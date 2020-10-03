Cinemas no ES só podem abrir com 40% da capacidade; entenda regras

"A capacidade máxima dos espaços está limitada a 40%. Temos também muitas regras com relação às vendas de ingressos, alimentos para acesso ao local e como que isso pode acontecer para não gerar risco maior de contágio. É uma responsabilidade de todos", reitera.

A titular da pasta detalha ainda que aferição de temperatura, por exemplo, não será obrigatória e que a portaria com o protocolo sanitário completo do uso desses ambientes deve ser publicada ainda neste sábado (3).

A respeito dos segmentos que ainda não tiveram retorno aprovado, como o de shows e de atividades que indicam possibilidade das pessoas se juntarem mais fisicamente, o governo afirma que são discutidas possibilidades de qual é a melhor forma da flexibilização ser feita. "Quando será depende, nós até queríamos fazer uma projeção. Mas depende de se a taxa de ocupação de leitos permanece no patamar abaixo dos 50% e de se os óbitos diminuem. A previsibilidade tão desejada pelo segmento de shows pode até ser criada por nós de forma conjunta, mas na dependência da manutenção desses dados nos municípios de risco baixo, de manutenção de patamares seguros", finalizou.