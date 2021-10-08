Café de La Musique dá festa extra para quem não pediu reembolso de ingressos

Com a liberação dos shows no Espírito Santo a partir de novembro - desde que a microrregião esteja no nível Muito Baixo para Covid-19 -, as casas se organizam para o Verão 2022. Mas muitos se perguntam como ficam as pessoas que tinham ingressos dos shows de 2020 e 2021?
O Café de La Musique, que tinha uma programação grande em Guarapari, com nomes como Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Chemical Surf, Barões da Pisadinha, Pedro Sampaio, entre outros, resolveu presentear os clientes. Quem não pediu reembolso dos shows do Verão 2021, vai ganhar um ingresso vip para o evento de reabertura da casa.
A festa está marcada para o dia 29 de dezembro e com atração nacional surpresa. O ingresso é válido apenas para o titular da compra.
Os interessados em ganhar o evento extra, precisam enviar e-mail para [email protected], com o assunto “Quero meu ingresso vip”. Dentro, a pessoa deve informar o e-mail de cadastro e o número do pedido de um ingresso ativo, para conferência. O prazo para solicitar o ingresso vip é até dia 15 de outubro.
A casa ainda afirma que quem comprou ingresso para um determinado show, terá a mesma atração garantida em sua programação 2022. Basta reimprimir a entrada com a nova data.
Quem pediu reembolso, mas não foi finalizado, pode desistir do processo e garantir o benefício. Basta mandar email para [email protected], avisando que não quer mais o reembolso. Para os clientes que ainda quiserem o dinheiro de volta, a casa informa que tudo será feito o mais breve possível.