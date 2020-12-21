'Mulher-Maravilha 1984' supera US$ 38,5 milhões nos cinemas internacionais

Filme "Mulher-Maravilha 1984" Crédito: Warner/Divulgação

O filme Mulher Maravilha 1984, estrelado por Gal Gadot, arrecadou US$ 38,5 milhões nos cinemas internacionais, sendo US$ 1,7 milhão, no Brasil, segundo a Variety. O lançamento na semana passada levou o filme para 32 mercados, incluindo a China, e mais de 30.000 telas. A maior parte da receita veio dos cinemas chineses.

A pandemia forçou estúdios como a Warner Bros. a abraçarem planos de lançamento não convencionais para levar os filmes ao público. O primeiro filme da heroína fez mais de US$ 821 milhões em todo o mundo em 2017, sem pandemia, A esperança era que a sequência, que custou cerca de US$ 200 milhões para ser feita, superaria esse total.