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Glamour Garcia admite namoro com policial: 'Voltei a ser feliz'

Atriz, que viveu relacionamento abusivo no ano passado, se deu a chance de se apaixonar novamente por um policial militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 07:54

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 07:54

A atriz Glamour Garcia
A atriz Glamour Garcia Crédito: Globo/Raquel Cunha
A atriz Glamour Garcia revelou que está namorando de novo. O eleito é um policial militar e ela diz que "voltou a ser feliz" depois de um conturbado término de relacionamento no ano passado. 
Famosa por Britney, em "A Dona do Pedaço", na Globo, a artista diz que vê a oportunidade amorosa como recomeço. 
"Acho que é um relacionamento como eu nunca tive antes. É uma pessoa que me apoia, me admira pelas minhas conquistas, que me dá força. Acho que minha insegurança, até mesmo por ser trans, me fazia confundir ciúme e obsessão com admiração", disse, em entrevista ao jornal Extra. 

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A identidade do amado ainda é mantida em anonimato, como Glamour prefere: "Com o tempo, isso vai acontecer naturalmente, todo mundo vai ficar sabendo. Mas estou amando muito e sendo amada, com reciprocidade. Voltei a ser feliz".

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