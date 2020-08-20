Linha de cosméticos de Eduardo Costa é produzida no ES

Eduardo Costa vai anunciar durante a live que fará neste sábado (22) seu mais novo investimento: uma linha de cosméticos. A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que a marca do sertanejo terá uma diversidade de produtos. No entanto, apenas pomadas para cabelo já estão à venda na internet.
Toda a produção e formulação dos itens será feita em fábrica de Guarapari, no Espírito Santo. Os potes de pomada para estilizar o cabelo - já disponíveis na web - são comercializados por R$ 57 cada ou R$ 84 o kit com duas - sendo uma de efeito seco e outra, molhado.
As negociações foram todas feitas durante os dias que o cantor passou pelo Estado. Eduardo, que deixou o Espírito Santo no último dia 16 - conforme este colunista adiantou -, bateu o martelo sobre a produção dos cosméticos ser capixaba no fim da noite desta quarta (19).
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Nos últimos dias, a notícia de que o sertanejo havia comprado terrenos para construir condomínio e mansões de luxo no Espírito Santo começou a ganhar força, mas a informação não procede, como o próprio empresário de Eduardo garante.
"Ainda não compramos. Estamos avaliando ainda. Existem sondagens, possíveis parcerias... Mas nada ainda sacramentado. Mas grandes possibilidades", diz Gustavo Caeta, empresário do artista, para este colunista.
A coluna, que não dorme no ponto, já sabia das intenções que o cantor tem em imóveis no Espírito Santo desde quando anunciou, em primeira mão, que ele viria passar uns dias no Estado. No entanto, as especulações que correm nos bastidores dão conta de que a ideia é ter uma moradia fixa em solo capixaba (possivelmente alugada) e o CEP escolhido não seria na Grande Vitória.