Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 7 a 13 de janeiro

Em nota publicada em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (4), o Cine Gama, de Colatina, comunicou que, a partir desta data, estará suspendendo temporariamente suas atividades por conta do avanço da pandemia da Covid-19. O espaço ainda não definiu prazo para a reabertura.
Em nota enviada ao Divirta-se, na tarde desta terça-feira (5), o Cinesercla Linhares comunicou que o cinema está fechado devido ao avanço da pandemia da Covid-19 no município. O local afirmou ainda que reabrirá quando houver liberação.
ESTREIA
- LEGADO EXPLOSIVO
- 98 min / Ação, Suspense
- Direção: Mark Williams / Elenco: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
- Sinopse: Em "Legado Explosivo", um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 16h10, 18h30, 20h50 (todos os dias). Sala 6 (dub): 15h40, 18h, 20h20 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 22h (sexta-feira e domingo); 19h25 (dub)(todos os dias); 22h (dub)(exceto sexta e domingo). Sala 8 (dub): 18h15 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 2: 19h25 (dub)(todos os dias); 22h (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 2: 14h40, 16h50, 19h (dub)(todos os dias); 21h20 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h50, 18h50, 20h50 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 15h30, 17h40h, 20h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h, 19h, 21h (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h, 19h (exceto domingo).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 4: 17h45 (dub)(exceto domingo); 19h45 (exceto domingo).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 1 (dub): 15h (exceto sábado e domingo); 17h30, 20h (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 20h30 (todos os dias). Sala 4 (dub): 16h30, 19h, 21h15 (todos os dias).
- UM TIO QUASE PERFEITO 2
- 102 min / Comédia
- Direção: Pedro Antonio Paes / Elenco: Marcus Majella, Danton Mello, Jullia Svacinna
- Sinopse: Longe da vida de trambiques e vivendo em harmonia com sua família, Tony (Marcus Majella) reina soberano no coração de seus sobrinhos. Porém, quando sua irmã começa a namorar Beto (Danton Mello), um homem aparentemente exemplar, ele corre o risco de perder a atenção dos pequenos. Determinado a acabar com a "concorrência", Tony vai fazer de tudo para que Beto não entre oficialmente para a família.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 15h30, 17h50, 20h10 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 18h50, 21h20 (todos os dias). Sala 7: 14h15 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 7: 14h15 (todos os dias). Sala 8: 18h50, 21h20.
- Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h, 17h10, 19h20, 21h30 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 5: 16h20, 18h20, 20h20 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2: 18h05, 20h20 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 4: 17h, 19h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1: 18h15 (todos os dias). Sala 5: 16h (todos os dias).
- A CHANCE DE FAHIM
- 107 min / Biografia, Drama, Comédia
- Direção: Pierre-François Martin-Laval / Elenco: Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty
- Sinopse: Forçado a fugir de Bangladesh, sua terra natal, o jovem Fahim (Assad Ahmed) e seu pai deixam o resto da família e partem para Paris. Após a sua chegada à França, eles começam uma verdadeira maratona de obstáculos para obter asilo político. Graças ao seu talento com xadrez, Fahim conhece Sylvain (Gérard Depardieu), um dos melhores treinadores da França. Quando o campeonato francês começa, a ameaça de deportação pressiona Fahim e seu pai. O jovem enxadrista tem apenas uma opção para continuar no país: Ser campeão.
- HORÁRIOS:
- Cine Jardins, sala 1: 18h (todos os dias).
- PACARRETE
- 97 min / Drama
- Direção: Allan Deberton / Elenco: Marcelia Cartaxo, Zezita Matos, Soia Lira
- Sinopse: Pacarrete (Marcélia Cartaxo) é uma professora de dança aposentada que vive com a irmã Chiquinha (Zezita Matos), no Russas, interior do Ceará. Rigorosa e ranzinza, ela vive limpando a calçada e brigando com quem passa por ela. Seu grande sonho é estrelar um balé para a população local durante a grande festa da cidade, que está prestes a acontecer. Para tanto, ela manda confeccionar uma nova roupa de bailarina ao mesmo tempo em que tenta convencer a prefeitura de seu show. Entretanto, a falta de interesse da população em geral por espetáculos do tipo, logo se torna um grande oponente.
- HORÁRIOS:
- Cine Jardins, sala 2: 18h30 (todos os dias).
EM CARTAZ
- O TEMPO COM VOCÊ
- 101 min / Animação, Fantasia
- Direção: Makoto Shinkai / Elenco: Kotaro Daigo, Nana Mori, Chieko Baisho
- Sinopse: Durante o verão, Hodaka (Kotaro Daigo) foge de sua casa em uma ilha periférica para chegar a Tóquio. Ele não tem dinheiro, mas, depois de muitos dias, acaba encontrando trabalho como escritor freelancer para uma revista duvidosa. Um dia, porém, Hodaka conhece uma garota no meio da agitação da cidade grande. Hina (Nana Mori) é uma garota alegre que vive sozinha com seu irmão mais novo, devido a uma série de circunstâncias. Ela tem um poder que deixa Hodaka impressionado: Hina pode controlar o tempo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 18h15 (todos os dias).
- FAÇA A COISA CERTA
- 120 min / Drama
- Direção: Spike Lee/ Elenco: Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro
- Sinopse: Sal (Danny Aiello), um ítalo-americano, é dono de uma pizzaria em Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Com predominância de negros e latinos, é uma das áreas mais pobres de Nova York. Ele é um cara boa praça, que comanda a pizzaria juntamente com Vito (Richard Edson) e Pino (John Turturro), seus filhos, além de ser ajudado por Mookie (Spike Lee). Sal decora seu estabelecimento com fotografias de ídolos ítalo-americanos dos esportes e do cinema, o que desagrada sua freguesia. No dia mais quente do ano, Buggin' Out (Giancarlo Esposito), o ativista local, vai até lá para comer uma fatia de pizza e reclama por não existirem negros na "Parede da Fama". Este incidente trivial é o ponto de partida para um efeito dominó, que não terminará bem.
- HORÁRIOS:
- Cine Jardins, sala 2: 20h30 (todos os dias).
- SAPATINHO VERMELHO E OS SETE ANÕES
- 94 min / Animação, Família
- Direção: Hong Sung-Ho / Elenco: Chloë Grace Moretz, Sam Claflin, Nolan North
- Sinopse: "Sapatinho Vermelho e os Sete Anões" é uma releitura do famoso conto da Branca de Neve, onde o beijo da princesa de sapatos vermelhos (Chloe Grace Moretz) é a única cura para os sete anões que, na verdade, são sete príncipes arrogantes. A disputa pelo beijo da princesa fará com que eles mudem suas visões de mundo e entendam o verdadeiro significado da beleza.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 14h30 (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 14h35, 17h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 14h35, 17h (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 17h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h15 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara, Cariacica, sala 4 (dub): 14h45 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h (todss os dias).
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 14h, 17h, 20h (todos os dias). Sala 2: 15h, 18h, 21h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 16h, 19h35 (todos os dias). Sala 2: 21h15 (sábado e domingo); 14h25, 17h50 (dub)(todos os dias); 21h15 (dub)(exceto sábado e domingo). Sala 4 (dub): 15h25 (todos os dias). Sala 7: 16h50 (dub)(todos os dias); 20h15 (dub)(exceto quinta e sexta-feira); 20h15 (quinta e sexta-feira). Sala 8 (dub): 14h55, 20h45 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 1: 21h (todos os dias); 14h55 (dub)(todos os dias). Sala 3: 17h50 (dub)(todos os dias); 14h25, 21h15 (todos os dias). Sala 6 (dbox): 19h35 (todos os dias); 16h (dub)(todos os dias). Sala 7: 20h15 (todos os dias); 16h50 (dub)(todos os dias). Sala 8 (dub): 15h25 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h, 21h (dub)(todos os dias); 18h (todos os dias). Sala 4: 21h50 (dub)(todos os dias); 19h (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 17h10, 20h (todos os dias). Sala 2 (dub): 14h30, 17h30, 20h30.
- Cine Jardins, sala 1: 20h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h, 18h, 21h (todos os dias). Sala 3 (dub): 15h20, 18h20, 21h20 (todos os dias). Sala 4 (dub): 17h40, 20h40 (todos os dias). Sala 5 (dub): 15h10, 18h10, 21h10 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 19h40 (exceto domingo).
- Cine Ritz Piúma (dub): 21h20 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 19h15 (exceto domingo).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 2 (dub): 16h30, 19h45 (todos os dias). Sala 3 (dub): 15h15, 18h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 19h, 22h (todos os dias). Sala 5 (dub): 18h, 21h (todos os dias).
- QUANDO HITLER ROUBOU O COELHO COR DE ROSA
- 120 minutos / Drama
- Direção: Caroline Link / Elenco: Carla Juri, Jusutus von Donahnyi e Oliver Masucci
- Sinopse: Adaptação do livro infantojuvenil de Judith Kerr, o filme acompanha uma menina judia que entra na adolescência ao mesmo tempo em que vê o mundo ao seu redor mudar completamente. Depois do desaparecimento de seu pai em 1933, ela e a família saem da Alemanha e fica claro que suas vidas jamais serão as mesmas.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 16h (todos os dias).
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min / Fantasia, Comédia, Família
- Direção: Robert Zemeckis / Elenco: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 5 (dub): 18h35 (todos os dias).
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 20h50 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1 (dub): 20h10 (exceto domingo).
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub); 17h50 (exceto domingo).
- Cine Ritz Piúma (dub): 19h10 (todos os dias).
- FREAKY: NO CORPO DE UM ASSASSINO
- 1h 42min / Suspense, Terror, Comédia
- Direção: Christopher Landon / Elenco: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’Connor
- Sinopes: Após um ataque, Millie descobre que ela e o maníaco trocaram de corpos e ela tem apenas um dia para recuperá-lo. O único problema é que agora ela parece fisicamente com o assassino que é alvo de uma caçada em toda a cidade enquanto ele se parece com uma adolescente de 17 anos, prestes a ir à um baile de formatura.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 18h50 (exceto quinta e sexta-feira); 19h (sexta-feira).
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 21h (sexta-feira); 21h10 (domingo).
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h45 (exceto quinta e sexta-feira).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min / Terror
- Direção: Pearry Reginald Teo / Elenco: Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson), que realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando a criança à morte. Por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Perim (dub): 20h20 (exceto domingo).
- TENET
- 150 min / Ação, Ficção científica
- Direção: Christopher Nolan / Elenco: John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson
- Sinopse: Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 2: 18h40 (exceto domingo).
- SCOOBY! O FILME
- 1h 34min / Comédia, Animação, Família
- Direção: Tony Cervone / Elenco: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron
- Sinopse: SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1 (dub): 18h (exceto domingo).
- Cine Ritz Piúma (dub): 17h30 (todos os dias); 15h50 (sábado e domingo).
- TROLLS 2
- 94 min / Animação, Comédia, Musical
- Direção: Walt Dohrn / Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 16h35 (todos os dias).
- Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h50 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h10 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 1 (dub): 15h (sábado e domingo).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h30 (exceto domingo).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 17h10 (exceto domingo).