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Música

Manu Gavassi lança clipe com participações de Gloria Groove e Chay Suede

Além da aparição do ex-namorado da cantora, Deve ser horrível dormir sem mim mostra personagem Manu Gabatti
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 10:40

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 10:40

Manu Gavassi lança clipe com Gloria Groove e participações de Chay Suede e Laura Neiva
Manu Gavassi lança clipe com Gloria Groove e participações de Chay Suede e Laura Neiva Crédito: Reprodução
A cantora Manu Gavassi lançou seu novo single nesta sexta-feira, 21, junto com um novo clipe. Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim é um feat com a cantora Gloria Groove e conta com as participações do ex-namorado Chay Suede e da cantora Laura Neiva, esposa do ator.
O clipe é estrelado por Manu Gabatti, uma personagem fictícia que Manu criou e interpreta, responsável por dirigir a gravação e que acaba virando sua estrela. Ao longo do vídeo Manu mostra o processo de criação de um clipe de sucesso, que envolve, primeiro, um featuring, nesse caso com a drag queen Gloria Groove. A cantora roteirizou e dirigiu o vídeo.

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Os outros passos são nudez, um "boy gato com cara de quem vai acabar com a sua vida", papel de Chay Suede - que namorou Manu entre 2011 e 2014 -, um carro e uma "dança que viralize no Tik Tok", em referência à rede social. Já Laura Neiva aparece no vídeo como uma das produtoras do clipe.
Outro elemento do clipe que chamou atenção nas redes sociais foi o uso do livro 1984, de George Orwell, que mostra uma sociedade autoritária sob vigilância do "Grande Irmão", ou Big Brother. A cantora participou do Big Brother Brasil em 2020 e ficou em terceiro lugar. Confira algumas reações ao vídeo:

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