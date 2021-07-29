Thiarlys e Melina lançam o clipe de "Meu Calor" e anunciam novidades

Thiarlys e Melina são os vencedores do 1º Palco Litoral Crédito: Foto Adessandro Reis

Dois meses após o lançamento do single, Thiarlys e Melina estão de volta para lançar o clipe de "Meu Calor". A dupla vencedora do Palco Litoral 2020 é só trabalho e traz novidades além do vídeo. Mas vamos em partes.

As gravações do clipe de "Meu Calor" aconteceram nos dias 4 e 5 de julho em três pontos de Vitória: na Arena Rede Gazeta, no Bar do Gordinho e na Praia de Camburi. Segundo Thiarlys, as gravações rolaram em clima de diversão e o resultado foi o jeito esperado.

"Este é um clipe diferente dos demais. Ele foi feito para apresentar a dupla ao grande público. Mas, claro, que ele ainda tem a história de um casal ao fundo contando a história da música", explica o cantor em entrevista ao Divirta-se.

"A música conta a história de um cara que tá falando para a mulher que tudo que está faltando para ela, só ele pode dar", completa.

NOVO SINGLE E DISCO

"Meu Calor" é uma composição de Raffa Torres, hitmaker de canções para artistas como Luan Santana, e produção do estúdio Bravo. Agora, que chega a segunda novidade. O segundo single da dupla também terá assinatura de Raffa.

De acordo com Thiarlys, ele e Melina já gravaram a canção que é uma regravação. O lançamento está previsto para sair junto com a segunda edição do Palco Litoral - saiba mais do concurso no fim do texto -, disputa que os revelou.

"Devemos lançar uma segunda música do Raffa Torres, uma regravação. A ideia é lançar junto com o Palco Litoral, que inicia em setembro", conta.

Com a agenda de lançamentos e shows fraca por conta da pandemia, Thiarlys diz que tudo está para mudar com o avanço da vacinação no país. A expectativa é que o capixaba vai ver muito da dupla daqui pra frente.

Nos planos para isso, está o lançamento do tão aguardado disco da dupla. "O disco vai contar com oito faixas. A proposta é sair até o fim do ano", adianta.

Com a melhoria do cenário da pandemia, os convites já começam a surgir. "Estão aparecendo convites para o pós-pandemia. A dupla está fluindo. Ainda não trabalhamos muito por conta da pandemia, mas a partir do lançamento do clipe de 'Meu Calor', a galera vai ouvir falar muito da dupla", analisa o músico.

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