Calhambeque, bip bip

Sem gasolina, Roberto Carlos fica parado no meio da Urca, no Rio

Cantor não teria percebido que o carro estava sem combustível e passou perrengue à 700 metros de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 18:14

O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro Crédito: Nestor Muller
Uma cena difícil de imaginar. O rei Roberto Carlos precisou ser resgatado após seu "calhambeque" - na verdade, um Audi R8 - avaliado em R$ 1,6 milhão ficar sem gasolina, neste fim de semana, na Urca,  Rio de Janeiro. Para a sorte do cachoeirense, o perrengue foi a cerca de 700 metros de sua casa. 
Segundo a assessoria do cantor informou ao G1, Roberto não percebeu que o carro estava sem combustível, já que quase não o usou durante seu período de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19. O ocorrido foi a caminho de seu estúdio na Urca, bairro onde o Rei mora. O carro parou na rua Marechal Cantuária, quando vários fãs registraram o momento, e ele teve que fazer uma troca de veículo.
O vídeo mostra o Rei entrando em um carro cinza acompanhado por seguranças. Ao ir embora, o cantor fechou o carro e ativou o alarme antes de entrar no outro automóvel. Muitos internautas compartilharam o vídeo ao som da música “O Calhambeque”, de 1966.

