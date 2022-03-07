Talento

Fernanda Montenegro é eleita a mulher mais admirada do Brasil

Segundo pesquisa do Instituto Qualibest, a atriz segue na primeira posição há três anos consecutivos; Anitta aparece em segundo lugar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:33

A atriz Fernanda Montenegro foi eleita a mulher mais admirada do Brasil na edição de 2022 da pesquisa do Instituto Qualibest. As informações foram divulgadas na coluna de Mônica Bergamo, da "Folha de S.Paulo".
Fernanda Montenegro foi eleita na tarde desta quinta-feira (4) para integrar a Academia Brasileira de Letras
Fernanda Montenegro foi eleita na tarde desta quinta-feira (4) para integrar a Academia Brasileira de Letras Crédito: Divulgação
Esse é o terceiro ano consecutivo que a atriz é escolhida como a primeira opção dos entrevistados. Entre as cinco mulheres mais admiradas aparecem a cantora Anitta, a atriz Taís Araújo, a apresentadora Ana Maria Braga e a ex-presidente Dilma Rousseff.
A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 27 de fevereiro deste ano e ouviu 1,11 mil pessoas de todo o País. No fim de 2021, a atriz foi eleita como nova 'imortal' da Academia Brasileira de Letras (ABL).

