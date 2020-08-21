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Ivete sobre sexo: 'Na hora que a casa cai é madeira para todo lado'

Cantora abriu o jogo sobre vida sexual na quarentena com o marido, Daniel Cady, em bate-papo com o ator Otaviano Costa na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 07:32

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 07:32

Daniel Cady e a esposa, a cantora Ivete Sangalo
Daniel Cady e a esposa, a cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo abriu o jogo sobre detalhes da vida sexual com o marido, Daniel Cady, em bate-papo com o ator Otaviano Costa. Durante a entrevista, a cantora revelou lugares inusitados nos quais já se relacionou com o amado, mas também falou da frequência durante a pandemia do coronavírus
"Na quarantena obviamente a frequência do sexo é outra porque existem outras prioridades. Mas é o seguinte, tem que ser caceiteiro, garantir. Demora um pouquinho, mas na hora que a casa cai é pedaço de madeira pra tudo que é lado", brincou Ivete. 
Segundo a artista, ela e Daniel já fizeram sexo em vários lugares e Ivete detalha: "Já fiz ousadia com Daniel tanto lugar, todo tipo de lugar. Já fiz ousadia com Daniel com babá eletrônica ligada do lado, o Marcelo chorava, eu ia lá, balançava, voltava e continuava o jogo. É verdade que tinha que ser na saída de bola do goleiro, mas quando estava ali na área de ataque ali, fazia um jogo ali na banheira, ele chorava, eu voltava e tinha que começar da saída de bola". 

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E continuou: "Já fiz muita ousadia depois de show, no mar com os peixinhos olhando".

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