Mamonas Assassinas serão homenageados em live 'Xô Corô'

Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli formaram o grupo Mamonas Assassinas Crédito: Divulgação

Os artistas Fabio Porchat, Angélica, Preta Gil, Marcelo Adnet, Marcos Veras, Sidney Magal, Paulo Ricardo, Marisa Orth e Marcos Veras vão participar de uma live em homenagem ao grupo Mamonas Assassinas neste domingo (23), às 17h. Apresentada pelo ator e cantor Ruy Brissac, que vai interpretar Dinho no filme e na série Mamonas Assassinas, e que também atuou no musical O Musical Mamonas, a transmissão terá o nome Xô Corô e tem a intenção de levantar recursos em prol da Ação da Cidadania e do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, cidade natal dos músicos.

Formado por Dinho, Samuel, Sergio, Bento e Julio, O grupo Mamonas Assassinas fez sucesso a partir de 1995, com a repercussão da canção Pelados em Santos. Eles venderam mais de dois milhões de cópias e chegaram a fazer 30 apresentações por mês até que um desastre aéreo vitimou todos os integrantes, em 1996.

Walkíria Barbosa, diretora da Total Entertainment, empresa responsável pelo projeto, fala sobre o que os motivou a realizar o especial. "Vamos produzir, ano que vem, a série sobre o grupo e o filme O Impossível não Existe, em parceria com a Mamonas Assassinas Produções. Com a chegada da pandemia, estávamos preocupados com a situação das pessoas, a sobrevivência delas. Como cidadãos e profissionais da arte e da cultura temos que dar a nossa contribuição. Conseguimos juntar muitas empresas para doar o seu trabalho na live e todos os artistas que vão participar não cobraram cachê."