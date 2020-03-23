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Cariacica

Lei João Bananeira é adiada e verba destinada ao combate do coronavírus

Secretaria de Cultura de Cariacica suspendeu os editais, cujas inscrições seguiriam até 24 de abril, por tempo indeterminado. R$ 500 mil serão destinados à Secretaria de Saúde

Publicado em 23 de Março de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 15:36
Carnaval de Congo de Máscaras em Roda d'Água, Cariacica Crédito: Lucas Calazans/flickr
Após o cancelamento de seu tradicional Carnaval de Congo de Máscaras, em Roda d'Água, a cultura de Cariacica sofreu outro baque por conta do avanço da pandemia de coronavírus no Espírito Santo. A Secretaria Municipal de Cultura suspendeu os editais da Lei João Bananeira, cujas inscrições seguiriam até 24 de abril, por tempo indeterminado.
Em 2020, a lei de incentivo iria oferecer aos artistas e produtores culturais, aprovados após passarem por avaliação de projetos feita por um corpo especializado e técnico, um montante de R$ 502.330,00.  A verba será repassada para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que seja utilizada em estratégias e ações de combate à propagação do Covid-19. 
A mudança foi tomada devido ao Decreto 058/2020 assinado após a Prefeitura de Cariacica declarar situação de estado de emergência. Dentro dessas medidas, a verba das leis de incentivo da Cultura em 2020 serão destinados para o caixa da Secretaria de Saúde.  A iniciativa tem o intuito de conseguir mais recursos para resolver os eventuais problemas que o avanço do coronavírus possa causar no município. 

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"É importante frisar que a João Bananeira continua, ela não foi extinta", garante a secretária de cultura do município Renata Weixter. De acordo com a dirigente, somente o edital desse ano será suspenso durante o período de vigência da crise epidemiológica. 
"Tenho certeza que nossos artistas e produtores entendem a gravidade da situação e vão, sim, nos ajudar a passar por este momento difícil, caminhando juntos contra esse vírus", complementa.

TRADIÇÃO

Conforme noticiado por A Gazeta, o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda d'Água, maior expressão da cultura popular de Cariacica, estava marcado para o dia de Nossa Senhora da Penha (20 de abril) e terá que ser adiado para um período ainda não definido. As apresentações das bandas de congo que fariam um "esquenta" para o evento ao longo de março também foram canceladas.
A Prefeitura de Cariacica destinou para o Carnaval de Congo em 2020 um montante de R$ 80 mil. O dinheiro também será repassado às ações da Secretaria Municipal de Saúde. 

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