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​Farol Santa Luzia terá homenagem às mulheres durante o pôr do sol

Espaço terá funcionamento estendido nesta terça-feira (8), além de uma programação especial com música e sarau, para comemorar o Dia Internacional da Mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Março de 2022 às 02:00

Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha
Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Everton Thiago/PMVV
O Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha, terá uma programação especial para o Dia Internacional da Mulher. O ponto turístico vai até estender o seu funcionamento, que é das 9 às 16h30, para até às 19h. Tudo para receber um concerto e um sarau ao pôr do sol e homenagear as mulheres.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as atividades começam às 17h. "Vai acontecer uma programação cultural especial, incluindo apresentação do violinista Tácito da Silva Ribeiro, sarau com poetisas e palestra com a escritora Mônica Boiteux sobre o livro Mulheres Capixabas Incríveis", destaca o órgão em seu site oficial.
“Em parceria com a Capitania dos Portos e as secretarias de Educação e Comunicação, o município apresenta uma singela homenagem às mulheres, com contemplação do pôr do sol em um dos principais atrativos turísticos de Vila Velha”, destaca o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.
De acordo com o Capitão dos Portos do Espírito Santo, Capitão de Mar e Guerra Alexsander Moreira dos Anjos, “o combate à discriminação deve ser uma luta de todos nós. As mulheres são a maioria em nossa sociedade e merecem nosso total respeito e dedicação, pois representam nossas mães, nossas colegas de trabalho, nossas filhas, nossas educadoras e formadoras. São nossas referências de força, coragem, determinação e sensibilidade, símbolo de beleza e luz em uma sociedade que necessita de guerreiras para se tornar mais livre, justa e feliz”.
Vale lembrar que o horário normal de visitação ao Farol é de terça a domingo, das 9h às 16h30 (entrada do último grupo de visitantes). Às segundas, o local está fechado para manutenção.

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