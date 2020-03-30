Kiss remarca shows no Brasil para novembro por causa do coronavírus

O Kiss adiou os seis shows que faria em maio no Brasil por causa do novo coronavírus. As novas datas são em novembro: Brasília (10/11, no Ginásio Nilson Nelson), Uberlândia (12/11, no estádio Parque do Sabiá), São Paulo (14/11, no Allianz Parque), Ribeirão Preto (15/11, na Arena Eurobike), Curitiba (17/11, na Pedreira Paulo Leminski) e Porto Alegre (19/11, em local a definir).
Segundo a organização, os ingressos já adquiridos serão válidos para as respectivas novas datas, não havendo necessidade de troca de nenhum tíquete.
O preço das entradas varia de R$ 125 a R$ 1.220. A venda para os shows de São Paulo, Ribeirão Preto e Uberlândia é no ingressorapido.com.br e, para os eventos em Porto Alegre, Curitiba e Brasília o fã deve ir ao uhuu.com.
Os shows fazem parte da turnê The End of the Road, anunciada como a série de despedida do grupo formado atualmente por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer.