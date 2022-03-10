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Cultura

Com feira e debates, festival apresenta produção literária de autores do ES

"Festival Zona Literária" acontece sábado (12) e domingo (13), no Espaço Cultural Thelema, trazendo sarau, bate-papo, feira de livros e lançamento de zines. A programação tem entrada franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Março de 2022 às 07:00

A atriz, escritora e dramaturga Suely Bispo é uma das convidadas do
A atriz, escritora e dramaturga Suely Bispo é uma das convidadas do "Festival Zona Literária" Crédito: Divulgação/Festival Zona Literária
Os amantes da literatura capixaba têm encontro marcado neste fim de semana, no Centro de Vitória, mais precisamente no Espaço Cultural Thelema. Por lá, sábado (12) e domingo (13), acontece a segunda edição do "Festival Zona Literária", que promete reunir escritores capixabas em lançamentos literários, sarau, bate-papo, feira de livros e lançamento de zines. A programação tem entrada franca.
Nos dois dias de evento, os encontros acontecem de 17h às 21h, contando com sarau e bate-papo, batizado de "Converso", que pretendem reunir artistas e produtores culturais para debater temas atuais em relação ao universo literário, tanto capixaba quanto nacional.
Entre os convidados, Suely Bispo, Stel Miranda, Waldo Motta, Patricia Ilus e Renata Bomfim. Além disso, durante o evento, haverá feira de fanzines e de estandes de livros publicados por editoras do Estado.
Segundo Lívia Corbellari, uma das produtoras da "Zona Literária", um dos objetivos do evento é promover o encontro entre escritores de diferentes estilos, que geralmente não estariam reunidos em um mesmo lugar.
"É um momento de troca entre os autores e autoras capixabas de uma maneira informal e descontraída. Acredito que é essa é umas formas de atrairmos novos leitores e leitoras para a nossa produção".

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Para iniciar a festa, no sábado (13), será lançado o fanzine "ZAL", com textos inéditos de alguns dos escritores convidados. A publicação será distribuída gratuitamente ao público. Logo após o lançamento, às 18h, haverá uma mesa de debates, "Converso: Fanzines e as Mensagens Participativas'', seguido por um sarau, a partir das 19h.
Por sua vez, no domingo (13), acontece um bate-papo com o tema "Converso: Poesia da Resistência e da Revolução". Depois, às 19h, rola um sarau com escritores convidados.

FESTIVAL ZONA LITERÁRIA

  • QUANDO: Sábado (12) e domingo (13), das 17h às 21h, com entrada franca  
  • ONDE: Espaço Cultural Thelema. Rua Graciano Neves, 90. Centro de Vitória

PROGRAMAÇÃO

  • SÁBADO (12)
  • Feira de Livros. Das 17h às 21h
  • "Converso". A partir das 18h, com o tema, "Fanzines e Mensagens Participativas", com Mar Céu, Henrique Pariz, Fernando Nandolfo e Savya Alana 
  • Sarau. A partir das 19h, com Janio Silva, Suely Bispo, Ingrid Carrafa, Cora Made,  Anaximandro Amorim, Hugo Estanislau, Patricia Ilus, Mar Céu
  • Microfone Aberto. Das 20h30 às 21h

  • DOMINGO (13)  
  • Feira de Livros. Das 17h às 21h
  • "Converso". A partir das 18h, com o tema "Poesia, Resistência e Revolução", com Stel Miranda, Waldo Motta, Ríssiani Queiróz e Júpiter 
  • Sarau. A partir das 19h, com Cinthia Caetano,  Sara Lovatti, Natasha Siviero, Renata Bomfim, Júpiter,  Ríssiani Queiróz, Ediphôn Souza e Stel Miranda 
  • Microfone Aberto. Das 20h30 às 21h

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