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Clima de romance

Cleo assume relacionamento amoroso com o modelo Leandro D'lucca

Atriz de 38 anos assumiu um novo relacionamento amoroso. Na manhã desta quarta-feira (6), ela publicou uma foto em momento romântico com o modelo Leandro D'lucca. Na legenda, escreveu em espanhol: "Eu x você, você x eu."

Publicado em 

06 jan 2021 às 17:03

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 17:03

Cleo assume relacionamento amoroso com o modelo Leandro D'lucca
Cleo assume relacionamento amoroso com o modelo Leandro D'lucca Crédito: Divulgação/Instagram @cleo
A atriz Cleo, de 38 anos, assumiu um novo relacionamento amoroso. Na manhã desta quarta-feira (6), ela publicou uma foto em momento romântico com o modelo Leandro D'lucca. Na legenda, escreveu em espanhol: "Eu x você, você x eu."
D'lucca, que tem 114 mil seguidores na rede social, postou a mesma foto e legenda. Os dois já tinham vivido um affair há mais de três anos. Em 2017, em uma festa pós-festival Lollapalooza, em São Paulo, eles foram fotografados aos beijos.
A atriz e cantora não assumia um relacionamento publicamente desde 2016, quando chegou ao fim o seu namoro com o ator Romulo Arantes Neto. Antes, de 2008 a 2012, ela foi casada com João Vicente de Castro.

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