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Música

A-Ha remarca shows no Brasil para comemorar os 35 anos do disco de 'Take On Me'

A banda norueguesa se apresentaria em cinco cidades do país em setembro de 2020, mas fez a mudança para 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 14:25

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:25

Paul Waaktaar-Savoy, Morten Harket e Magne Furuholmen formam o A-ha
Paul Waaktaar-Savoy, Morten Harket e Magne Furuholmen formam o A-ha Crédito: Divulgação
O A-Ha, um dos principais nomes da música dos anos 1980, é mais artista que teve de remarcar seus shows no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus.
A banda norueguesa se apresentaria em cinco cidades do país em setembro de 2020, mas fez a mudança para 2021: Salvador (14/8, Arena Fonte Nova), Belo Horizonte (18/8, na Expominas Arena) , Rio de Janeiro (19/8, na Jeunesse Arena), São Paulo (21/8, no Espaço das Américas) e Curitiba (24/8, no Teatro Positivo).

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Os ingressos ficarão disponíveis no site da Disk Ingressos (Curitiba) e Livepass (para as demais cidades). O preço e o início das vendas ainda não foram divulgados.
A turnê comemora o aniversário de 35 anos do álbum de estreia do grupo, o "Hunting High and Low", que trouxe ao mundo, em 1985, hits como "Take On Me", "The Sun Always Shines On TV", "Train Of Thought" e a homônima "Hunting High And Low".
Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, o grupo tem uma discografia com nove álbuns de estúdio e cerca de 40 singles lançados.

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