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'Achei que a gente fosse se separar', diz Lázaro Ramos sobre quarentena com Taís

O ator contou que tem sido difícil administrar trabalho, casa e filhos nesse período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 17:38

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:38

Lázaro Ramos e Taís Araújo
Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Instagram/@gqbrasil
Lázaro Ramos revelou que quase pensou em se separar da esposa Taís Araújo nessa quarentena, devido aos diversos desafios de trabalhar juntos, cuidar da casa e dos filhos João Vicente, de oito anos, e Maria Antônia, cinco anos, nesse período.
"O estresse foi grande. A gente quebrou muito pau. Nunca administramos tanta coisa juntos. Achei que a gente fosse se separar. Não era pela quarentena, era trabalhar na quarentena", explicou o ator ao programa Além da Conta: Novo (A)Normal, do GNT.
Em entrevista à Ingrid Guimarães, ele contou que o casal gosta de trabalhar juntos, porém houve muito estresse para a produção da série Amor & Sorte, da Globo. "A gente adora trabalhar junto e fez um seriado para a Globo aqui em casa. Só que a gente operava câmera e montava luz com os técnicos orientando remotamente".
Depois de tantos perrengues, Lázaro afirmou que ele e Taís já superaram esses desafios que afetaram a convivência do casal. "Eu entendi que, agora, não largo dela por mais nada. Porque se passou da quarentena, se passou das brigas da quarentena, se ainda tem o tesãozinho de vez em quando... Agora não largo mais", brincou.
Os atores estão casados há 15 anos e já fizeram diversos trabalhos juntos como Cobras e Lagartos, Mister Brau e Geração Brasil.

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