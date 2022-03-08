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Cultura

Semana da Mulher: Casa Porto tem oficinas gratuitas até sexta-feira (11)

Para todas as oficinas a entrada é franca. As inscrições poder ser feitas até a véspera de cada oficina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Março de 2022 às 11:22

Casa Porto, no Centro de Vitória
A Casa Porto fica no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/PMV
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8), a Casa Porto das Artes Plásticas dá início ao projeto "Mulheres na Arte: Semana da Mulher na Casa Porto". A ação inclui três oficinas em uma programação bastante diversificada, que vai de terça (8) a sexta-feira (11), no espaço no Centro de Vitória.
Para todas as oficinas a entrada é franca. As inscrições poder ser feitas até a véspera de cada oficina por meio de diferentes links disponíveis no fim da matéria.
A partir das 16h desta terça (8), ocorre a oficina "Encontro com o indizível: um exercício em abstracionismo". O processo do curso se divide em diferentes etapas que vão desde um momento de reflexão e conversa sobre exposições ou trabalhos de arte os quais tenham marcado a experiência dos participantes, até o desenvolvimento de trabalhos abstratos com materiais artísticos disponibilizados a partir de sugestões de direcionamento.
Na quarta (9) e quinta-feira (10), às 18 horas, é a vez da "Oficina de Mandala Terapêutica". Nela os participantes aprenderão a criar mandalas com o objetivo de trabalhar aspectos emocionais.
"A dinâmica é baseada em conceitos da Psicoterapia Junguiana e da Arteterapia para a promoção da Autoterapia, por meio de práticas manuais que estimulam a meditação ativa e a visualização criativa", explica a facilitadora da ação, artista visual, jornalista e social media, Savya Alana.

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Encerrando a semana, na próxima sexta-feira (11), às 16 horas, ocorre a terceira oficina da "Semana da Mulher", a "Oficina de Encadernação". Com elementos simples como linha de crochê, papel de diferentes gramaturas, lápis de cor, caneta, giz e materiais para colagem os alunos poderão produzir capas e contracapas de cadernos.
"O objetivo é explorar a subjetividade de cada um, afinal, utilizar um material que você mesmo produziu é colocar em prática seus gostos e suas características, além do afeto criado com um objeto de autoria própria", afirmou a facilitadora da oficina, artista visual, Maria Luiza Teixeira Ramos Galacha.

PROTOCOLOS

No espaço artístico todos os protocolos vigentes referentes à prevenção e ao combate do Coronavírus estão sendo rigorosamente seguidos. Todos devem estar de máscaras e o uso do álcool em gel, disponível nas instalações, é recomendado.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

SERVIÇO

  • "MULHERES NA ARTE: SEMANA DA MULHER NA CASA PORTO"
  • Quando: de 8 a 11 de março
  • Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória ES

  • PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÕES
  • 08/03 - 16 h - "Oficina Encontro com o indizível: um exercício em abstracionismo". Inscrições aqui
  • 09 e 10/03 - 18h - "Oficina de Mandala Terapêutica". Inscrições aqui para TURMA A (quarta-feira) e para a TURMA B (quinta-feira)
  • 11/03 - 16h - "Oficina de Encadernação". Inscrições aqui
  • Classificação Indicativa Livre e Entrada Franca

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