Murais temáticos começam a deixar o Centro de Vitória mais colorido

Pintura Marias do Centro, que faz parte do Projeto Cores que acolhem - Colorindo o Centro. O muro fica na rua Sete de Setembro, Centro de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

O Centro de Vitória está ficando mais colorido. Murais com temas de relevância histórica para a comunidade estão sendo entregues através projeto “Cores que Acolhem - Colorindo o Centro”, como o mural “Marias do Centro”, em homenagem às mulheres que fizeram história no Espírito Santo, inaugurado no Dia Internacional da Mulher. Outros pontos também já foram pintados pelos artistas do coletivo.

A obra “Marias do Centro” está localizada na Rua Sete de Setembro, próximo ao Morro da Fonte Grande, no Centro de Vitória, e tem o objetivo de reverenciar o empoderamento feminino e a importância da mulher na sociedade capixaba. As Marias escolhidas para serem homenageadas no mural são, Maria Ortiz, Maria Verônica da Pas, Maria Stella de Novaes, Carmélia Maria de Souza e Maria Saraiva.

O mural integra o corredor cultural proposto pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitória na região. Além da obra em homenagem as mulheres, outros locais do Centro também já foram agraciados com as pinturas do projeto, como: entrada do morro da Piedade e as ruas Sete de Setembro e Graciano das Neves.

Muros coloridos do Projeto Cores que acolhem - Colorindo o Centro - na rua Graciano das Neves, Centro de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao todo serão mais de dois quilômetros de murais sobre temas relacionados às tradições do Centro da capital capixaba, tendo como base pesquisas realizadas no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, com a participação de historiadores desta instituição.

“Tem sido uma honra participar desse projeto que vem trazendo mais vida, mais cor, transformando espaços que estavam esquecidos pelo poder público e castigados pelo tempo. É muito gratificante também ver a felicidade dos moradores que tanto esperavam por isso”, conta uma das artistas do mural "Marias que Acolhem", Renata Nunes.

Muros coloridos do Projeto Cores que acolhem - Colorindo o Centro - na rua Graciano das Neves, Centro de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo Renata, os próximos passos serão pintar o Arquivo Público, a Praça Irmã Josefa Hosana, o muro da Cesan, a Escadaria Ranulpho Gianordoli e a Escadaria do Rosário. A artista ainda revelou que, a pedidos da comunidade, um ponto surpresa no Centro de Vitória também irá ganhar cores.

“Vamos fazer um paredão gigante de fora a fora com as escadas da Escadaria Ranulpho, lembrando um pouco do ‘Beco do Batman’, em São Paulo. Além disso, estamos avaliando fazer um outro local, que ainda não foi definido, dentro dos pontos que nos foram trazidos. Foi um pedido da comunidade”, disse a artista.

Muros coloridos do Projeto Cores que acolhem - Colorindo o Centro - na entrada do morro da Piedade, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

O dinheiro para a produção dos murais veio do edital 004/2021 de Seleção de Proposta Artístico Urbana, da Lei Aldir Blanc, proposto pela PMV no ano passado, cujo resultado gerou repercussão no meio cultural

ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE

Renata conta que durante as pinturas, alunos de escolas municipais ajudaram na construção das obras. Para a artista, esse envolvimento com a comunidade acadêmica é muito importante para estimular a criatividade. Além disso, ela diz que o projeto estuda estender para locais mais carentes do Centro de Vitória.

“Esse projeto tem um grande diferencial, ele traz a participação de alunos de escolas municipais. Esses alunos possuem uma dotação para a pintura e desenho, vamos fazer o mural da Cesan com os alunos falando justamente da importância da água, estimulando a capacidade criativa dessas crianças. Também estamos estudando levar esse trabalho para locais mais carentes do Centro de Vitória. Agora é a etapa de avaliar uma forma de poder levar essa arte", ressaltou Renata.

Ao final do Projeto “Cores que Acolhem - Colorindo o Centro”, previsto para abril, será lançado um catálogo, em formato virtual e físico, reunindo todos os murais pintados dentro desse corredor cultural, para registro de memória e encaminhamento a bibliotecas e arquivos públicos.