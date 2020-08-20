Linha de cosméticos de Eduardo Costa é produzida no ES

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Aô cabra macho! Aqui tem muita potência e o @eduardocosta mandou dizer que nossa Azulinha é pra quem tem coragem ? Estamos lançando a braba e sábado tem live de respeito ? vem no link que está na bio e veja as promoções imperdíveis! #eduardocosta #pomadacapilar #azulinha #tudonosso