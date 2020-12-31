Confira os filmes em cartaz no ES de 31 de dezembro a 6 de janeiro

Imagem de divulgação do longa de animação japonês "O Tempo Com Você"

Em nota publicada em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (4), o Cine Gama, de Colatina, comunicou que, a partir desta data, estará suspendendo temporariamente suas atividades por conta do avanço da pandemia da Covid-19. O espaço ainda não definiu prazo para a reabertura.