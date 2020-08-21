Brad Pitt e Adele estão se conhecendo melhor, diz revista

O ator Brad Pitt e a cantora Adele Crédito: Montagem A GAZETA

Brad Pitt , 56, e Adele , 32, podem estar iniciando um relacionamento amoroso. Segundo a revista New Idea, os dois estão se conhecendo melhor, e o ator estaria encantando com o jeito espontâneo da cantora britânica, que inclui uma boca suja incomum para ele.

A publicação aponta que os dois estariam no radar um do outro desde que Adele dedicou a Brad Pitt uma apresentação sua de duas horas, após a separação dele e da atriz Angelia Jolie, 45, em 2016. Uma fonte chegou a dizer à revista que o ator está "fascinado" por Adele.

"Brad está esperando que essa coisa entre eles possa ter uma chance real. Mas ele não tem certeza se Adele se sente da mesma maneira", afirmou a fonte, que não foi identificada. Em setembro do ano passado, uma pessoa também chegou a afirmar ao The Mirror que ela se sentia livre após o divórcio.

A cantora de fato tem passado por uma transformação nos últimos anos e chegou a agradecer a um livro de autoajuda "Untamed: Stop pleasing, start living", de Glennon Doyl, por essas mudanças, que incluem a perda de 45 kg, o divórcio e a mudança para Los Angeles, nos Estados Unidos.