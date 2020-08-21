Ivete sobre sexo: 'Na hora que a casa cai é madeira para todo lado'

"Na quarantena obviamente a frequência do sexo é outra porque existem outras prioridades. Mas é o seguinte, tem que ser caceiteiro, garantir. Demora um pouquinho, mas na hora que a casa cai é pedaço de madeira pra tudo que é lado", brincou Ivete.

Segundo a artista, ela e Daniel já fizeram sexo em vários lugares e Ivete detalha: "Já fiz ousadia com Daniel tanto lugar, todo tipo de lugar. Já fiz ousadia com Daniel com babá eletrônica ligada do lado, o Marcelo chorava, eu ia lá, balançava, voltava e continuava o jogo. É verdade que tinha que ser na saída de bola do goleiro, mas quando estava ali na área de ataque ali, fazia um jogo ali na banheira, ele chorava, eu voltava e tinha que começar da saída de bola".