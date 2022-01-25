Exposição "Black is Beautiful" retrata mulher negra e suas formas de existir

Eventos
Exposição "Black is Beautiful"
O artista Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.
Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae
Com Arlis. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Prosas Literárias
Com Junia Zaidan. A partir das 19h, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada franca.
Terça Jazz
A partir das 19h30, no Canto da Praia. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Josh Simom
Com participação do Dj Residente. A partir das 19h30, no Canto da Praia. Av. Dante Michelini, 4.740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.