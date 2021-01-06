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"Muita falta de ar"

Mayra Cardi testa positivo para Covid: "Estou ruim e sou do grupo de risco"

A influenciadora e coach disse que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que resolveu fazer o exame em uma farmácia após voltar da viagem de fim de ano.

Publicado em 

06 jan 2021 às 15:03

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:03

A influenciadora Mayra Cardi
A influenciadora Mayra Cardi Crédito: Lourival Ribeiro/SBT
A influenciadora e coach Mayra Cardi, 37, disse que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que resolveu fazer o exame em uma farmácia após voltar da viagem de fim de ano.
Ela afirmou ter ficado preocupada por ter bronquite asmática, o que é considerado um fator de risco para a doença. Mayra Cardi disse também que após o resultado positivo começou a sentir uma dor de cabeça muito forte, dor no corpo e no olho, além de tosse e "muita falta de ar". "Resumindo, estou ruim e sou do grupo de risco."
"Eu não estava sentindo nada. Não tinha dor de cabeça, não tinha enjoo, não tinha dor no olho, não perdi paladar. Eu estava ótima, feliz e saltitante [..]. Cheguei, fui direto para a farmácia, fiz o exame. Eu não sei agora se a minha mente estava me segurando, porque eu estava bem e eu que estava segurando tudo isso, porque eu estava tão conectada comigo mesma, com a minha felicidade. Ou se quando eu fiquei sabendo, eu me permiti [sentir]", contou.
"Assim que o resultado saiu, tudo apareceu. Uma dor no olho que ele falta sair para fora, uma dor de cabeça que parece que vou morrer, nunca senti uma dor de cabeça tão assim...latente. Dor na lombar e nas pernas..tosse. Resumindo, estou ruim, e sou do grupo de risco", completou.
No vídeo, ela relembrou que logo após nascer teve uma meningite e chegou a ser desenganada pelos médicos. A influenciadora afirmou também que teve muitas crises de bronquites na infância e outros problemas de saúde já adulta e, por isso, decidiu mudar e ter uma alimentação saudável.

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