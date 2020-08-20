'Achei que a gente fosse se separar', diz Lázaro Ramos sobre quarentena com Taís

Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Instagram/@gqbrasil

Lázaro Ramos revelou que quase pensou em se separar da esposa Taís Araújo nessa quarentena, devido aos diversos desafios de trabalhar juntos, cuidar da casa e dos filhos João Vicente, de oito anos, e Maria Antônia, cinco anos, nesse período.

"O estresse foi grande. A gente quebrou muito pau. Nunca administramos tanta coisa juntos. Achei que a gente fosse se separar. Não era pela quarentena, era trabalhar na quarentena", explicou o ator ao programa Além da Conta: Novo (A)Normal, do GNT.

Em entrevista à Ingrid Guimarães, ele contou que o casal gosta de trabalhar juntos, porém houve muito estresse para a produção da série Amor & Sorte, da Globo. "A gente adora trabalhar junto e fez um seriado para a Globo aqui em casa. Só que a gente operava câmera e montava luz com os técnicos orientando remotamente".

Depois de tantos perrengues, Lázaro afirmou que ele e Taís já superaram esses desafios que afetaram a convivência do casal. "Eu entendi que, agora, não largo dela por mais nada. Porque se passou da quarentena, se passou das brigas da quarentena, se ainda tem o tesãozinho de vez em quando... Agora não largo mais", brincou.