De 'Mulher Maravilha' a 'Soul': veja os filmes imperdíveis das férias 2020

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A aventura de Patty Jenkins está em cartaz nos cinemas do Espírito Santo. Trazendo novamente Gal Gadot no papel de Diana Prince, a produção promete repetir o sucesso de "Mulher Maravilha" (2017). Na trama, Diana precisa medir forças com uma sinistra antropóloga (Kristen Wiig, ótima atriz) que esconde um mistério por trás de sua outra personalidade, a satânica Mulher-Leopardo.

O que seria de dezembro sem os edificantes filmes de Natal, não é? A dica é esta comédia brasileira em cartaz nos cinemas. Destaque para as presenças de Luis Lobianco e Giulia Benite, que nos conquistou com a sua "fofurice" em "A Turma da Mônica - Laços". Cansados de passar noites de Natal sem graça, depois que seus pais se separaram, Julia, Miguel e Bia bolam um plano para reunir novamente Marcos e Sônia e, assim, relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família.

Continuação da ótima animação de 2013, com estreia prevista para os cinemas em 7 de janeiro. A trama continua apostando nas desventuras de uma família pré-histórica que descobre as transformações do mundo enquanto tenta permanecer unida.

Sucesso da TV paga, a série "Detetives do Prédio Azul" ganhou sua terceira continuação na telona. O filme estava previsto para estrear em junho. Com a pandemia, teve o lançamento adiado para 7 de janeiro, mas a data pode ser alterada novamente. Severino (Ronaldo Reis) encontra um estranho objeto em meio aos escombros de um avião, sem saber que se trata de uma das faces do Medalhão de Uzur. Os jovens detetives Pippo (Pedro Henriques Motta), Sol (Letícia Braga) e Bento (Anderson Lima) começam a investigar o caso, chegando a viajar para a Patagônia.

Um dos filmes mais badalados da temporada de férias, a produção de Paul W.S. Anderson tem estreia prevista para os cinemas em 14 de janeiro, mas a data pode ser alterada por conta da Covid-19. Baseado no game "Monster Hunter", a fita traz a tenente Artemis (Milla Jovovich) e seus soldados sendo transportados para um novo mundo. Lá, eles se envolvem em batalhas movimentadas, buscando a sobrevivência contra monstros gigantes.

Com data prevista de estreia para 21 de janeiro, o novo filme do "Homem Aranha" Tom Holland é uma fantasia apocalíptica, onde a humanidade já começou a colonizar outros planetas. Uma infecção rara tomou conta da Terra e matou todas as mulheres. O jovem Todd (Holland), temendo a destruição total, decide partir fugindo de sua cidade. Contar mais seria spoiler.

Favorito ao Oscar de Melhor Animação, a história de Pete Docter e Kemp Powers ("Up - Altas Aventuras") promete emocionar pais e filhos. Na trama, a história de um professor de música que, após conseguir o emprego de sua vida, acaba morrendo. Ele parte para uma espécie de workshop de almas (!). Seu espírito, porém, tenta de todas as formas voltar à Terra e completar sua missão. Em cartaz no Disney +, a partir de 25 de dezembro. Presentão de Natal.

A nova versão do clássico literário escrito por Anna Sewell chama a atenção por sua qualidade técnica e história apaixonante. O filme narra a história de um cavalo selvagem e uma bela garota que criam laços que os mantém conectados por uma vida inteira. A performance da revelação Mackenzie Foy está arrancando elogios do público. Prepare os lenços. Na Disney + em 18 de dezembro.

O filme dividiu a crítica (situação peculiar aos trabalhos do grande realizador Ryan Murphy, de "Glee"), mas o grande elenco - encabeçado por Meryl Streep e Nicole Kidman - garante uma diversão de qualidade. Aqui, um grupo de estrelas da Broadway, que está na pior, agita a vida de uma cidadezinha em Indiana (EUA) quando lutam para que uma adolescente possa levar a namorada ao baile de formatura. Em cartaz na Netflix desde sexta-feira (11).

Recebido com frieza pela crítica americana, a ficção-científica dirigida por George Clooney chama a atenção por sua qualidade técnica. Baseado na literatura de Lily Brooks-Dalton, a história mostra os dilemas de cientista solitário no Ártico (Clooney) que precisa impedir uma equipe de astronautas de voltar do espaço depois de uma misteriosa catástrofe global. Em pré-estreia nos cinemas de terça (15) a quinta (17). Entra em cartaz na Netflix dia 23 de dezembro.

Novo filme de Maísa Silva, "Pai em Dobro" estreia na Netflix em 15 de janeiro. Com direção de Chris DAmato ("É Fada!"), o filme acompanha a história de Vicenza ("Maísa"), uma adolescente que cresceu em numa comunidade hippie. Quando ela decide procurar o pai, acaba tendo uma surpresa que pode mudar a sua história. Ainda no elenco, Eduardo Moscovis, Marcelo Médici e Fafá de Belém.