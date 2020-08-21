Glamour Garcia admite namoro com policial: 'Voltei a ser feliz'

A atriz Glamour Garcia revelou que está namorando de novo. O eleito é um policial militar e ela diz que "voltou a ser feliz" depois de um conturbado término de relacionamento no ano passado.
Famosa por Britney, em "A Dona do Pedaço", na Globo, a artista diz que vê a oportunidade amorosa como recomeço.
"Acho que é um relacionamento como eu nunca tive antes. É uma pessoa que me apoia, me admira pelas minhas conquistas, que me dá força. Acho que minha insegurança, até mesmo por ser trans, me fazia confundir ciúme e obsessão com admiração", disse, em entrevista ao jornal Extra.
A identidade do amado ainda é mantida em anonimato, como Glamour prefere: "Com o tempo, isso vai acontecer naturalmente, todo mundo vai ficar sabendo. Mas estou amando muito e sendo amada, com reciprocidade. Voltei a ser feliz".