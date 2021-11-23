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Nos EUA

Alemão do Forró refaz cena de Rocky Balboa: 'Fora de forma'

Cantor embarcou na brincadeira e disse que foi "obrigado" a fazer a tradicional corrida. Os fãs também gostaram da imitação do capixaba.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 08:31

O cantor Alemão do Forró reproduziu cena de Rocky Balboa
O cantor Alemão do Forró reproduziu cena de Rocky Balboa Crédito: Reprodução/Instagram/@alemaodoforrooficial
Durante turnê nos Estados Unidos, o cantor Alemão do Forró resolveu reproduzir uma das cenas mais famosas do cinema. O capixaba imitou o personagem icônico Rocky Balboa, de Sylvester Stallone, correndo na escadaria em frente ao Museu de Arte da Philadelphia, em Nova York.
A homenagem, no entanto, deixou a desejar apenas em um quesito: o físico, que o próprio cantor reconhece. "Estou fora de forma, voltando aos palcos agora", ressalta no vídeo. Mesmo assim, a cena de Alemão em dos pontos turísticos mais visitados pelos fãs do boxeador, foi um sucesso nas redes sociais. O cantor embarcou na brincadeira e disse que foi "obrigado" a fazer a tradicional corrida. 
"Olha só o que esses meninos me obrigam a fazer. Era só pra gente tirar fotos aqui onde foram gravadas as imagens do filme , mas me fizeram subir correndo essa escada. Deu um trabalhinho mas ficou bem legal o resultado, confira aí . Homenagem a este clássico que marcou uma grande geração , Rocky Balboa um lutador!", escreveu Alemão no post. 
Os fãs também não perderam tempo na publicação do músico. "Para quem ficou na dúvida, o Balboa é o de cima", brincou um seguidor. "Cadê Hollywood que não enxerga um ator desses", comentou outro internauta. 
Os degraus de Rocky ficaram conhecidos após a filmagem de Rocky, ganhador de três Oscars e em sete de suas sequências: Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa, Creed e Creed II. No filme, Sylvester Stallone sobe os degraus correndo ao som da música "Gonna Fly Now".

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