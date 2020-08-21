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Amor à vista?

Brad Pitt e Adele estão se conhecendo melhor, diz revista

'Brad está esperando que essa coisa entre eles possa ter uma chance real. Mas ele não tem certeza se Adele se sente da mesma maneira', disse fonte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 07:03

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 07:03

O ator Brad Pitt e a cantora Adele
O ator Brad Pitt e a cantora Adele Crédito: Montagem A GAZETA
Brad Pitt, 56, e Adele, 32, podem estar iniciando um relacionamento amoroso. Segundo a revista New Idea, os dois estão se conhecendo melhor, e o ator estaria encantando com o jeito espontâneo da cantora britânica, que inclui uma boca suja incomum para ele.
A publicação aponta que os dois estariam no radar um do outro desde que Adele dedicou a Brad Pitt uma apresentação sua de duas horas, após a separação dele e da atriz Angelia Jolie, 45, em 2016. Uma fonte chegou a dizer à revista que o ator está "fascinado" por Adele.
"Brad está esperando que essa coisa entre eles possa ter uma chance real. Mas ele não tem certeza se Adele se sente da mesma maneira", afirmou a fonte, que não foi identificada. Em setembro do ano passado, uma pessoa também chegou a afirmar ao The Mirror que ela se sentia livre após o divórcio.
A cantora de fato tem passado por uma transformação nos últimos anos e chegou a agradecer a um livro de autoajuda "Untamed: Stop pleasing, start living", de Glennon Doyl, por essas mudanças, que incluem a perda de 45 kg, o divórcio e a mudança para Los Angeles, nos Estados Unidos.

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"Nunca soube que eu era a única responsável pela minha própria alegria, felicidade e liberdade. Quem sabia que nossa própria libertação libera aqueles que nos rodeiam? Eu não sabia. Achava que devíamos ser estressados e desgrenhados, confusos e altruístas, como um personagem da Disney", afirmou ela.

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