Ex-BBBs e A Fazenda fazem a festa no ES durante o fim de semana

Os famosos Bil Araújo, André Martinelli, Gui Napolitano, Sarah Andrade, Erika Schneider e Lucas Viana curtindo a noite de Vitória Crédito: Levi Mori

O final de semana foi agitado no Espírito Santo. Vários famosos vieram curtir o melhor da Capital com o ex-BBB Bil Araújo como anfitrião, com direito a muita bebida e música. E quem desembarcou em nosso Estado foram os ex-BBBs Guilherme Napolitano e Sarah Andrade. Além deles, os ex-Fazenda Erika Schneider e Lucas Viana formaram a trupe que ainda encontrou os ex-BBBs André Martinelli e Gizelly Bicalho nos últimos dois dias.

Animados, os ex-participantes de realities renderam muito conteúdo nas redes sociais. Além de stories e fotos, Bil colocou todo mundo para dançar ao som de Ludmilla em um divertido vídeo no Instagram. Nas imagens, os influencers tentam dançar o hit “Socadona” da funkeira.

A Praia do Canto também foi movimentada pela turma, que curtiu a noite de sábado (5) em uma famosa casa noturna. O local ficou ainda mais badalado com a presença VIP da turma, que tirou muitas fotos durante a madrugada. A ex-BBB Gizelly Bicalho, que mora na Capital, passou pelo espaço e curtiu com os colegas de reality.

Após a balada, Gui Napolitano zarpou para casa, em São Paulo, pois vai começar os preparativos para sua festa de aniversário que acontece nesta semana. O ex-BBB completa 31 anos nesta terça-feira (8).

Gui partiu, mas quem ficou curtiu um dia ensolarado na praia. No domingo (06), o grupo saiu pelo mar de Vitória em uma lancha regada a bebida e música.

Na ocasião, a ex-BBB Sarah Andrade chegou a narrar um episódio em uma das praias da capital. Ela conta que os amigos começaram a pedir bebidas para uns rapazes que estavam pilotando um jet ski perto da embarcação. Dito e feito, o pedido dos famosos foi atendido e a influencer ainda brincou dizendo que quer ‘se mudar’ para Vitória após o tratamento especial.

Sarah Andrade e Bil Araújo curtindo Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@sarahandrade

Sarah Andrade e Erika Schneider curtindo Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@sarahandrade

“Você vê que tem uns amigos malucos quando eles pedem bebida no meio do mar pra poder alguém vir buscar com jet ski. Aí a gente fez uma amizade no meio do rolê e os caras vieram trazer pra gente. Eu estou apaixonada, só em Vitória que existe isso. Eu estou chocada, eu acho que vou me mudar pra cá”, brincou Sarah.