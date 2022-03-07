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Ex-BBBs e A Fazenda fazem a festa no ES durante o fim de semana

Gui Napolitano, Sarah Andrade, Lucas Viana, Bil Araújo e Erika Schneider curtiram os dias de sol em Vitória, com direito a presença vip em balada e um passeio de lancha na capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2022 às 14:39

Os famosos Bil Araújo, André Martinelli, Gui Napolitano, Sarah Andrade, Erika Schneider e Lucas Viana curtindo a noite de Vitória
Os famosos Bil Araújo, André Martinelli, Gui Napolitano, Sarah Andrade, Erika Schneider e Lucas Viana curtindo a noite de Vitória Crédito: Levi Mori
O final de semana foi agitado no Espírito Santo. Vários famosos vieram curtir o melhor da Capital com o ex-BBB Bil Araújo como anfitrião, com direito a muita bebida e música. E quem desembarcou em nosso Estado foram os ex-BBBs Guilherme Napolitano e Sarah Andrade. Além deles, os ex-Fazenda Erika Schneider e Lucas Viana formaram a trupe que ainda encontrou os ex-BBBs André Martinelli e Gizelly Bicalho nos últimos dois dias.
Animados, os ex-participantes de realities renderam muito conteúdo nas redes sociais. Além de stories e fotos, Bil colocou todo mundo para dançar ao som de Ludmilla em um divertido vídeo no Instagram. Nas imagens, os influencers tentam dançar o hit “Socadona” da funkeira.
A Praia do Canto também foi movimentada pela turma, que curtiu a noite de sábado (5) em uma famosa casa noturna. O local ficou ainda mais badalado com a presença VIP da turma, que tirou muitas fotos durante a madrugada. A ex-BBB Gizelly Bicalho, que mora na Capital, passou pelo espaço e curtiu com os colegas de reality.
Após a balada, Gui Napolitano zarpou para casa, em São Paulo, pois vai começar os preparativos para sua festa de aniversário que acontece nesta semana. O ex-BBB completa 31 anos nesta terça-feira (8).
Gui partiu, mas quem ficou curtiu um dia ensolarado na praia. No domingo (06), o grupo saiu pelo mar de Vitória em uma lancha regada a bebida e música.
Na ocasião, a ex-BBB Sarah Andrade chegou a narrar um episódio em uma das praias da capital. Ela conta que os amigos começaram a pedir bebidas para uns rapazes que estavam pilotando um jet ski perto da embarcação. Dito e feito, o pedido dos famosos foi atendido e a influencer ainda brincou dizendo que quer ‘se mudar’ para Vitória após o tratamento especial.
Sarah Andrade e Bil Araújo curtindo Vitória
Sarah Andrade e Bil Araújo curtindo Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@sarahandrade
Sarah Andrade e Erika Schneider curtindo Vitória
Sarah Andrade e Erika Schneider curtindo Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@sarahandrade
“Você vê que tem uns amigos malucos quando eles pedem bebida no meio do mar pra poder alguém vir buscar com jet ski. Aí a gente fez uma amizade no meio do rolê e os caras vieram trazer pra gente. Eu estou apaixonada, só em Vitória que existe isso. Eu estou chocada, eu acho que vou me mudar pra cá”, brincou Sarah.
Nesta segunda-feira (8), a turma voltou para casa e para a vida de compromissos e trabalho. Erika, inclusive, garantiu que vai voltar com a vida fitness regrada. Que os dias em Vitória tenham sido proveitosos para todos e voltem sempre.

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