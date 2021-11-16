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Surpresa boa

Lewis Hamilton reposta vídeo de casamento no ES: 'Fizeram minha semana'

Piloto compartilhou o vídeo do casal Henrique Henning e Beatriz Libardi reagindo à vitória do campeão mundial na cerimônia de casamento
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 12:31

Henrique Henning e Beatriz Libardi
Henrique Henning e Beatriz Libardi Crédito: Henrique Henning
Já pensou em receber uma benção de casamento diretamente do campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton? Os capixabas Henrique Henning e Beatriz Libardi tiveram esse privilégio. Um vídeo da cerimônia no momento em que os noivos ficaram sabendo do resultado da corrida do GP Brasil, realizado no último domingo (14), em Interlagos, viralizou nas redes sociais. Após a repercussão, até o piloto da Mercedes repostou e ainda escreveu uma legenda especial.
Lewis Hamilton reposta vídeo de capixabas no Instagram
Lewis Hamilton reposta vídeo de capixabas no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@lewishamilton
"Isso fez a minha semana. Essas duas lindas pessoas se casaram no domingo e ficaram sabendo do meu resultado enquanto se casavam. Parabéns aos dois, desejo toda felicidade do mundo pra vocês. Obrigado por torcerem por mim. Estou mandando todo meu amor e energia", disse o Lewis aos capixabas.
Fã do campeão, Beatriz conta que estava indo devolver o vestido de noiva quando ficou sabendo que Hamilton tinha repostado o vídeo nas redes sociais. E disse que depois de ler a legenda do piloto para o casal, ficou muito emocionada.
"Eu estava indo na loja levar o meu vestido de noiva. Aí, começaram a chegar umas 80 notificações. Quando vi que ele (Lewis Hamilton) tinha postado, eu comecei a ficar eufórica e a tremer, não conseguia nem falar com as pessoas. Quantas vezes ele salvou a minha semana. Tenho tatuagem dele (risos), não imaginava que tomaria uma proporção mundial", contou Libardi.
Tatuagem da noiva Beatriz Libardi em homenagem ao piloto Lewis Hamilton
Tatuagem da capixaba Beatriz Libardi em homenagem ao piloto Lewis Hamilton Crédito: Beatriz Libardi
O noivo Henrique também não se conteve de felicidade e revelou como foi o momento que "correu o mundo". "Ficamos meio chateados de não assistir a corrida, ia ser na semana anterior e foi transferido para o dia do nosso casamento. Só sei que alguém deu o recado no meio da cerimônia”, disse o jornalista.
O vídeo apareceu primeiro nas redes sociais da Mercedes, chegando depois ao conhecimento do piloto. Sobre a relação do casal com a Fórmula 1, Henrique contou que foi a esposa que fez ele aprender a gostar de automobilismo. Inclusive, nos votos do casamento, também tiveram referências ao esporte.
"Ainda não caiu a ficha que nós que ‘fizemos’ a semana dele, um quase octacampeão do mundo. Todo domingo acordamos cedo pra ver a corrida na televisão, foi Beatriz que me ensinou a gostar de Fórmula 1. Somos muito fãs. Até fiz referências pra ela nos meus votos. Quando o Lewis postou, ficamos muito felizes. Ele é tipo o Neymar pra mim"
Lewis Hamilton é um piloto britânico sete vezes campeão do mundo da Fórmula 1: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018,  2019 e 2020. 
Henrique Henning e Beatriz Libardi no casamento
Henrique Henning e Beatriz Libardi no casamento Crédito: Henrique Henning

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