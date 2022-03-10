Com feira e debates, festival apresenta produção literária de autores do ES

A atriz, escritora e dramaturga Suely Bispo é uma das convidadas do "Festival Zona Literária" Crédito: Divulgação/Festival Zona Literária

Os amantes da literatura capixaba têm encontro marcado neste fim de semana, no Centro de Vitória, mais precisamente no Espaço Cultural Thelema. Por lá, sábado (12) e domingo (13), acontece a segunda edição do "Festival Zona Literária", que promete reunir escritores capixabas em lançamentos literários, sarau, bate-papo, feira de livros e lançamento de zines. A programação tem entrada franca.

Nos dois dias de evento, os encontros acontecem de 17h às 21h, contando com sarau e bate-papo, batizado de "Converso", que pretendem reunir artistas e produtores culturais para debater temas atuais em relação ao universo literário, tanto capixaba quanto nacional.

Entre os convidados, Suely Bispo, Stel Miranda, Waldo Motta, Patricia Ilus e Renata Bomfim. Além disso, durante o evento, haverá feira de fanzines e de estandes de livros publicados por editoras do Estado.

Segundo Lívia Corbellari, uma das produtoras da "Zona Literária", um dos objetivos do evento é promover o encontro entre escritores de diferentes estilos, que geralmente não estariam reunidos em um mesmo lugar.

"É um momento de troca entre os autores e autoras capixabas de uma maneira informal e descontraída. Acredito que é essa é umas formas de atrairmos novos leitores e leitoras para a nossa produção".

Para iniciar a festa, no sábado (13), será lançado o fanzine "ZAL", com textos inéditos de alguns dos escritores convidados. A publicação será distribuída gratuitamente ao público. Logo após o lançamento, às 18h, haverá uma mesa de debates, "Converso: Fanzines e as Mensagens Participativas'', seguido por um sarau, a partir das 19h.

Por sua vez, no domingo (13), acontece um bate-papo com o tema "Converso: Poesia da Resistência e da Revolução". Depois, às 19h, rola um sarau com escritores convidados.

FESTIVAL ZONA LITERÁRIA

QUANDO: Sábado (12) e domingo (13), das 17h às 21h, com entrada franca

Sábado (12) e domingo (13), das 17h às 21h, com entrada franca ONDE: Espaço Cultural Thelema. Rua Graciano Neves, 90. Centro de Vitória

PROGRAMAÇÃO