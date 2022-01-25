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Exposição "Black is Beautiful" retrata mulher negra e suas formas de existir

Evento acontece no Centro de Vitória e está aberto à visitação até fevereiro. Veja essa e outras opções de lazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 16:30

Eventos

Exposição "Black is Beautiful"

O artista Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.

Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae

Com Arlis. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Prosas Literárias

Com Junia Zaidan. A partir das 19h, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada franca.

Terça Jazz

A partir das 19h30, no Canto da Praia. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

Josh Simom

Com participação do Dj Residente. A partir das 19h30, no Canto da Praia. Av. Dante Michelini, 4.740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

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