No ES, casal vai para show do Belo após casamento e ganha homenagem do cantor

Os noivos Jary de Castro e Gleidi Ribeiro no show do cantor Belo Crédito: Jary de Castro

Parece até cena de filme, mas não é. O casal de Vila Velha, Gleidi Ribeiro e Jary de Castro, se casaram no último sábado (20), em Santana, Cariacica. Após a festa de casamento, os noivos decidiram ir direto para o show do cantor Belo, em Vitória. O dia que já seria muito especial para eles, acabou sendo ainda mais emocionante.

“Na verdade, durante a correria dos preparativos do nosso casamento, a gente nem ficou muito ligado sobre quais shows teriam. Quando acabou a festa, os nossos padrinhos falaram que estava acontecendo o show do Belo. Eu disse: “vamos pra lá agora'. Os convidados perguntaram “mas você vai assim?”, então respondi: “vou assim mesmo”, revelou a noiva.

Os noivos Jary de Castro e Gleidi Ribeiro receberam uma homenagem do cantor Belo Crédito: Exclusive Fotografia e Filmagem de Falcão Films

E foi toda de branco que Gleidi apareceu no local. Ao chegar na entrada da casa de shows, a cena começou a chamar atenção das pessoas ao redor. A assistente administrativo, de 29 anos, conta que recebeu muitos elogios dos curiosos que foram assistir a apresentação do pagodeiro.

“Assim que entrei no local, as pessoas ficaram me admirando. Pensa só, uma noiva perdida no show do Belo (risos), mas todo mundo me elogiou. Depois que entramos, um casal de padrinhos pediu para a produção colocar a gente na frente do palco"

O noivo Jary disse que não pensou duas vezes quando os padrinhos sugeriram ir direto da festa para a apresentação do pagodeiro. De acordo com o coordenador de operações, a noite foi um ‘choque’ para o casal, que protagonizou um momento digno de ser lembrado para o resto da vida.

“No momento a gente ficou meio paralisado, foi um choque pra gente. Como a minha esposa falou, estávamos meio desligados dos shows que teriam no dia do casamento. Quando deram a ideia de ir para o show do Belo, topamos na hora”

De frente para o cantor, Gleidi e Jary logo foram notados por Belo. Surpreso com o que estava vendo, o artista perguntou ao casal se eles tinham acabado de se casar. Tomados pela emoção, os noivos ainda receberam um presente único. Segundo a noiva, a música ‘Tudo Mudou’, lançada em 2009, tem um significado importante para os recém-casados. É claro, Belo fez questão de cantar.

“Ficamos de frente para ele. Nem o Belo acreditou, chegou até a perguntar: “Vocês acabaram mesmo de se casar e vieram pra cá?” (risos). A música ‘Tudo Mudou’ retrata a história do nosso relacionamento, por isso fomos ao show. Ele cantou a nossa música e nos cumprimentou. Não aguentamos de emoção”, disse Gleidi.