Alemão do Forró refaz cena de Rocky Balboa: 'Fora de forma'

O cantor Alemão do Forró reproduziu cena de Rocky Balboa Crédito: Reprodução/Instagram/@alemaodoforrooficial

Durante turnê nos Estados Unidos, o cantor Alemão do Forró resolveu reproduzir uma das cenas mais famosas do cinema. O capixaba imitou o personagem icônico Rocky Balboa, de Sylvester Stallone, correndo na escadaria em frente ao Museu de Arte da Philadelphia, em Nova York.

A homenagem, no entanto, deixou a desejar apenas em um quesito: o físico, que o próprio cantor reconhece. "Estou fora de forma, voltando aos palcos agora", ressalta no vídeo. Mesmo assim, a cena de Alemão em dos pontos turísticos mais visitados pelos fãs do boxeador, foi um sucesso nas redes sociais. O cantor embarcou na brincadeira e disse que foi "obrigado" a fazer a tradicional corrida.

"Olha só o que esses meninos me obrigam a fazer. Era só pra gente tirar fotos aqui onde foram gravadas as imagens do filme , mas me fizeram subir correndo essa escada. Deu um trabalhinho mas ficou bem legal o resultado, confira aí . Homenagem a este clássico que marcou uma grande geração , Rocky Balboa um lutador!", escreveu Alemão no post.

Os fãs também não perderam tempo na publicação do músico. "Para quem ficou na dúvida, o Balboa é o de cima", brincou um seguidor. "Cadê Hollywood que não enxerga um ator desses", comentou outro internauta.