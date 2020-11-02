Silva, Gavi, Ivete Sangalo e Ariana Grande nos lançamentos da semana #58

Composição de Jhonny Carvalho, Johnata Ramon, Rafael Leal e Rafael Honorato, Confidencial é o primeiro single do DVD Safadão Amplificado, que será lançado pela Som Livre no próximo dia 12 de novembro. Gravadas em Recife, as imagens dirigidas por Kelson Veras, da Imaginar Filmes, chamam atenção pela estrutura e modernidade do cenário, que traz muitas cores, um paredão de som e iluminação LED impecável.