Cleo assume relacionamento amoroso com o modelo Leandro D'lucca Crédito: Divulgação/Instagram @cleo

A atriz Cleo, de 38 anos, assumiu um novo relacionamento amoroso. Na manhã desta quarta-feira (6), ela publicou uma foto em momento romântico com o modelo Leandro D'lucca. Na legenda, escreveu em espanhol: "Eu x você, você x eu."

D'lucca, que tem 114 mil seguidores na rede social, postou a mesma foto e legenda. Os dois já tinham vivido um affair há mais de três anos. Em 2017, em uma festa pós-festival Lollapalooza, em São Paulo, eles foram fotografados aos beijos.