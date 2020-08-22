Thiarlys e Melina são os grandes campeões do Palco Litoral

Melina e Thiarlys, os vencedores do Palco Litoral, são de Iconha e Alfredo Chaves Crédito: Leandro Neves

A competição de música popular que revelou as novas vozes do Espírito Santo tem o seus vencedores. Thiarlys e Melina, dupla que veio de Alfredo Chaves e Iconha, foram os escolhidos do público como campeões do Palco Litoral, em uma disputa acirrada de votos na fase final. A decisão foi anunciada em um programa ao vivo na TV Gazeta e na Rádio Litoral.

A grande final foi marcada por músicas conhecidas do público, fazendo todo mundo cantar junto no sofá de casa. Cléverson Ferreira, de Cariacica, deu início às apresentações com a música "Controle Remoto" do cantor Dilsinho. Thiarlys e Melina se apresentaram em seguida com o sucesso O Nosso Santo Bateu, da dupla Matheus e Kauan, e para finalizar, Josa, da Serra, cantou "Quando a Chuva Passar", da cantora Ivete Sangalo.

A dupla vencedora agradeceu o público pelos votos e mensagens de incentivo. Para Thiarlys e Melina, a vitória representa o primeiro passo para a realização de um sonho.

"Sabemos de onde viemos e toda dificuldade que passamos. Ser reconhecido dentro do nosso próprio Estado é o melhor presente que poderíamos ganhar. É um crescimento muito grande na nossa vida. Muito obrigada a todos que votaram. Que alegria!" Melina - cantora

Thiarlys e Melina recebem a placa de primeiro lugar Crédito: Adessandro Reis

Além do duelo de canções, o programa contou a história de cada um dos finalistas. O Espírito Santo tem muitos talentos nas comunidades. Gente muito boa que merece ter oportunidades. Isso foi levado em consideração quando essa primeira edição do Palco Litoral foi pensada. À medida que as inscrições chegavam, a gente ficava bem feliz com a dedicação das pessoas. O Estado se engajou mesmo. Ficamos muito agradecidos, avaliou o gerente do sistema de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé.

A dupla foi inscrita no programa por uma amiga de Melina, Carolina Rodrigues. "Fiz a inscrição deles nos últimos minutos do segundo tempo. A Melina tinha comentado comigo que ia começar a dupla com o Thiarlys, a gente viu o pessoal se inscrevendo no Palco Litoral e falei 'Melina, vamos?' Ela sempre teve medo de se inscrever, mas com o Thiarlys ela ganhou essa força. De coração e alma eu estou com eles. Muito feliz com esse resultado mesmo", relata.

Thiarlys destacou as amizades que fizeram durante a disputa. "Foi muito bom ter essa experiência e conhecer esses meninos lindos, o Josa e o Cléverson. Construímos uma amizade no programa, que não quero perder. A eles e também a toda galera da produção, muito obrigado!"

A competição recebeu 557 inscrições . Na fase semifinal, teve mais de 81 mil votos e, na final, mais de 95 mil. Participaram cantores de diferentes estilos musicais e de 51 municípios de Norte a Sul do Estado. Cléverson Ferreira, de Cariacica, foi o segundo colocado da competição e Josa, da Serra, ficou em terceiro.

A gente se surpreendeu desde o início com a qualidade dos candidatos que se inscreveram. Sabíamos que tinha muito artista bom, mas tivemos mais de 550 inscrições e foi muito difícil fazer a primeira peneira para chegar até os dez selecionados, dando início à votação popular, avaliou o diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura.

Colocação dos finalistas do Palco Litoral

PREMIAÇÃO

A dupla Thiarlys e Melina ganhará a gravação de uma música em estúdio profissional, que será tocada na programação diária da Rádio Litoral; levará a gravação de um videoclipe, com trechos sendo vinculados na TV Gazeta; e ainda ganhará o direito de gravar duas músicas do compositor Raffa Torres, uma releitura e uma inédita.

Além disso, os vencedores irão gravar um EP com oito músicas, em uma parceria com o Bravo Estúdio. O espaço também oferecerá um contrato de 18 meses de consultoria, no intuito de deslanchar os intérpretes no mundo da música.

Mas pensa que acabou? Ainda não! Thiarlys e Melina se apresentarão na live de aniversário da Litoral FM, no próximo sábado (29), a partir das 16h. Entre os convidados já confirmados, estão Dennis DJ, Diego e Victor Hugo, Dilsinho, João Bosco e Vinícius e Alemão do Forró. A festança vai ser transmitida nos sites de A Gazeta e da emissora.

QUALIDADE DOS FINALISTAS

A final foi muito disputada, não apenas pelo talento de cada um dos finalistas, mas também porque os três são muito engajados! Tivemos uma final muito parelha, com interpretações lindas, que emocionaram e representaram todos os capixabas, conta Derick Brumatte, sócio do Bravo Estúdio.

Na fase final, os candidatos receberam aulas de preparação vocal com o fonoaudiólogo, professor de canto e produtor musical Marcel Vaccari, além de acompanhamento do Bravo Estúdio. Marcel ensinou técnicas de respiração, procedimentos para execução de um canto consciente e realizado com menos esforço e cuidados para a preservação do poderio vocal de cada um.

Os finalistas me surpreenderam pelas qualidades vocais. Apesar de nenhum ter feito aula de canto, todos adquiriram um bom aparato técnico por meio das suas referências musicais. Certamente a Litoral encontrou quatro diamantes escondidos na música capixaba, afirmou o preparador vocal.

SEGUNDA EDIÇÃO

A próxima edição da competição, inclusive, já está no radar para o ano que vem. De acordo com Gabriel Moura, o objetivo é fazer com que mais artistas sejam vistos e desenvolvidos com o apoio da Rede Gazeta e da Rádio Litoral.