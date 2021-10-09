Com público reduzido, 43ª Festa da Polenta acontecerá em novembro

Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante, uma das mais tradicionais da comunidade italiana no ES Crédito: G1

Festa da Polenta, em A tradicional, em Venda Nova do Imigrante , Região Serrana do Espírito Santo, será realizada em novembro, entre os dias 12, 13 e 14. A confirmação do evento, que terá público reduzido e seguirá os protocolos de saúde relacionados à Covid-19, foi divulgado nesta quinta-feira (7), após assembleia da associação da festa.

Your browser does not support the audio element. Com público reduzido,Festa da Polenta acontecerá em novembro

A 43ªedição do encontro, que sempre acontece nos primeiros finais de semana de outubro, será diferente em 2021. No primeiro dia, 12 de novembro, acontece a eleição da rainha. No sábado (13), haverá o desfile típico representando as famílias que colonizaram o município e está previsto um espetáculo musical, durante a noite. No domingo (13), a programação confirmada até o momento é do tradicional almoço típico.

O presidente da Associação da Festa da Polenta, Paulo Mazzoco, contou que a diretoria deve divulgar em suas redes sociais a programação de outras atrações e seus respectivos horários, assim como os valores de ingressos.

Em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, a festa não foi realizada. Este ano, com a liberação de eventos nas microrregiões em risco muito baixo, a partir do dia 8 de novembro , e seguindo as regras do governo estadual, a festa no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, terá limitação de público, recebendo cerca de cinco mil pessoas. Além disso, os ingressos terão vendas antecipadas e a comprovação de vacina será obrigatória.

“Vamos fazer o que é permitido pelas autoridades de saúde e o que a pandemia nos permite fazer. O número de pessoas ainda depende do alvará do Corpo de Bombeiros, pois deve ser 50% do público permitido no local. Geralmente organizamos a festa em seis meses e nesta edição, será em três semanas”, contou o presidente.

Paulo Mazzoco ressalta ainda que, além da tradição, a festa tem cunho social e parte da arrecadação financeira é destinada a instituições da cidade, como Apae e o Hospital Padre Máximo.