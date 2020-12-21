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'Mulher-Maravilha 1984' supera US$ 38,5 milhões nos cinemas internacionais

No Brasil, o filme estrelado por Gal Gadot arrecadou US$ 1,7 milhão no lançamento, segundo revista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 17:06

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:06

Filme
Filme "Mulher-Maravilha 1984" Crédito: Warner/Divulgação
O filme Mulher Maravilha 1984, estrelado por Gal Gadot, arrecadou US$ 38,5 milhões nos cinemas internacionais, sendo US$ 1,7 milhão, no Brasil, segundo a Variety. O lançamento na semana passada levou o filme para 32 mercados, incluindo a China, e mais de 30.000 telas. A maior parte da receita veio dos cinemas chineses.
A pandemia forçou estúdios como a Warner Bros. a abraçarem planos de lançamento não convencionais para levar os filmes ao público. O primeiro filme da heroína fez mais de US$ 821 milhões em todo o mundo em 2017, sem pandemia, A esperança era que a sequência, que custou cerca de US$ 200 milhões para ser feita, superaria esse total.
A Warner Bros. tentou algumas estratégias diferentes com seus filmes este ano incluindo o lançamento de Tenet nos cinemas e o envio de The Witches direto para HBO Max. (Com agências internacionais).

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