Vício".
  • "CONFIDENCIAL" - WESLEY SAFADÃO
  • Composição de Jhonny Carvalho, Johnata Ramon, Rafael Leal e Rafael Honorato, Confidencial é o primeiro single do DVD Safadão Amplificado, que será lançado pela Som Livre no próximo dia 12 de novembro. Gravadas em Recife, as imagens dirigidas por Kelson Veras, da Imaginar Filmes, chamam atenção pela estrutura e modernidade do cenário, que traz muitas cores, um paredão de som e iluminação LED impecável.
  • "NO DRAMA" - BECKY G E OZUNA
  • Os astros globais Becky G e Ozuna se juntaram no single No Drama. Esta é a primeira colaboração entre os jovens ídolos da música latina, que com suas vozes harmoniosas, ritmos urbanos e melodias contagiantes farão todos dançar e cantar. Adorei essa colaboração com o Ozuna... Sempre gostei da música dele e sabia que juntos poderíamos gravar algo incrível. Agora, talvez mais do que nunca em nossas vidas, o que todos nós precisamos é de menos drama, e isso foi parte da inspiração para a música, comentou Becky G.
  • "OMG WHAT'S HAPPENING" - AVA MAX
  • Ava Max pegou os fãs de surpresa mais uma vez e liberou o clipe oficial do single OMG Whats Happening. Dirigido pela icônica Hannah Lux Davis, o vídeo de leva a cantora numa viagem selvagem pelo deserto, recheado de cores vibrantes, girl power, monster trucks e uma fotografia de tirar o fôlego. A faixa faz parte do primeiro álbum da cantora lançado este ano, Heaven & Hell, que estreou em primeiro lugar no chart de gênero pop do iTunes global, e já ultrapassa a marca 3,1 bilhões de streams.
  • "SAUDADE" - LOOV-U
  • Acostumado a produzir músicas pautadas principalmente no pop eletrônico, o DJ Loov-U explorou um estilo diferente para seu novo single. Em Saudade, os arranjos são baseados nas batidas do R&B e a canção gira em torno de um relacionamento amoroso. Quis falar sobre a união de um casal, mostrando a devoção de um ao outro e um relacionamento mais apimentado e profundo, isto é, com ambos seguindo toda a sua rotina juntos  reflete Loov-U. Confira.
  • "LANCE CRIMINOSO" - PAPATINHO FEAT. MC CABELINHO, XAMÃ e BK
  • Se ninguém ainda sabe explicar a diferença entre o rap, o trap e o funk, Papatinho aproveita para jogar luz nas suas semelhanças. O produtor musical e DJ reuniu um time que transita por esses estilos sem fazer esforços, promovendo um feat. inédito entre 4 grandes artistas. MC Cabelinho, Xamã, BK e Papatinho lançam a primeira música juntos, Lance Criminoso. A estrutura que liga os diferentes estilos é o beat melódico de Papatinho, que valoriza o grave. Confira
  • "NÃO ME SEGURA" - THIAGUINHO MT E DUDA ROSA
  • Depois do sucessos de Tudo OK e Sentadão, Thiaguinho MT lança "Não Me Segura". A canção tem a participação de sua esposa. Para quem não sabe, Duda Rosa é a voz feminina que canta o refrão de Sentadão. A composição foi inspirada nos bailes funks das favelas de São Paulo, também chamados de fluxos, e traz mais gírias usadas por essa cultura da capital. Confira a batida.

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  • "HIROSHIMA" - AGNES NUNES
  • A cantora fecha seu EP de estreia "Romaria" com "Hiroshima". A canção segue a linha do projeto em que Agnes canta sobre a aventura de se relacionar, e os encontros e desencontros dessas grandes metrópoles mundiais - São Paulo, Lisboa e Rio são os locais e nomes das primeiras faixas já divulgadas. Confira "Hiroshima".
  • "A PRETA É BRABA" - MC REBECCA E KAROL CONKA
  • As cantoras MC Rebecca e Karol Conka apresentam "A Preta é Braba". A canção fala do empoderamento da mulher preta. MC Rebecca entra na música representando a voz potente do feminismo, periferia e movimentos raciais. No clipe, as cantoras interpretam donas de oficinas de automóveis, reforçando a importância das mulheres circularem por diversos ambientes, principalmente os considerados masculinos, desenvolvendo o trabalho que desejam.
  • "LET DOWN" - PARIS JACKSON
  • Paris Jackson segue os passos do pai. Depois de fazer parte da trilha sonora do filme The Peanut Butter Falcon, na faixa Running For So Long, a moça apresenta "Let Down". A primeira canção solo de Paris, que chegou a lançar um EP com a banda The SoundFlowers, chega com clipe cheio de ares góticos. Confira.
  • "MULHERES NÃO TÊM QUE CHORAR" - IVETE SANGALO E EMICIDA
  • Ivete Sangalo e Emicida se uniram para lançar uma música para levantar a alto estima. "Mulheres não têm que chorar" mostra como numa conversa um momento de apoio àquela amiga que está pra baixo. Hey, girl. Levanta da cama. O que foi que te aconteceu? Desencana! O mundo te chama, só você não percebeu que até o Cristo Redentor abriu os braços pra você. O sol nasceu mais cedo na certeza de te ver, canta Veveta. Ouça abaixo.

ÁLBUNS E EPs

  • "POSITIONS" - ARIANA GRANDE
  • Como prometido, Ariana Grande entregou o álbum "Positions", que está com ótimas participações. Doja Cat, The Weeknd e Ty Dolla $ign estão três, das 14 faixas do disco. O disco chegou uma semana após a cantora apresentar o single homônimo "Positions", que veio com o clipe em que ela é a presidente dos EUA. Confira o álbum, que bebe forte da fonte do R&B, o misturando com o pop.
  • "LOVE GOES" - SAM SMITH
  • Sam Smith entrega o terceiro projeto de canções inéditas. "Love Goes" conta com 17 faixas, divididas em dois discos, que trazem a autoaceitação, assim como o amor em suas mais variadas formas, como tema. Em questão de ritmo, o álbum mescla baladas com canções mais dançantes. Entre as já lançadas temos "Diamonds", "How Do You Sleep, Dancing With a Stranger feat. Normani, e Im ready feat. Demi Lovato. A faixa Kids Again é uma das inéditas e chega com clipe. Confira.
  • "TRILHAS" - MAX GASPERAZZO
  • Comemorar 25 anos de estrada com a participação de amigos e ícones da música como Zé Geraldo, Xangai, Carlos Bona e o compositor Valdir Cechinel Filho. Essa é a proposta do novo disco do cantor e compositor Max Gasperazzo, "Trilhas", álbum com 12 faixas que passeiam pela MPB.
  • "FEITO PRA ACABAR - 10 ANOS" - MARCELO JENECI
  • Reapresentando o primeiro álbum de sua carreira, Marcelo Jeneci lança "Feito Pra Acabar - 10 Anos". Este é o disco de 2010, mas com o artista de 2020, em uma versão renovada, com direito a quatro faixas extras. Três são inéditas: "Rara" (nome dado à música em homenagem à filha dele), "Me Sinto Bem" e Doce Loucura". Também está incluída em "Feito Pra Acabar - 10 anos" uma versão em italiano de "Felicidade" (ponto de encontro imaterial entre o artista e milhares de pessoas) com a participação de Erica Mou. Me Sinto Bem ganhou ainda um clipe com roteiro assinado pelo artista.

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