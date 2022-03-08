Tratamentos de beleza, mimos, cafés e promoções no Dia da Mulher

Nesta terça-feira, dia 8, é comemorado o Dia Internacional da Mulher e, para celebrar a data, vários estabelecimentos promoverão cafés, darão mimos e farão promoções para celebrar a data. Além de estabelecimentos que farão promoções para todas, alguns parceiros do Clube A Gazeta estão com mimos para as assinantes. Confira abaixo algumas oportunidades para aproveitar bastante o dia.
BELEZA
Para a mulherada que gosta não abre mão de se cuidar, alguns estabelecimentos estão oferecendo desconto em dia de spa e beleza.
- CAMARIM TEX
- O Dia Internacional da Mulher no Camarim Tex será com uma tarde deliciosa, regada a champagne e petit comité. Ah, e não pode faltar o desconto: Será 15% no valor total da sua comanda, durante toda a semana. Av. Gov. Eurico Rezende, 40 - Jardim Camburi. Informações: (27) 99228 9141
- BUDDAH SPA
- De 07 a 11 de março o Mini Spa Day estará com 10% de desconto, saindo de R$$299,00 por R$ 269,10 para pagamentos à vista. O ritual inclui banho de imersão relaxante com cromoterapia (luz) e música ambiente, acompanhado de chá indiano, frutas secas e opção de escolha entre vinho branco ou saquê, seguido de massagem corporal relaxante, com óleos essenciais para estresse, foco e sono, com duração de 1h30m. Ainda durante todo o mês de março, na compra de duas massagens com duração de mais de 1 hora, a cliente ganha 30% de desconto na segunda nos pagamentos realizados à vista. Independente da data, assinantes do Clube A Gazeta têm 15% de desconto nas terapias: Relaxante corporal, Massagem Ayurvédica, Relaxante Mencare e Shiatsu, Massagem modeladora e Drenagem linfática (desconto não cumulativo para promoções do estabelecimento). Rua Aleixo Netto, 1230, Pavimento 2, Praia do Canto. Tel: 2799257-2759.
- INSTITUTO PELE
- Também em homenagem ao dia da mulher, os dermatologistas Ricardo Tiussi e Monique Dalapicola recebem suas pacientes com um café da tarde especial até sexta-feira, 13, no Instituto Pele, na Enseada do Suá. No dia 9, quarta-feira, haverá distribuição de mimos, como shampoo esfoliante, e demonstração de produtos como tônico capilar, máscara fortalecedora de cílios e suplementos. Torre Norte, Condomínio do Ed Victoria Office Tower - Av. Américo Buaiz, 501 - Sala 705 - Enseada do Suá, Vitória – ES. Telefones: 27 3345-6500/ 9 9923-6500.
- PRIME HYUNDAI
- Já a Prime Hyundai de Vila Velha oferecerá para as clientes, no dia 8, revitalização facial, maquiagem e vouchers de massagem, das 10h às 12h. Prime Hyundai Vila Velha: Rod. do Sol, 1555 - Praia de Itaparica. Tel: 27 3203-5001
COMIDA
- COCO BAMBU
- O restaurante preparou um mimo para as clientes que forem até o restaurante neste dia. Elas irão receber uma mini cocada – sobremesa muito solicitada por quem frequenta o local - elaborada com coco ralado fresco e leite condensado e dourada no forno. Vale lembrar que assinantes do Clube A Gazeta têm desconto de 10% no valor total da conta e no pedido de pizza para retirada na loja (a partir das 18h).
SORTEIOS EXCLUSIVOS PARA ASSINANTES
O Clube A Gazeta preparou promoções e descontos exclusivos. A partir desta segunda-feira (07) até a próxima sexta-feira (11), as mulheres que são assinantes podem se inscrever em um sorteio exclusivo com uma série de prêmios especiais para comemorar.
Na lista abaixo você pode conferir alguns dos prêmios sorteados e uma lista de parceiros que podem ajudar a aproveitar essa data tão especial. Para concorrer, basta fazer clicar neste link.
- FEMME
- Clínica estética que busca aumentar sua autoestima, oferecendo programas sob medida para as suas disfunções estéticas.
- Prêmio: Tratamento Facial Rejuvenescedor: são 3 procedimentos oferecidos pela Femme que são capazes de deixar a rua pele mais bonita e jovem. São eles: limpeza facial, peeling de cristal, criofrequência.
- CASA 107
- Genuinamente capixaba, a cervejaria artesanal com mais de 5 anos de mercado oferece uma experiência única aos amantes da bebida.
- Prêmio: A assinante contemplada receberá como prêmio: 01 (um) Voucher no valor R$50,00 e poderá consumir em produtos e bebidas do parceiro. Serão 5 vouchers sorteados deste parceiro.
- VIDA VIVA
- O Tratamento terapêutico holístico, através das práticas integrativas e complementares, proporciona um rápido retorno sobre o seu investimento, pois é uma ferramenta que apresenta resultados, em quaisquer aspectos da sua vida pessoal ou profissional.
- Prêmio: O espaço Vida Viva Medicina Vibracional irá premiar 01 (uma) assinante para aliviar todas as tensões do dia a dia e poder tirar o dia para relaxar! A assinante contemplada receberá como prêmio um mix de serviços terapêuticos para saúde integral com 3 (três) serviços em uma única sessão com duração de 1h30, sendo eles: spa dos pés, quick massage, massagem relaxante.
- ALOHA HAWAIIAN
- Uma verdadeira culinária havaiana, em um ambiente confortável na frente do mar.
- Prêmio: A assinante contemplada receberá como prêmio: 01 (um) Voucher no valor de R$100,00 em consumação para gastar no parceiro.
BENEFÍCIOS PARA O ASSINANTE CURTIR SEM SORTEIO
- CINE JARDINS
- 50% de desconto sob o valor do ingresso inteira. (Válido para qualquer filme, horário e sessão. Permitido compra de até 02 ingressos por assinante. O desconto não é cumulativo com as demais promoções existentes. Será concedido o desconto para o assinante e 01 acompanhante).
- CINE RITZ GUARAPARI
- 50% desconto em até 02 ingressos (Válido para qualquer filme, horário e sessão. Válido 02 ingressos por título de assinatura. O desconto incide sobre o valor inteiro e não é cumulativo. Será concedido o desconto para o assinante e 01 acompanhante).