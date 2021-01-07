Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Venho buscando evolução"

Arthur Aguiar quer reconquistar Mayra Cardi: "Arrependo profundamente"

Ator falou que soube que a ex está com Covid-19 e quer ser o responsável por cuidar dela, que é do grupo de risco por ter bronquite
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jan 2021 às 08:35

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 08:35

O ator Arthur Aguiar
O ator Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram @arthuraguiar
O ator Arthur Aguiar, 31, se diz disposto a lutar para ter de volta o amor de sua ex-mulher, a influenciadora Mayra Cardi, 37. Em vídeos nas redes sociais, contou que pretende recuperar a sua família e até se prontificou a ajudar a modelo que está com Covid-19.
"Mayra, infelizmente, está com Covid. Pegou, provavelmente, em um voo ou alguma coisa do tipo, a gente não sabe o que aconteceu. Ela resolveu se isolar em uma casa, por responsabilidade. Eu estou bem preocupado, porque ela é do grupo de risco, tem bronquite. Então, se acontece alguma coisa em alguma momento, não tem ninguém para ajudar", começou.
Na sequência, disse que gostaria de auxiliar no dia a dia. "Tomando todos os cuidados do mundo, usando luva, máscara, ela vai continuar isolada, mas eu vou estar lá. Até mesmo, se acontecer alguma coisa, para que eu possa ajudar, possa correr para o hospital, possa dar auxílio, possa fazer comida, enfim, cuidar de uma maneira geral", explicou.
De acordo com ele, essa é uma oportunidade para ele tentar mostrar a ela que mudou sua postura. Mayra já revelou que ela foi traída muitas vezes pelo ator, e ele nunca negou que tinha esse comportamento.
"Óbvio que quero recuperar essa mulher maravilhosa, que perdi para mim mesmo, recuperar minha família, e quero ter uma nova oportunidade, sim. Sei que pode ser contraditório para muitas pessoas, mas quero muito, amo muito ela, me arrependo profundamente. Venho buscando minha evolução", concluiu.

Veja Também

Record é acusada de racismo por associar Beyoncé a "magia negra"

Mayra Cardi testa positivo para Covid: "Estou ruim e sou do grupo de risco"

Susana Vieira renova o cabelo e surge loiríssima: "Poderosa"

A influenciadora Mayra Cardi disse que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que resolveu fazer o exame em uma farmácia após voltar da viagem de fim de ano.
Ela afirmou ter ficada preocupada por ter bronquite asmática, o que é considerado um fator de risco para a doença. Mayra Cardi disse também que após o resultado positivo começou a sentir uma dor de cabeça muito forte, dor no corpo e no olho, além de tosse e "muita falta de ar". "Resumindo, estou ruim, e sou do grupo de risco."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Covid-19 Mayra Cardi Arthur Aguiar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde
Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados