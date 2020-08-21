Foto: Bruna Griphao exibe corpão invejável de biquíni e surpreende

Bruna Griphao não brinca em serviço quando é para surpreender os fãs! E na noite desta quinta (20), a bonita decidiu expor o corpão sequinho em uma foto na cachoeira. Com shape de dar inveja em muita gente, a jovem deu um sorrisão e encantou os fãs.
Na legenda, descontraiu: "Uma Bruna na cachu não quer guerra com ninguém.
Ary Fontoura foi um dos que comentou o post, com um emoji de coração "Como se não bastasse o Vasco líder, você vem me postando foto para eu ficar todo arrepiado", brincou outra fã. "Uma das maravilhas do mundo", disse um seguidor.