Manu Gavassi convida o ex, Chay Suede, para seu novo clipe: veja o vídeo

A cantora Manu Gavassi, 27, quebrou o mistério sobre seu novo visual e personagem "Malu Gabatti" que assumiu suas redes sociais no início desta semana. A cantora lançou a música e o videoclipe de "Deve ser Horrível Dormir sem Mim" em parceria com Gloria Groove, 25, nesta sexta (21).

Manu Gavassi gravou clipe com participação de Crédito: Reprodução

O clipe foi roteirizado e dirigido pela própria artista, e contou com a participação especial do seu ex-namorado, Chay Suede. O ator apareceu com a esposa e modelo Laura Neiva, com quem tem uma filha Maria, de oito meses.

De acordo com a ficha técnica do vídeo, dirigido por Manu Gavassi, Chay interpreta "o boy gato com cara de quem vai acabar com a sua vida". Já Neiva é a "produtora extremamente linda com um laço no cabelo". No Twitter, seguidores consideraram a participação do casal "genial".

"Foi a primeira vez que eu vi uma cantora colocar o ex-namorado e a mulher com quem ele traiu ela no clipe da mesma. Manu você é uma lenda", escreveu um internauta. "Depois de Chay Suede (com Laura Neiva) no clipe novo podemos dizer que Manu Gavassi é a nossa Taylor Swift", sugeriu outro usuário.

Depois de Chay Suede (com Laura Neiva) no clipe novo podemos dizer que Manu Gavassi é a nossa Taylor Swift. 10/10. — Gabe Simas (@gabesimas) August 21, 2020

Manu Gavassi afirmou em nota, que a ideia de criar uma personagem surgiu quando ela fechou uma campanha de cabelo com a Redken. "A partir daí eu pensei: Como posso reverter a mídia que geralmente se ganha em uma transformação dessas pro meu trabalho? Lançando um clipe e criando uma personagem que tem vida própria e que fica oito dias no meu Instagram sem ninguém entender nada", brincou a artista, que admitiu ter ousado na proposta.

Em relação ao convite de Gloria Groove, Manu contou que logo pensou na artista drag quando escreveu a canção. "Ela se identificou, somos duas capricornianas malucas, e ela me mando super rápido a parte dela. Na hora já senti que a nossa vibe bateu e que seria muito legal levar essa parceria a diante. Sou muito movida a vibe na verdade."

O clipe foi lançado em parceria com a plataforma do momento, o TikTok. Antes desta sexta, Manu estava deixando os fãs curiosos com as suas publicações na rede social. Uma delas contou até com a participação do influenciador Mario Jr., que fez sucesso no aplicativo.