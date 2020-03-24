Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música na Quarentena

Reveja mais de 20 lives de artistas para curtir a quarentena

Lizzo, César Menotti e Fabiano, Wesley Safadão, Pink, Camila Cabello e Shawn Mendes, Chris Martin, Ludmill a e muitos outros fizeram registros de apresentações ao vivo. Confira

Publicado em 24 de Março de 2020 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 12:12
Weslley Safadão, Pink e Keith Urban
Wesley Safadão, Pink e Keith Urban foram alguns dos artistas a se apresentarem via transmissão ao vivo. Crédito: Montagem
O coronavírus continua mantendo as pessoas em casa, buscando trazer um pouco de diversão e conscientização  para todos, artistas seguem fazendo apresentações via redes sociais. Pelo mundo inteiro, festivais e shows solo foram feitos na última semana para preencher o tempo ocioso da população.
Lizzo, César Menotti e Fabiano, Wesley Safadão, Pink, Camila Cabello e Shawn Mendes, Chris Martin, Ludmill a e muitos outros fizeram registros de apresentações ao vivo. Fiquem ligados nas que ainda estão disponíveis para o público: 

FESTIVAL TAMO JUNTO

No canal do Youtube do Jornal O Globo foram disponibilizadas as apresentações do Festival "Tamo Junto", que contou com nomes como Adriana Calcanhotto, Scalene, Ana Vilela, Martinho da Vila, Jorge Vercilo e muito mais. Foram três dias de apresentações via site e redes sociais do Globo, de 20 a 22 de março, todas ainda disponíveis no canal. 
]

WESLEY SAFADÃO

TERESA CRISTINA

CESAR MENOTTI E FABIANO

LUDMILLA

PINK 

Ver essa foto no Instagram

To make you feel my love ? rehearsals

Uma publicação compartilhada por P!NK (@pink) em

Veja Também

Amazon libera acesso a filmes e séries infantis durante pandemia

The Killers, Ludmilla e The Weeknd nos lançamentos da semana #29

Lei João Bananeira é adiada e verba destinada ao combate do coronavírus

LIZZO 

Lizzo está fazendo lives de meditações musicais, já postou duas. A cantora quer promover cura em meio à crise, foi o que afirmou em uma das legendas. 
Ver essa foto no Instagram

A practice in connectivity during this social distance. Please enjoy.

Uma publicação compartilhada por Lizzo (@lizzobeeating) em

JIMMY EAT WORLD

NIALL HORAN

KEITH URBAN

Ver essa foto no Instagram

#InstaBand

Uma publicação compartilhada por Keith Urban (@keithurban) em

Ver essa foto no Instagram

#InstaBand

Uma publicação compartilhada por Keith Urban (@keithurban) em

JOHN LEGEND

LEONI

CHRIS MARTIN (COLDPLAY)

CHARLIE PUTH

ONE REPUBLIC

SHAWN MENDES E CAMILA CABELLO

BASTILLE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados