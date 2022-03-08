​Farol Santa Luzia terá homenagem às mulheres durante o pôr do sol

Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Everton Thiago/PMVV

O Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha, terá uma programação especial para o Dia Internacional da Mulher. O ponto turístico vai até estender o seu funcionamento, que é das 9 às 16h30, para até às 19h. Tudo para receber um concerto e um sarau ao pôr do sol e homenagear as mulheres.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as atividades começam às 17h. "Vai acontecer uma programação cultural especial, incluindo apresentação do violinista Tácito da Silva Ribeiro, sarau com poetisas e palestra com a escritora Mônica Boiteux sobre o livro Mulheres Capixabas Incríveis", destaca o órgão em seu site oficial.

“Em parceria com a Capitania dos Portos e as secretarias de Educação e Comunicação, o município apresenta uma singela homenagem às mulheres, com contemplação do pôr do sol em um dos principais atrativos turísticos de Vila Velha”, destaca o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.

De acordo com o Capitão dos Portos do Espírito Santo, Capitão de Mar e Guerra Alexsander Moreira dos Anjos, “o combate à discriminação deve ser uma luta de todos nós. As mulheres são a maioria em nossa sociedade e merecem nosso total respeito e dedicação, pois representam nossas mães, nossas colegas de trabalho, nossas filhas, nossas educadoras e formadoras. São nossas referências de força, coragem, determinação e sensibilidade, símbolo de beleza e luz em uma sociedade que necessita de guerreiras para se tornar mais livre, justa e feliz”.