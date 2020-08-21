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Foto: Bruna Griphao exibe corpão invejável de biquíni e surpreende

Foto em cachoeira da bonita impressionou os fãs, que elogiaram o shape sarado da modelo no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 10:00

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 10:00

A modelo Bruna Griphao
A modelo Bruna Griphao Crédito: Reprodução/Instagram @brunagriphaoo
Bruna Griphao não brinca em serviço quando é para surpreender os fãs! E na noite desta quinta (20), a bonita decidiu expor o corpão sequinho em uma foto na cachoeira. Com shape de dar inveja em muita gente, a jovem deu um sorrisão e encantou os fãs. 
Na legenda, descontraiu: "Uma Bruna na cachu não quer guerra com ninguém.

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Ary Fontoura foi um dos que comentou o post, com um emoji de coração "Como se não bastasse o Vasco líder, você vem me postando foto para eu ficar todo arrepiado", brincou outra fã. "Uma das maravilhas do mundo", disse um seguidor. 
Ver essa foto no Instagram

uma Bruna na cachu nao quer guerra com ningue?m

Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphaoo) em

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