Lei João Bananeira é adiada e verba destinada ao combate do coronavírus

Carnaval de Congo de Máscaras em Roda d'Água, Cariacica Crédito: Lucas Calazans/flickr

Em 2020, a lei de incentivo iria oferecer aos artistas e produtores culturais, aprovados após passarem por avaliação de projetos feita por um corpo especializado e técnico, um montante de R$ 502.330,00. A verba será repassada para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que seja utilizada em estratégias e ações de combate à propagação do Covid-19.

A mudança foi tomada devido ao Decreto 058/2020 assinado após a Prefeitura de Cariacica declarar situação de estado de emergência. Dentro dessas medidas, a verba das leis de incentivo da Cultura em 2020 serão destinados para o caixa da Secretaria de Saúde. A iniciativa tem o intuito de conseguir mais recursos para resolver os eventuais problemas que o avanço do coronavírus possa causar no município.

"É importante frisar que a João Bananeira continua, ela não foi extinta", garante a secretária de cultura do município Renata Weixter. De acordo com a dirigente, somente o edital desse ano será suspenso durante o período de vigência da crise epidemiológica.

"Tenho certeza que nossos artistas e produtores entendem a gravidade da situação e vão, sim, nos ajudar a passar por este momento difícil, caminhando juntos contra esse vírus", complementa.

TRADIÇÃO

Conforme noticiado por A Gazeta, o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda d'Água, maior expressão da cultura popular de Cariacica, estava marcado para o dia de Nossa Senhora da Penha (20 de abril) e terá que ser adiado para um período ainda não definido. As apresentações das bandas de congo que fariam um "esquenta" para o evento ao longo de março também foram canceladas.