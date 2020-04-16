Instituto Moreira Salles vai destinar R$ 500 mil a artistas na quarentena

Leona Vingativa, artista visual de Belém Crédito: Paulo Colucci/Reprodução

Leona Vingativa, artista de Belém, Karim Aïnouz, diretor de cinema e roteirista residente em Berlim, e Grace Passô, atriz, dramaturga e cineasta de Belo Horizonte estão em um programa de produção artística que o Instituto Moreira Salles está lançando para a quarentena.

O instituto deu início destinará R$ 500 mil a projetos que não impliquem em deslocamentos ou outras formas de quebra às medidas de isolamento social.

Estão sendo contemplados, no total, 50 artistas, nas áreas de fotografia, cinema, música, literatura, artes visuais e desenho gráfico. Eles são convidados segundo critérios de diversidade e identidades de gênero, raça, religiosidade e contexto social.