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Instituto Moreira Salles vai destinar R$ 500 mil a artistas na quarentena

Seleção vai ser pautada por questões relacionadas a identidades de gênero, raça, religiosidade e contexto social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 18:07

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 18:07

Leona Vingativa, artista visual de Belém
Leona Vingativa, artista visual de Belém Crédito: Paulo Colucci/Reprodução
Leona Vingativa, artista de Belém, Karim Aïnouz, diretor de cinema e roteirista residente em Berlim, e Grace Passô, atriz, dramaturga e cineasta de Belo Horizonte estão em um programa de produção artística que o Instituto Moreira Salles está lançando para a quarentena.
O instituto deu início destinará R$ 500 mil a projetos que não impliquem em deslocamentos ou outras formas de quebra às medidas de isolamento social.

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Estão sendo contemplados, no total, 50 artistas, nas áreas de fotografia, cinema, música, literatura, artes visuais e desenho gráfico. Eles são convidados segundo critérios de diversidade e identidades de gênero, raça, religiosidade e contexto social.
Também há uma ação da entidade voltada para projetos individuaisque ficarão disponíveis para o público no site e nas redes sociais da instituição, intitulado IMS Quarentena - Programa Convida.

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