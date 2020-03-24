Reveja mais de 20 lives de artistas para curtir a quarentena

Wesley Safadão, Pink e Keith Urban foram alguns dos artistas a se apresentarem via transmissão ao vivo. Crédito: Montagem

O coronavírus continua mantendo as pessoas em casa, buscando trazer um pouco de diversão e conscientização para todos, artistas seguem fazendo apresentações via redes sociais. Pelo mundo inteiro, festivais e shows solo foram feitos na última semana para preencher o tempo ocioso da população.

Lizzo, César Menotti e Fabiano, Wesley Safadão, Pink, Camila Cabello e Shawn Mendes, Chris Martin, Ludmill a e muitos outros fizeram registros de apresentações ao vivo. Fiquem ligados nas que ainda estão disponíveis para o público:

FESTIVAL TAMO JUNTO

No canal do Youtube do Jornal O Globo foram disponibilizadas as apresentações do Festival "Tamo Junto", que contou com nomes como Adriana Calcanhotto, Scalene, Ana Vilela, Martinho da Vila, Jorge Vercilo e muito mais. Foram três dias de apresentações via site e redes sociais do Globo, de 20 a 22 de março, todas ainda disponíveis no canal.

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WESLEY SAFADÃO

TERESA CRISTINA

CESAR MENOTTI E FABIANO

LUDMILLA

PINK

LIZZO

Lizzo está fazendo lives de meditações musicais, já postou duas. A cantora quer promover cura em meio à crise, foi o que afirmou em uma das legendas.

JIMMY EAT WORLD

NIALL HORAN

KEITH URBAN

JOHN LEGEND

LEONI

CHRIS MARTIN (COLDPLAY)