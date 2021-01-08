Juliano Laham susbtitui Arthur Aguiar na Record após polêmica

O ator Juliano Laham Crédito: Reprodução/Instagram @julianolaham

Aguiar teria sido dispensado pela Record após levar uma bronca dos diretores da novela por insubordinação. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a emissora rompeu o contrato unilateralmente e pagou a multa para se ver livre do ator.

O ex-marido de Mayra Cardi, 37, teria se recusado a cortar os cabelos e fazer a barba, além de não ter ido para a prova de figurino na data combinada. Ele também não teria decorado o texto de seu personagem para a gravação da última segunda-feira (4).

A emissora não comentou sobre o desligamento do ator ou sobre os motivos que levaram a isso. Procurado pela reportagem, Arthur também não respondeu às mensagens para comentar o assunto.

Em outubro, informou que encerrou o tratamento que precisou fazer após descobrir um feocromocitoma, um tipo tumor nas glândulas adrenais. O ator comemorou em suas redes sociais.

"Passando para compartilhar com vocês uma notícia incrível", escreveu. "Graças a de Deus, eu estou curado do câncer. Hoje o meu médico, Fernando Maluf, me trouxe essa feliz notícia na consulta."

"Eu não tenho nenhum tratamento adicional para ser feito, somente acompanhamento regular e vida 100% normal", afirmou. "Obrigado, Deus, pelo maior ensinamento, vibrar na fé, no amor e na positividade. Estou muito feliz!"

Laham descobriu o tumor enquanto participava da atual temporada do Dança dos Famosos 2020. Ele dançou apenas na estreia e, no dia 11 de outubro, anunciou a descoberta do tumor benigno.

Na ocasião, ele contou mais detalhes. "Queria muito estar aí junto com vocês dançando um forrozinho nesse palco maravilhoso, mas infelizmente, ou até mesmo felizmente, descobri uma doença, um tumor chamado feocromocitoma", afirmou. "Logo, logo vou ficar bem, vou operar em breve, fazer a cirurgia."