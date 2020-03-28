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Covid-19

Atores de filme 'Contágio' fazem campanha contra coronavírus

Kate Winslet, Laurence Fishburne e Matt Damon, entre outros atores do filme, gravaram vídeos pedindo para que as pessoas lavem as mãos e pratiquem o distanciamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 15:22

Publicado em 28 de Março de 2020 às 15:22

Filme
Filme "Contágio" Crédito: Warner/Divulgação
Os atores da megaprodução cinematográfica de Steven Soderbergh, Contágio, de 2011, se uniram a cientistas da faculdade de saúde pública da Universidade de Columbia para uma série de vídeos explicando medidas de prevenção contra a covid-19.
Kate Winslet, Laurence Fishburne e Matt Damon, entre outros atores do filme, gravaram vídeos pedindo para que as pessoas lavem as mãos, pratiquem o distanciamento social e busquem informações de fontes confiáveis.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"A segurança de nossa sociedade está literalmente em suas mãos", diz a atriz.
A campanha da universidade foi chamada "Controle o Contágio". "A pandemia não pode ser terminada por nenhuma pessoa, organização ou país sozinho. Todos precisamos trabalhar juntos e fazer nossa parte", afirma o comunicado da instituição.
O filme ganhou destaque recentemente por seu roteiro quase premonitório: um vírus vindo de morcegos que causa uma pandemia, com pessoas morrendo em ritmo acelerado enquanto cientistas buscam uma cura e notícias falsas se espalham.
Os Estados Unidos já são o país mais afetado pelo coronavírus no mundo. O número de casos passa de 104 mil, com 1.693 mortes.

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