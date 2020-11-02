Silva, Gavi, Ivete Sangalo e Ariana Grande nos lançamentos da semana #58

Novembro começa com muito R&B e boa música. Bebendo da fonte do gênero, temos lançamentos de Gavi, Ariana Grande, Agnes Nunes, Gloria Groove e o DJ Loov-U.
Mas a lista do Divirta-se também conta com Ivete Sangalo, Silva, MC Rebecca, Paris Jackson, Sam Smith, Wesley Safadão, Max Gasperazzo e outros artistas que produziram produtos bons para atualizar a sua playlist. Confira.
- "PASSOU PASSOU" - SILVA
- Depois de muito anunciar, Silva soltou a canção "Passou Passou". A canção fala do fim daquela paixão, que acaba virando amizade. No melhor estilo mudança de ciclos, a canção dá start na nova fase do capixaba. Confira.
- "BEIJA-FRUTA (O SEXO)" - GAVI E GABRIELA BROWN
- As cantoras capixabas se uniram num single onde o R&B é enaltecido. "Beija-Fruta (O Sexo)" fala do alinhamento entre duas pessoas fazendo sexo, no melhor estilo Marvin Gaye. "Não sei se vocês tão ligados, mas 'Beija-fruta' retrata a primeira fase que passei durante a quarentena", descreve Gavi, ao anunciar a canção. A canção anuncia o novo EP de Gavi "+ 100 Dias (E Contando)", que sai ainda em novembro. "Com o EP falaremos de mais 2 fases: SAUDADE e a FESTA!", destaca a cantora.
- "VÍCIO" - GLORIA GROOVE
- Por falar em R&B, Gloria Groove está de música nova. Vício é o segundo single da era Affair e fala sobre amor. A canção chega com um clipe onde Gloria apresenta dua dualidade: parte ele aparece Gloria e na outra Daniel. Vale lembrar que o EP terá cinco faixas com clipes, transformando "Affair" em um projeto audiovisual completo, do jeito que a cantora gosta. Confira o clipe de "Vício".
- "CONFIDENCIAL" - WESLEY SAFADÃO
- Composição de Jhonny Carvalho, Johnata Ramon, Rafael Leal e Rafael Honorato, Confidencial é o primeiro single do DVD Safadão Amplificado, que será lançado pela Som Livre no próximo dia 12 de novembro. Gravadas em Recife, as imagens dirigidas por Kelson Veras, da Imaginar Filmes, chamam atenção pela estrutura e modernidade do cenário, que traz muitas cores, um paredão de som e iluminação LED impecável.
- "NO DRAMA" - BECKY G E OZUNA
- Os astros globais Becky G e Ozuna se juntaram no single No Drama. Esta é a primeira colaboração entre os jovens ídolos da música latina, que com suas vozes harmoniosas, ritmos urbanos e melodias contagiantes farão todos dançar e cantar. Adorei essa colaboração com o Ozuna... Sempre gostei da música dele e sabia que juntos poderíamos gravar algo incrível. Agora, talvez mais do que nunca em nossas vidas, o que todos nós precisamos é de menos drama, e isso foi parte da inspiração para a música, comentou Becky G.
- "OMG WHAT'S HAPPENING" - AVA MAX
- Ava Max pegou os fãs de surpresa mais uma vez e liberou o clipe oficial do single OMG Whats Happening. Dirigido pela icônica Hannah Lux Davis, o vídeo de leva a cantora numa viagem selvagem pelo deserto, recheado de cores vibrantes, girl power, monster trucks e uma fotografia de tirar o fôlego. A faixa faz parte do primeiro álbum da cantora lançado este ano, Heaven & Hell, que estreou em primeiro lugar no chart de gênero pop do iTunes global, e já ultrapassa a marca 3,1 bilhões de streams.
- "SAUDADE" - LOOV-U
- Acostumado a produzir músicas pautadas principalmente no pop eletrônico, o DJ Loov-U explorou um estilo diferente para seu novo single. Em Saudade, os arranjos são baseados nas batidas do R&B e a canção gira em torno de um relacionamento amoroso. Quis falar sobre a união de um casal, mostrando a devoção de um ao outro e um relacionamento mais apimentado e profundo, isto é, com ambos seguindo toda a sua rotina juntos reflete Loov-U. Confira.
- "LANCE CRIMINOSO" - PAPATINHO FEAT. MC CABELINHO, XAMÃ e BK
- Se ninguém ainda sabe explicar a diferença entre o rap, o trap e o funk, Papatinho aproveita para jogar luz nas suas semelhanças. O produtor musical e DJ reuniu um time que transita por esses estilos sem fazer esforços, promovendo um feat. inédito entre 4 grandes artistas. MC Cabelinho, Xamã, BK e Papatinho lançam a primeira música juntos, Lance Criminoso. A estrutura que liga os diferentes estilos é o beat melódico de Papatinho, que valoriza o grave. Confira
- "NÃO ME SEGURA" - THIAGUINHO MT E DUDA ROSA
- Depois do sucessos de Tudo OK e Sentadão, Thiaguinho MT lança "Não Me Segura". A canção tem a participação de sua esposa. Para quem não sabe, Duda Rosa é a voz feminina que canta o refrão de Sentadão. A composição foi inspirada nos bailes funks das favelas de São Paulo, também chamados de fluxos, e traz mais gírias usadas por essa cultura da capital. Confira a batida.
- "HIROSHIMA" - AGNES NUNES
- A cantora fecha seu EP de estreia "Romaria" com "Hiroshima". A canção segue a linha do projeto em que Agnes canta sobre a aventura de se relacionar, e os encontros e desencontros dessas grandes metrópoles mundiais - São Paulo, Lisboa e Rio são os locais e nomes das primeiras faixas já divulgadas. Confira "Hiroshima".
- "A PRETA É BRABA" - MC REBECCA E KAROL CONKA
- As cantoras MC Rebecca e Karol Conka apresentam "A Preta é Braba". A canção fala do empoderamento da mulher preta. MC Rebecca entra na música representando a voz potente do feminismo, periferia e movimentos raciais. No clipe, as cantoras interpretam donas de oficinas de automóveis, reforçando a importância das mulheres circularem por diversos ambientes, principalmente os considerados masculinos, desenvolvendo o trabalho que desejam.
- "LET DOWN" - PARIS JACKSON
- Paris Jackson segue os passos do pai. Depois de fazer parte da trilha sonora do filme The Peanut Butter Falcon, na faixa Running For So Long, a moça apresenta "Let Down". A primeira canção solo de Paris, que chegou a lançar um EP com a banda The SoundFlowers, chega com clipe cheio de ares góticos. Confira.
- "MULHERES NÃO TÊM QUE CHORAR" - IVETE SANGALO E EMICIDA
- Ivete Sangalo e Emicida se uniram para lançar uma música para levantar a alto estima. "Mulheres não têm que chorar" mostra como numa conversa um momento de apoio àquela amiga que está pra baixo. Hey, girl. Levanta da cama. O que foi que te aconteceu? Desencana! O mundo te chama, só você não percebeu que até o Cristo Redentor abriu os braços pra você. O sol nasceu mais cedo na certeza de te ver, canta Veveta. Ouça abaixo.
ÁLBUNS E EPs
- "POSITIONS" - ARIANA GRANDE
- Como prometido, Ariana Grande entregou o álbum "Positions", que está com ótimas participações. Doja Cat, The Weeknd e Ty Dolla $ign estão três, das 14 faixas do disco. O disco chegou uma semana após a cantora apresentar o single homônimo "Positions", que veio com o clipe em que ela é a presidente dos EUA. Confira o álbum, que bebe forte da fonte do R&B, o misturando com o pop.
- "LOVE GOES" - SAM SMITH
- Sam Smith entrega o terceiro projeto de canções inéditas. "Love Goes" conta com 17 faixas, divididas em dois discos, que trazem a autoaceitação, assim como o amor em suas mais variadas formas, como tema. Em questão de ritmo, o álbum mescla baladas com canções mais dançantes. Entre as já lançadas temos "Diamonds", "How Do You Sleep, Dancing With a Stranger feat. Normani, e Im ready feat. Demi Lovato. A faixa Kids Again é uma das inéditas e chega com clipe. Confira.
- "TRILHAS" - MAX GASPERAZZO
- Comemorar 25 anos de estrada com a participação de amigos e ícones da música como Zé Geraldo, Xangai, Carlos Bona e o compositor Valdir Cechinel Filho. Essa é a proposta do novo disco do cantor e compositor Max Gasperazzo, "Trilhas", álbum com 12 faixas que passeiam pela MPB.
- "FEITO PRA ACABAR - 10 ANOS" - MARCELO JENECI
- Reapresentando o primeiro álbum de sua carreira, Marcelo Jeneci lança "Feito Pra Acabar - 10 Anos". Este é o disco de 2010, mas com o artista de 2020, em uma versão renovada, com direito a quatro faixas extras. Três são inéditas: "Rara" (nome dado à música em homenagem à filha dele), "Me Sinto Bem" e Doce Loucura". Também está incluída em "Feito Pra Acabar - 10 anos" uma versão em italiano de "Felicidade" (ponto de encontro imaterial entre o artista e milhares de pessoas) com a participação de Erica Mou. Me Sinto Bem ganhou ainda um clipe com roteiro assinado pelo artista.