Cinemas fecham as portas em cidades com risco alto para Covid-19 no ES

Sala de cinema Crédito: Pixabay

São Mateus, Colatina, Linhares e Guarapari, quatro dessas localidades, possuem salas de cinema. Por conta da classificação de risco, esses espaços ficam impossibilitados de funcionar – a não ser que seja em formato drive-in – por, pelo menos, até a próxima semana.

Grande Vitória, os cinemas continuam funcionando normalmente até domingo (10), desde que obedeçam às normas de segurança sanitária estabelecidas pelo governo do Estado, como ocupação de 40% da capacidade das salas, vendas de ingresso preferencialmente pela internet, e higienização e espaçamento maiores entre as sessões. Você também pode se programar, vendo os cinemas que estão abertos e os filmes em exibição no Guia de AG. Nas cidades em risco baixo (16) e risco moderado (54), no qual se encaixa a, os cinemas continuam funcionando normalmente até domingo (10), desde que obedeçam às normas de segurança sanitária estabelecidas pelo governo do Estado, como ocupação de 40% da capacidade das salas, vendas de ingresso preferencialmente pela internet, e higienização e espaçamento maiores entre as sessões. Todas as medidas podem ser conferidas em reportagem recente de A Gazeta

LUZES APAGADAS

Única sala em atividade em Colatina, o Cine Gama foi o primeiro a fechar as portas, anunciando a paralisação na segunda-feira (4) através de suas redes sociais.

Cine São Mateus, no Norte do Estado, continua fechado desde março, o início da pandemia, optando por não participar da reabertura do setor anunciada pelo Cine Conceição, em Linhares. , no Norte do Estado, continua fechado desde março, o início da pandemia, optando por não participar da reabertura do setor anunciada pelo governo do Estado em outubro . A mesma iniciativa tomou o, em Linhares.

Outro espaço linharense, o Cine Sercla, afirmou, por meio de nota, que recebeu uma notificação da Secretaria Municipal de Saúde em uma edição extra do Diário do Município, divulgada no dia 26/12. Por conta disso, o cinema está temporariamente fechado.

Mesmo com a nota, A Gazeta continuou recebendo normalmente a programação do Cine Sercla, tendo, inclusive, sessões previstas entre os dias 4 e 6 de janeiro. A sala informou ainda o não funcionamento entre os dias 28 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro por conta da pandemia.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Linhares para questionar sobre a fiscalização para que as normas restritivas do município sejam mantidas, especialmente no que tange à paralisação de algumas atividades comerciais.

Por nota, a Prefeitura de Linhares respondeu que "por meio da Vigilância Sanitária tem realizado uma série de ações para inibir aglomerações e, consequentemente, a propagação do novo coronavírus (Covid-19), desde o início da pandemia. Entre elas, ações de fiscalização, orientação e educativas em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e cinemas, inclusive o mencionado na reportagem, que já foi autuado e o seu fechamento está confirmado e permanente".

CIDADE SAÚDE

O Cine Ritz de Guarapari, outra cidade na cor vermelha no Mapa de Risco, por norma do governo do Estado poderia funcionar temporariamente apenas em formato drive-in até o próximo domingo (10). A redação de A Gazeta, porém, continuou recebendo a programação normal do cinema, com sessões previstas até esta quarta-feira (6).

A reportagem tentou contato com a administração do Cine Ritz Guarapari, por e-mail e por telefone, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. Assim que houver resposta este texto será atualizado. Por meio de suas redes sociais, o cinema afirmou em um post no dia 30 de dezembro que se manteve fechado até 3 de janeiro "atendendo as orientações municipais".

Também foi procurada a Prefeitura de Guarapari para saber sobre ações fiscalizadoras. Por nota, a administração municipal informou que "conforme Decreto Municipal Nº 647/2020, em seu Artigo 6º, o funcionamento de cinemas, exceto no formato de drive-in, foi suspenso até o dia 3 de janeiro de 2021. Nos próximos dias, o Comitê Emergência em Saúde se reunirá para definição de novas medidas, de acordo com a classificação de risco do município".

CRISE

Os cinemas no Estado estão autorizados a funcionar somente nas cidades com Riscos Moderado e Baixo no Mapa de Risco para a Covid-19, divulgado semanalmente pelo Governo do ES Crédito: Denise Jans/Unsplash/Divulgação

Apesar de já estarem operando mesmo em meio à pandemia da Covid-19 no Espírito Santo, os cinemas do Estado não estão registrando números que possam ser considerados animadores para o setor. A baixa adesão do público neste primeiro momento pode ser por medo do novo coronavírus, já que os dados de óbitos e contaminados ganhou uma nova onda de crescimento no fim do ano passado.

O caso de diminuição no fluxo de público é sentido, por exemplo, pelo Cinesercla Montserrat, na Serra, e Cinesercla Linhares, no Norte do Espírito Santo, que admite queda na frequência de venda de ingressos.

Nas duas unidades da franquia, os dados aos que A Gazeta teve acesso mostram que: no espaço de Linhares, o volume de público de dezembro de 2020 representou 40% da mesma quantidade no mesmo período em comparação ao ano anterior; na unidade da Serra, o mesmo indicador contabilizado foi de 30%.

Cenário parecido é registrado pelo Cinesystem, que tem sala de exibição em Vila Velha, como afirma o diretor de operações da franquia, Ricardo Rossini. “O retorno dos clientes ao cinema tem sido lento e gradual. Em dezembro, tivemos cerca de 41% do público alcançado em 2019. Nossa preocupação principal hoje é cativar novamente o cliente, mostrar que ele pode voltar a frequentar as salas com segurança e tranquilidade”, justifica.

Essas medidas de fidelização também têm sido aposta nas salas de exibição da Cinesercla. “Toda a rede Cinesercla está com algumas promoções que barateiam o preço dos ingressos para atrair o público, como a inteira dupla, em que a pessoa que compra dois ingressos inteiros paga apenas metade do preço na segunda unidade, e o combo de pipoca, em que o consumidor compra duas pipocas grandes, dois refrigerantes grandes, um ingresso inteiro e ganha outra entrada”, explica a empresa, em nota enviada ao Divirta-se.

A Cinemark, que tem salas de exibição em Vitória e Vila Velha, também lançou mão de ofertas para garantir mais adesão, apesar de alegar que não divulga dados de frequência de público à imprensa. Nos locais, os ingressos no valor cheio (inteira) estão saindo por R$ 10 (salas padrão) e R$ 20 (salas prime). Além disso, títulos antigos voltaram ao cartaz, como outro artifício de fazer as pessoas irem aos cinemas.