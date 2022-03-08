Tratamentos de beleza, mimos, cafés e promoções no Dia da Mulher

CAMARIM TEX

O Dia Internacional da Mulher no Camarim Tex será com uma tarde deliciosa, regada a champagne e petit comité. Ah, e não pode faltar o desconto: Será 15% no valor total da sua comanda, durante toda a semana. Av. Gov. Eurico Rezende, 40 - Jardim Camburi. Informações: (27) 99228 9141





BUDDAH SPA

De 07 a 11 de março o Mini Spa Day estará com 10% de desconto, saindo de R$$299,00 por R$ 269,10 para pagamentos à vista. O ritual inclui banho de imersão relaxante com cromoterapia (luz) e música ambiente, acompanhado de chá indiano, frutas secas e opção de escolha entre vinho branco ou saquê, seguido de massagem corporal relaxante, com óleos essenciais para estresse, foco e sono, com duração de 1h30m. Ainda durante todo o mês de março, na compra de duas massagens com duração de mais de 1 hora, a cliente ganha 30% de desconto na segunda nos pagamentos realizados à vista. Independente da data, assinantes do Clube A Gazeta têm 15% de desconto nas terapias: Relaxante corporal, Massagem Ayurvédica, Relaxante Mencare e Shiatsu, Massagem modeladora e Drenagem linfática (desconto não cumulativo para promoções do estabelecimento). Rua Aleixo Netto, 1230, Pavimento 2, Praia do Canto. Tel: 2799257-2759.





INSTITUTO PELE

Também em homenagem ao dia da mulher, os dermatologistas Ricardo Tiussi e Monique Dalapicola recebem suas pacientes com um café da tarde especial até sexta-feira, 13, no Instituto Pele, na Enseada do Suá. No dia 9, quarta-feira, haverá distribuição de mimos, como shampoo esfoliante, e demonstração de produtos como tônico capilar, máscara fortalecedora de cílios e suplementos. Torre Norte, Condomínio do Ed Victoria Office Tower - Av. Américo Buaiz, 501 - Sala 705 - Enseada do Suá, Vitória – ES. Telefones: 27 3345-6500/ 9 9923-6500.





PRIME HYUNDAI