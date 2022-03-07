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Mari Gonzalez desabafa após passar a noite no hospital com a mãe

'Tem momentos que a gente tem que ter uma força interna e maturidade muito grande', disse a influenciadora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Março de 2022 às 11:14

Mari Gonzalez desabafa após passar a noite no hospital com a mãe
Mari Gonzalez desabafa após passar a noite no hospital com a mãe Crédito: Reprodução/Instagram/@marigonzalez
A influenciadora Mari Gonzalez, participante do programa televisivo global BBB 20, fez um desabafo no Twitter após ter passado a noite no hospital com a mãe, Sonia Gonzalez, no sábado, 5. Ela revelou que o momento fez com que muitas fichas caíssem e disse ter chorado muito. "Não é fácil não, tem momentos que a gente tem que ter uma força interna e maturidade muito grande, eu ainda não alcancei", escreveu.
Na publicação, Mari recebeu várias mensagens de apoio de fãs e colegas. A médica Marcela Mc Gowan, que também participou do BBB 20, escreveu: "Amo você! Estou aqui se precisar."
Uma internauta deixou uma mensagem de esperança à influenciadora: "Deus não desampara vocês nem por um segundo, acredite. Logo mais ela vai estar esbanjando alegria por aí como sempre fez." "Eu tenho certeza de que você é mais forte do que imagina. Fique bem", escreveu outra.
Mari também postou uma selfie com a mãe nos stories do Instagram e escreveu novamente sobre o assunto. A influenciadora contou que foi para casa para tomar banho e comer e agradeceu as mensagens que recebeu.
"Obrigada pelas mensagens, gente. Não tem nada que me abale mais do que meus pais não estarem bem", disse ela.
Mari não falou sobre a causa da internação de Sonia.

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