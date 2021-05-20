Vencedores do Palco Litoral, Thiarlys e Melina lançam o 1° single, "Meu Calor"

Vencedores do Palco Litoral 2020, Thiarlys e Melina lança seu primeiro single, "Meu Calor" Crédito: Adessandro Reis

Ainda empolgados com a vitória no concurso "Palco Litoral 2020" - que recebeu 557 inscrições de artistas do Estado e ultrapassou 95 mil votos na decisão -, Thiarlys e Melina se preparam para um novo desafio: o lançamento de seu primeiro single, "Meu Calor", que começa a ser tocado nesta quinta-feira (20), na programação da Rádio Litoral FM.

A faixa, um gingado que mistura reggae e sertanejo universitário, conta com um nome de peso na produção. "Meu Calor" é assinado por Raffa Torres, autor de hits como “A Vida é um Rio”, integrante da trilha sonora de "Salve-se Quem Puder", da Rede Globo.

"Meu Calor é a realização do sonho da minha vida musical", empolga-se Melina. "Aquele desejo guardado durante toda a trajetória 'tímida' da minha carreira. Digo tímida porque nunca pensei ser reconhecida nacionalmente ou até em nosso Estado, como estamos sendo agora", aponta, confirmando que a assinatura de Raffa Torres é um plus.

"É um dos maiores (compositores) da atualidade, o que faz com que tudo se torne ainda mais mágico, pois já existe a consagração do compositor. Ter o trabalho dele em nossa voz é algo ainda mais grandioso", derrete-se em elogios.

Thiarlys, também emocionado, repete o coro da parceira de palco. “Poder ver seu trabalho sendo tocado nas rádios e em todas as plataformas, é maravilhoso. Algo que sonhei a minha vida toda."

APRESENTADORES, SIM

E as novidades na carreira de Thiarlys e Melina não param. Neste domingo (23), a dupla estreia na apresentação do programa "Somos Capixabas", também da Rádio Litoral. A atração destaca os talentos da música capixaba e a dupla vai comandar oito episódios. O "Somos" da 102,3 FM será exibido sempre aos domingos, a partir das 15h30.

"Começamos a gravar nesta segunda (17). Foi uma experiência nova, pois não somos do ramo (risos). Promovemos um bate-papo bem descontraído, mas é sempre relevante participar de uma atração que destaca os talentos do Espírito Santo", pontua Melina.

Thiarlys e Melina vão apresentar o programa "Somos Capixabas", exibido pela Rádio Litoral FM Crédito: Adessandro Reis

A dupla está com a agenda cheia para os próximos meses. Eles devem gravar um videoclipe, que será vinculado na TV Gazeta, com previsão de lançamento em junho, e um EP com oito músicas, em parceria com o Bravo Estúdio.

“Temos muitos projetos para o futuro. Gravar mais músicas, fazer shows e seguir em frente com a parceria estão em pauta”, enfatiza Thiarlys.

TRAJETÓRIA

Como era de se esperar, os capixabas não se esquecem da atração televisiva que os consagrou. “Nossa vida mudou após o 'Palco Litoral'. Somos reconhecidos em todo lugar”, brinca Thiarlys. “O carinho das pessoas é incrível. Até hoje escuto gente falando que votaram em nós e torceram muito na final”, embasa Melina.

Thiarlys, que tem 26 anos, mora em Alfredo Chaves. O amor pela música começou aos sete anos, quando ganhou seu primeiro instrumento: um teclado. Já Melina, de 34, canta desde adolescente em igrejas de Iconha, onde reside, ao lado da mãe, que sempre a apoiou. “Minha relação com a música vem de família”, confessa a cantora.

A dupla se conheceu em shows que ambos faziam pela noite capixaba. Mais tarde, formaram, juntos com um amigo, a Banda Talentos. Em 2016, Thiarlys recebeu uma proposta e deixou o grupo, mas a amizade continuou.

Em 2020, eles se reencontraram durante uma live. “Recebi uma mensagem dela, ficamos conversando e surgiu a ideia de formarmos uma dupla”, relembra Thiarlys. “A gente sempre quis lançar um trabalho com o nosso nome”, completa Melina. Na mesma semana, eles se inscreveram no Palco Litoral e o resto da história os fãs já conhecem.