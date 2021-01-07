Arthur Aguiar quer reconquistar Mayra Cardi: "Arrependo profundamente"

O ator Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram @arthuraguiar

O ator Arthur Aguiar , 31, se diz disposto a lutar para ter de volta o amor de sua ex-mulher, a influenciadora Mayra Cardi , 37. Em vídeos nas redes sociais, contou que pretende recuperar a sua família e até se prontificou a ajudar a modelo que está com Covid-19.

"Mayra, infelizmente, está com Covid . Pegou, provavelmente, em um voo ou alguma coisa do tipo, a gente não sabe o que aconteceu. Ela resolveu se isolar em uma casa, por responsabilidade. Eu estou bem preocupado, porque ela é do grupo de risco, tem bronquite. Então, se acontece alguma coisa em alguma momento, não tem ninguém para ajudar", começou.

Na sequência, disse que gostaria de auxiliar no dia a dia. "Tomando todos os cuidados do mundo, usando luva, máscara, ela vai continuar isolada, mas eu vou estar lá. Até mesmo, se acontecer alguma coisa, para que eu possa ajudar, possa correr para o hospital, possa dar auxílio, possa fazer comida, enfim, cuidar de uma maneira geral", explicou.

De acordo com ele, essa é uma oportunidade para ele tentar mostrar a ela que mudou sua postura. Mayra já revelou que ela foi traída muitas vezes pelo ator, e ele nunca negou que tinha esse comportamento.

"Óbvio que quero recuperar essa mulher maravilhosa, que perdi para mim mesmo, recuperar minha família, e quero ter uma nova oportunidade, sim. Sei que pode ser contraditório para muitas pessoas, mas quero muito, amo muito ela, me arrependo profundamente. Venho buscando minha evolução", concluiu.

A influenciadora Mayra Cardi disse que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que resolveu fazer o exame em uma farmácia após voltar da viagem de fim de ano.