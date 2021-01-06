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Bruno Gagliasso mostra nova decoração de seu rancho no Rio de Janeiro

"Meu projeto de interiores do rancho ficou pronto! Quem é viciado em arquitetura sabe o que eu estou sentindo", afirmou o  ator Bruno Gagliasso, que mostrou em seu Instagram a decoração de seu rancho de luxo, em Membeca, Paraíba do Sul, no Rio

Publicado em 

06 jan 2021 às 20:14

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 20:14

Ator Bruno Gagliasso postou fotos em seu Instagram da decoração de seu rancho no Rio
Divulgação/Instagram @brunogagliasso Crédito: Divulgação/Instagram @brunogagliasso
O ator Bruno Gagliasso, 38, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (6) para mostrar a decoração de seu rancho de luxo, em Membeca, Paraíba do Sul, no Rio. "Meu projeto de interiores do rancho ficou pronto! Quem é viciado em arquitetura sabe o que eu estou sentindo", afirmou ele no Instagram.
O projeto foi desenvolvido pela arquiteta Hana Lerner, que Gagliasso classificou como "a melhor designer de interiores de todas". Ela explicou, também nas redes sociais, que o rancho terá uma atmosfera acolhedora com "tapete estampado, sofá azul, poltronas de couro e muita luz natural". "Só de olhar já dá vontade de relaxar", disse.
Bruno Gagliasso afirmou ainda que tem uma conexão com o local, onde ele e sua esposa, a atriz Giovanna Ewbank, 34, irão morar com os filhos Titi, 7, Bless, 6, e Zyan, de sete meses. "Esse lugar tem algo mágico. Tudo aqui é poesia e tenho encontrado um bom amigo no por do sol", afirmou.
Muitos famosos elogiaram a decoração, como a atriz Bruna Marquezine, 25, que brincou e disse que está fazendo suas malas para morar na casa do colega. Gagliasso respondeu a algumas pessoas que aguarda apenas a vacina contra a Covid-19 para convidá-las e se disse "encantado" com a decoração.
No fim do ano passado, Gagliasso tirou alguns dias de descanso com a mulher e os filhos em uma ilha particular de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, cuja diária superava os R$ 20 mil -com impostos e taxa de serviço.

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