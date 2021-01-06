Cinemas fecham as portas em cidades com risco alto para Covid-19 no ES

De acordo com o último Mapa de Risco divulgado pelo governo do Estado, divulgado no primeiro dia de 2021 e com validade nesta semana, oito cidades encontram-se em risco alto para a transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo. Os municípios na cor vermelha, pelo menos até domingo (10), precisarão conviver com mais restrições comerciais e menor interação social. O novo Mapa de Risco que vai apontar a situação dos municípios em relação ao risco de transmissão da Covid-19 deve ser publicado nesta sexta-feira (8).
São Mateus, Colatina, Linhares e Guarapari, quatro dessas localidades, possuem salas de cinema. Por conta da classificação de risco, esses espaços ficam impossibilitados de funcionar – a não ser que seja em formato drive-in – por, pelo menos, até a próxima semana.
Nas cidades em risco baixo (16) e risco moderado (54), no qual se encaixa a Grande Vitória, os cinemas continuam funcionando normalmente até domingo (10), desde que obedeçam às normas de segurança sanitária estabelecidas pelo governo do Estado, como ocupação de 40% da capacidade das salas, vendas de ingresso preferencialmente pela internet, e higienização e espaçamento maiores entre as sessões. Todas as medidas podem ser conferidas em reportagem recente de A Gazeta. Você também pode se programar, vendo os cinemas que estão abertos e os filmes em exibição no Guia de AG.
LUZES APAGADAS
Única sala em atividade em Colatina, o Cine Gama foi o primeiro a fechar as portas, anunciando a paralisação na segunda-feira (4) através de suas redes sociais.
O Cine São Mateus, no Norte do Estado, continua fechado desde março, o início da pandemia, optando por não participar da reabertura do setor anunciada pelo governo do Estado em outubro. A mesma iniciativa tomou o Cine Conceição, em Linhares.
Outro espaço linharense, o Cine Sercla, afirmou, por meio de nota, que recebeu uma notificação da Secretaria Municipal de Saúde em uma edição extra do Diário do Município, divulgada no dia 26/12. Por conta disso, o cinema está temporariamente fechado.
Mesmo com a nota, A Gazeta continuou recebendo normalmente a programação do Cine Sercla, tendo, inclusive, sessões previstas entre os dias 4 e 6 de janeiro. A sala informou ainda o não funcionamento entre os dias 28 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro por conta da pandemia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Linhares para questionar sobre a fiscalização para que as normas restritivas do município sejam mantidas, especialmente no que tange à paralisação de algumas atividades comerciais.
Por nota, a Prefeitura de Linhares respondeu que "por meio da Vigilância Sanitária tem realizado uma série de ações para inibir aglomerações e, consequentemente, a propagação do novo coronavírus (Covid-19), desde o início da pandemia. Entre elas, ações de fiscalização, orientação e educativas em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e cinemas, inclusive o mencionado na reportagem, que já foi autuado e o seu fechamento está confirmado e permanente".
CIDADE SAÚDE
O Cine Ritz de Guarapari, outra cidade na cor vermelha no Mapa de Risco, por norma do governo do Estado poderia funcionar temporariamente apenas em formato drive-in até o próximo domingo (10). A redação de A Gazeta, porém, continuou recebendo a programação normal do cinema, com sessões previstas até esta quarta-feira (6).
A reportagem tentou contato com a administração do Cine Ritz Guarapari, por e-mail e por telefone, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. Assim que houver resposta este texto será atualizado. Por meio de suas redes sociais, o cinema afirmou em um post no dia 30 de dezembro que se manteve fechado até 3 de janeiro "atendendo as orientações municipais".
Também foi procurada a Prefeitura de Guarapari para saber sobre ações fiscalizadoras. Por nota, a administração municipal informou que "conforme Decreto Municipal Nº 647/2020, em seu Artigo 6º, o funcionamento de cinemas, exceto no formato de drive-in, foi suspenso até o dia 3 de janeiro de 2021. Nos próximos dias, o Comitê Emergência em Saúde se reunirá para definição de novas medidas, de acordo com a classificação de risco do município".
CRISE
Apesar de já estarem operando mesmo em meio à pandemia da Covid-19 no Espírito Santo, os cinemas do Estado não estão registrando números que possam ser considerados animadores para o setor. A baixa adesão do público neste primeiro momento pode ser por medo do novo coronavírus, já que os dados de óbitos e contaminados ganhou uma nova onda de crescimento no fim do ano passado.
O caso de diminuição no fluxo de público é sentido, por exemplo, pelo Cinesercla Montserrat, na Serra, e Cinesercla Linhares, no Norte do Espírito Santo, que admite queda na frequência de venda de ingressos.
Nas duas unidades da franquia, os dados aos que A Gazeta teve acesso mostram que: no espaço de Linhares, o volume de público de dezembro de 2020 representou 40% da mesma quantidade no mesmo período em comparação ao ano anterior; na unidade da Serra, o mesmo indicador contabilizado foi de 30%.
Cenário parecido é registrado pelo Cinesystem, que tem sala de exibição em Vila Velha, como afirma o diretor de operações da franquia, Ricardo Rossini. “O retorno dos clientes ao cinema tem sido lento e gradual. Em dezembro, tivemos cerca de 41% do público alcançado em 2019. Nossa preocupação principal hoje é cativar novamente o cliente, mostrar que ele pode voltar a frequentar as salas com segurança e tranquilidade”, justifica.
Essas medidas de fidelização também têm sido aposta nas salas de exibição da Cinesercla. “Toda a rede Cinesercla está com algumas promoções que barateiam o preço dos ingressos para atrair o público, como a inteira dupla, em que a pessoa que compra dois ingressos inteiros paga apenas metade do preço na segunda unidade, e o combo de pipoca, em que o consumidor compra duas pipocas grandes, dois refrigerantes grandes, um ingresso inteiro e ganha outra entrada”, explica a empresa, em nota enviada ao Divirta-se.
A Cinemark, que tem salas de exibição em Vitória e Vila Velha, também lançou mão de ofertas para garantir mais adesão, apesar de alegar que não divulga dados de frequência de público à imprensa. Nos locais, os ingressos no valor cheio (inteira) estão saindo por R$ 10 (salas padrão) e R$ 20 (salas prime). Além disso, títulos antigos voltaram ao cartaz, como outro artifício de fazer as pessoas irem aos cinemas.
Questionadas sobre as medidas de segurança e protocolos sanitários que estão sendo adotados para evitar o contágio pelo vírus, as empresas esclarecem que estão higienizando as salas a cada sessão, só autorizam entrada e permanência de pessoas com máscara, as cadeiras estão sendo mantidas distanciadas e também foram disponibilizados totens de álcool em gel.