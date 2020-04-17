Nightwish remarca shows no Brasil para janeiro por causa do coronavírus

A Banda Nightwish adiou o show marcado para o Brasil para janeiro de 2021 Crédito: Divulgação

O Nightwish anunciou o adiamento dos shows que faria no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. As duas apresentações, que seriam em maio, passaram para janeiro de 2021: Rio de Janeiro (26/1, no Vivo Rio) e São Paulo (29/1, no Espaço das Américas).

Segundo a organização, os ingressos já adquiridos valem para as novas datas. A venda para a capital paulista se dá no site da Ticket 360. Já os tíquetes para a capital fluminense ficam disponíveis na Eventim. Os preços variam de R$ 70 a R$ 370.

A banda finlandesa de heavy metal incluiu o Brasil na turnê na América do Sul. Eles também passam por Santiago (Chile), em 19 de janeiro, e Buenos Aires (Argentina), em 23 de janeiro.

O grupo volta ao Brasil após shows como o do Rock in Rio 2015 e no Tom Brasil, em 2018.

A Covid-19 tem causado o cancelamento de diversos eventos musicais. A produção do festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP), decidiu reagendar o evento, que seria em junho, para setembro.

O Breve Festival, em Belo Horizonte, passou de 16 de maio para 31 de outubro. Para a terceira edição, estão confirmados as principais atrações divulgadas inicialmente: Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, no Grande Encontro, Racionais MC's e os cubanos do Orishas.

Backstreet Boys adiam show em São Paulo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Os Backstreet Boys, trazidos pela Live Nation ao país, adiaram a última apresentação que fariam em São Paulo e ainda não foi reagendada.

Já o Metallica teve as datas rearranjadas para dezembro - inicialmente seriam em abril. Enquanto o Kiss resolveu remarcar eventos de maio para novembro no Brasil.

O Lollapalooza Brasil, agendado para 3, 4 e 5 de abril, no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo), foi reagendado para os dias 4, 5 e 6 de dezembro. As versões da Argentina e do Chile seguiram o mesmo movimento e, do fim de março, passam para o fim de novembro.

Banda McFly Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda no Brasil, os sete shows da boy band inglesa McFly, que seriam em março, foram transferidos para setembro e outubro: São Paulo (24/9), Curitiba (25/9), Porto Alegre (27/9), Uberlândia (29/9), Ribeirão Preto (1º/10), Belo Horizonte (3/10) e Rio de Janeiro (4/10).